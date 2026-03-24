同仁堂医养（02667.HK）基石锁定逾46% "百年中医第一股"认购进入最后倒计时

香港, 2026年3月24日 - (亚太商讯) - 这家承载356年品牌传承的中医医疗服务龙头近日正在港股招股，背靠"老字号"，补齐了同仁堂集团"制药-零售-医养"大健康生态圈的最后一块拼图 。本次全球发售1.08亿股，其中香港公开发售约10%，国际发售约90%。基石投资者已锁定占发行规模逾46%，基石占比接近最高限额。

机构真金白银入场：基石比例高，机构参与热度足

数据是最诚实的信号。

据招股书披露，基石投资者航空港科技资本（香港）及Aurora SF将按发售价认购总金额约3.89亿港元的股份，占全球发售规模逾46%，这一比例在近期港股IPO中处于较高水平。基石锁定比例高意味着上市后可流通筹码有限，对二级市场价格支撑更强。此外，基石锁定期超过传统规定的6个月，进一步增强了市场的预期。

获客成本极低：仅为同行业的六十分之一

在医疗服务行业，获客成本是决定盈利天花板的关键变量。

同仁堂医养背靠始创于1669年的"同仁堂"金字招牌，品牌壁垒的经济价值可以用一个数字概括：2024年推广费占收入比例仅约0.2%。然而就诊人次却从2022年的132.1万飙升至2024年的297.7万，CAGR高达50.1%。2025年前9月达253.6万，同比再增21.5%。会员从43.6万增至76.7万（2025年9月），复购粘性强劲。

随着收入规模扩大，同行需要花在营销上的每一分钱，对同仁堂医养而言几乎都可以直接转化为利润。这是任何竞争对手都无法在短期内复制的护城河。

盈利拐点已确立：经调整净利润增长29%

对于处于上市窗口的成长型企业，投资者最关心的是：盈利趋势是向上还是向下？

答案很明确——向上，且加速。

财务数据显示，公司已展现出稳健的盈利能力。2022年至2024年，公司已由亏损923万元转为盈利4620万元，经调整净利润达6173万元，增长达到29%；毛利同期从1.43亿元增至2.22亿元，年复合增长率为 24.8%；2024年现金转化率87.2%，有息债务占比仅11.56%，持有现金2.25亿元，盈利质量显著提升 。

同仁堂医养当前的发展阶段与固生堂上市时高度相似，盈利能力刚进入释放通道，增长最快的阶段可能尚未到来。

复制增长阶段：计划新增20家医疗机构

中医医疗服务是业绩基本盘，公司已构建包含25家医疗机构的分级诊疗网络，其中自有医疗机构12家，管理医疗机构12家，此外还有1家互联网医院提供线上诊疗服务。截至2024年就诊人数约300万人，CAGR高达50.12%；2025年前9月约253.6万，同比再增21.5%；会员数量约74万人，合作药店约500余家。

作为同仁堂集团打开增长空间的核心业务，医疗服务板块规模还需要更强力的支持与扩张。根据其募集资金使用披露，该公司计划新收购5家医疗机构、以轻资产的方式新建5家医疗机构，并额外向5-10家医疗机构提供管理服务。可见，其未来快速扩张的战略清晰，"收购+轻资产新建+管理输出"三路径协同。

非"名医驱动"： 依靠标准化"体系驱动"

对中医医疗服务企业而言，最大的成长瓶颈在于"名医能否复制"。同仁堂医养正在用一套体系化的方法论回答这个问题。

公司向上游延伸，自建了供应链体系，完成了端到端的产业链闭环。除药品外，健康产品销售也实现了品牌价值的商业化变现。公司已获授权在浙江省独家销售同仁堂爆款安宫牛黄丸系列产品，截至最后实际可行日期，公司已向超过4000家机构客户销售健康产品及其他产品。

此外，公司将云数字化系统扎根进网络内每一家医疗机构，通过实时数据分析及管理，用智能系统代替"院长"，正在向"人机协作式"新型连锁医疗管理方式过渡。让增长不再完全依赖于个别名医的"人治"，而是依托可复制的运营体系、数字化中台和人才培养机制，实现规模化、标准化扩张。

AI+中医：医药数据壁垒深厚

作为同仁堂集团在中医服务领域唯一战略性布局的载体，同仁堂医养正站在传统中医与人工智能交汇的历史拐点上 。同仁堂集团近期积极推动AI技术在中医药领域的落地应用，已与小米联合打造"AI智能中医药健康服务智能体"，将传统中医智慧与现代AI技术深度融合，形成"咨询—建议—服务—购药"的服务闭环 。

展望未来，万亿规模的中医医疗服务市场正迎来龙头整合的黄金窗口期。同仁堂医养以多轮驱动的发展模式、稳健的财务基础及AI技术的前瞻布局，不仅完成了老字号资本版图的最后一块"拼图"，更开启了中医服务与前沿科技深度融合的新纪元。

随着上市募集资金的到位，相信同仁堂医养有望加速推进核心业务的全面AI转型，在万亿级中医医疗服务市场中持续巩固龙头地位，引领行业迈向智能化新时代。

转载自格隆汇

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