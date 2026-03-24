嘀嗒出行（02559.HK）公布2025年全年业绩 经调整净利润达1.38亿元人民币



香港, 2026年3月24日 - (亚太商讯) - 中国领先的技术驱动移动出行平台嘀嗒出行（“嘀嗒”或“公司”，股票代码：02559.HK）公布了截至2025年12月31日止年度的经审计综合年度业绩。 财务亮点： -截至2025年12月31日止年度，收入为人民币5.02亿元，2024年同期为7.87亿元。 -截至2025年12月31日止年度，毛利为人民币3.33亿元，2024年同期为5.67亿元。 -截至2025年12月31日止年度，净利润为人民币1.30亿元，2024年同期为10.04亿元。 -截至2025年12月31日止年度，经调整净利润（非国际财务报告准则计量）为人民币1.38亿元，而2024年同期为2.21亿元。 运营亮点： -截至2025年12月31日止年度，交易总额达人民币47亿元，订单总数达到8090万。 -截至2025年12月31日，注册用户数超过4.15亿。 -截至2025年12月31日，认证私家车主数量达到约2100万。 业务展望： 出行相关业务 2025年是嘀嗒出行从专注于顺风车的平台，向更为综合的出行及车辆服务平台转型的关键之年。 2025年，嘀嗒出行推出了聚合打车业务，来进一步丰富平台的出行场景，使“中短途+立即出发“的即时出行需求与顺风车”中长途+预约出行“的场景形成有效互补，增强用户在不同出行决策场景下的选择弹性。 嘀嗒出行还开启了二手车交易线索业务，拓展车辆全生命周期的业务范围，并提升车主生态的用户参与度。 嘀嗒出行认为，顺风车在中国仍处于早期发展阶段，有潜在的巨大市场需求还未被充分释放，而顺风车的益处还未被完全认知。嘀嗒出行将持续致力于创新，围绕平台的出行场景，继续发展平台独特的竞争优势和价值，以更好地服务用户群体。 未来，嘀嗒出行计划进一步发展聚合打车业务及其他出行相关服务，并持续扩展服务品类。 有关嘀嗒出行截至2025年12月31日止年度全年业绩公告的完整内容，请访问：

https://manager.wisdomir.com/files/594/2026/0320/20260320220001_60101381_en.pdf 关于嘀嗒出行 嘀嗒出行（"嘀嗒"或"公司"，股票代码：02559.HK）是中国领先的技术驱动型出行平台。公司通过提供顺风车平台服务，为乘客和出行路线及时间相近的私家车主进行匹配，从而在不增加环境负担的前提下创造了更多运力。公司还提供聚合打车服务，以满足更多元的出行场景需求。嘀嗒出行致力于让出行生态更绿色、更高效，让每一次出行体验温暖而愉悦。 前瞻性声明 本新闻稿包含有关公司业务前景、预测业务计划和增长战略的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于公司目前信息，并基于本新闻稿发布时的前景进行陈述。它们基于某些期望、假设和前提，其中一些是主观的或不可控的，可能被证明是不正确的，未来可能无法实现。前瞻性陈述背后存在大量风险和不确定性。有关这些风险和不确定性的更多信息，请参阅公司网站上的其他公开披露文件。



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