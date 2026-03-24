国泰君安国际保荐凯乐士科技 助力综合智能场内物流机器人龙头扬帆远航



香港, 2026年3月24日 - (亚太商讯) - 今日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）作为联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力浙江凯乐士科技集团股份有限公司（"凯乐士科技"，股份代号：2729. HK）在香港联交所主板上市，充分彰显国泰海通集团在跨境资本运作、高效整合资源、服务专精特新科技企业方面的综合实力。 （国泰君安国际投行团队出席上市仪式） 作为综合智能场内物流机器人龙头企业，凯乐士科技业务横跨29个不同行业及境内外19个国家及地区，两次获得国家工业和信息化部授予的国家级专精特新"小巨人"企业认证。本次发行最终定价为每股16.66港元，总发售股数达3,679.80万股，发行规模6.13亿港元。国际配售和香港公开发售录得踊跃认购，国际配售认购倍数达3.37倍，香港公开发售认购倍数达2153.26倍，充分展现了国际资本对中国高端制造的坚定信心，也生动展示了国泰海通服务科技创新与产业升级的成果。 凯乐士科技的成功上市，是继龙旗科技（股票代码：9611.HK）、爱芯元智（股票代码：0600.HK）后，国泰君安国际在今年完成的第三个科技创新领域保荐项目，彰显了国泰君安国际作为一流投行的综合实力与卓越执行力。依托与总部国泰海通的协同优势，公司不仅展现出在复杂跨境资本运作中高效整合资源、精准把握市场窗口的专业能力，更凭借对"专精特新"及高端制造领域的深刻洞察，持续为中国科技企业走向国际资本市场搭建坚实桥梁。展望未来，国泰君安国际将继续秉持金融服务实体经济的初心，以更高水平的综合金融服务，助力更多中国优质企业扬帆远航，在全球资本市场书写新的篇章。 关于凯乐士科技 凯乐士科技是领先综合智能场内物流机器人提供商，拥有广泛的机器人技术能力及多元化的自主研发机器人产品组合，涵盖广泛采用的高度和有效载荷规格的核心场内物流功能。凯乐士科技在极窄巷道自主移动机器人及四向穿梭车等主要类别的尖端智能场内物流机器人的出货量处于领先地位。凯乐士业务横跨29个不同行业及境内外19个国家及地区，并且成功交付实施了超过1,600个项目，其下游客户涵盖各行各业的领先企业，包括医药、3C电子产品、新能源及汽车行业的领先企业。凭借立足中国，全球领先的长期战略，凯乐士科技将持续受益于中国企业出海的浪潮，成为中国企业出海的关键场内物流基础设施推动者。 关于国泰君安国际 国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"AAA"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球81%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com



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