USPA Global 与 ESPN 深化合作，携手克里斯·福勒共同呈现 2026 年高目标马球锦标赛



佛罗里达州西棕榈滩, 2026年3月24日 - (亚太商讯) - USPA Global旗下娱乐子公司Global Polo延续与ESPN的深厚合作关系，继续向全球数百万家庭推广马球运动。此次具有里程碑意义的合作包括：ESPN传奇解说员克里斯·福勒将首次主持3月29日的USPA金杯赛®决赛，并连续第二年主持4月26日的美国公开马球锦标赛®决赛。赛事将在佛罗里达州棕榈滩县的USPA国家马球中心举行，届时他将与资深播音员肯尼·赖斯以及马球名人堂成员亚当·斯诺共同主持。 Legendary ESPN Commentator, Chris Fowler, at the USPA National Polo Center in Palm Beach County, FloridaPhoto Credit: Alex Pacheco “我有幸报道过体育界一些最具标志性的赛事，而让我不断回归马球运动的，是马球运动员与马球马之间独特的伙伴关系，以及最高水平比赛中展现的速度与激烈程度，”福勒表示。“主持USPA金杯赛和美国公开马球锦标赛，让我能够将这项美丽运动的活力与独特性分享给更广泛的ESPN观众。” “没有什么能比得上亲眼目睹这些世界级运动员与他们的马匹伙伴在这项节奏快、充满策略的比赛中竞技的体验，”福勒补充道。 USPA金杯赛始于1974年，是美国马球界仅次于美国公开马球锦标赛（始于1904年）的第二大赛事。今年的赛事将于3月4日至29日举行，届时将有10支精英队伍在最高水平的竞技中一决高下。而备受瞩目的美国公开马球锦标赛将于4月1日至26日举行，该赛事被公认为众多世界顶级球员和马匹的展示舞台，至今仍是全球最负盛名的马球赛事之一。自2004年落户佛罗里达州棕榈滩县以来，这两项赛事便一直接连举行。这些备受瞩目的马球赛事将在佛罗里达州韦灵顿的美国马球协会（USPA）国家马球中心（NPC）内的美国马球协会体育场一号场举行。 4月初的USPA金杯赛决赛以及5月的美国公开马球锦标赛决赛，都将在ESPN2等ESPN旗下多个平台进行转播。具体播出时间请查阅当地节目表。 “我们与ESPN的长期合作关系持续推动着马球运动、U.S. Polo Assn.品牌及其背后的全球发展势头，”管理着价值数十亿美元的全球体育品牌U.S. Polo Assn.的公司——USPA Global总裁兼首席执行官J·迈克尔·普林斯表示。“克里斯·福勒的回归以及他将同时主持USPA金杯赛和美国公开马球锦标赛的扩展参与，进一步增强了这些世界级赛事在全球观众中的势头和知名度。” “在ESPN的支持下，马球运动持续吸引着全球粉丝的关注，”普林斯补充道。 除赛事直播外，ESPN平台还将播出由Global Polo制作、两度获奖的节目《Breakaway：U.S. Polo Assn.呈现》的新一季内容。观众可通过Global Polo的YouTube频道观看独家幕后花絮、球员特写及锦标赛精彩集锦，其中包括与USPA金杯赛和美国公开马球锦标赛转播相关的特别报道。 “美国马球协会（USPA）很高兴看到这项运动通过与ESPN的合作持续发展，”美国马球协会（USPA）主席斯图尔特·阿姆斯特朗表示。“USPA金杯赛和美国公开马球锦标赛代表了美国赛季中USPA国家马球中心最高水平的竞技，而ESPN带来的更高曝光度，彰显了定义我们这项运动的运动精神、奉献精神和传统。” 如需获取最新资讯和突发新闻，请访问 globalpolo.com 订阅《马球内幕》通讯，并浏览 uspolo.org。 关于ESPN 作为全球领先的多平台体育娱乐品牌，ESPN旗下拥有七家美国电视网络、领先的体育应用程序、面向消费者的流媒体服务ESPN+、领先的社交及数字平台、ESPN.com、ESPN Audio，业务遍及全球各大洲，此外还有更多业务。 关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美国马球协会（USPA）的官方运动品牌。USPA 成立于 1890 年，是美国规模最大的马球俱乐部和马球运动员协会。凭借数十亿美元的全球业务规模，以及通过1,200多家U.S. Polo Assn.零售店和数千个其他销售网点实现的全球分销网络，U.S. Polo Assn.为全球190多个国家的男女及儿童提供服装、配饰和鞋履。该品牌赞助了全球各大马球赛事，包括每年在棕榈滩的NPC举行的美国公开马球锦标赛®——这是美国最顶级的马球锦标赛。通过与美国ESPN、欧洲TNT和Eurosport以及印度Star Sports达成的历史性合作，由U.S. Polo Assn.赞助的数项世界顶级马球锦标赛现已实现电视转播，使全球数百万体育迷首次得以欣赏这项激动人心的运动。 据《License Global》报道，U.S. Polo Assn. 一直与 NFL、PGA 巡回赛和一级方程式赛车并列，被评为全球顶级体育授权商之一。此外，这一受运动启发的品牌因全球业务增长和体育内容而屡获国际奖项。凭借其作为全球品牌的巨大成功，U.S. Polo Assn. 不仅登上了《福布斯》、《财富》、《现代零售》和《GQ》等杂志，还出现在雅虎财经和彭博社等全球众多知名媒体上。如需了解更多信息，请访问 uspoloassnglobal.com 并关注 @uspoloassn。 USPA Global是美国马球协会（USPA）的子公司，负责管理价值数十亿美元的运动品牌U.S. Polo Assn.。USPA Global还管理其子公司Global Polo，后者是全球马球运动内容的领导者。如需了解更多信息，请访问globalpolo.com或YouTube上的Global Polo频道。 关于美国马球协会®（USPA） 美国马球协会®的成立宗旨在于推广马球运动；协调其会员俱乐部及注册球员会员的活动；组织并监督马球锦标赛、竞赛及比赛；并为相关赛事提供规则、让分制度及比赛条款。其总体目标是提升该项运动水平，并保障人类及马匹参与者的安全与福祉。USPA成立于1890年，是北美地区规模最大的马球志愿体育组织。目前，USPA拥有超过200家会员俱乐部和5,000多名注册球员会员。该协会每年主办并监督由其会员俱乐部承办的约50场全国性赛事。如需了解更多信息，请访问uspolo.org。 如需更多信息，请联系： 香农·斯蒂尔森（Shannon Stilson）——体育营销与媒体副总裁 电话 +001.561.227.6994 - 电子邮件：sstilson@uspagl.com 斯泰西·科瓦尔斯基（Stacey Kovalsky）——全球公关与传播副总裁 电话 +001.954.673.1331 - 电子邮件：skovalsky@uspagl.com 克里斯汀·卡尔卡尼奥 - ESPN传播部高级公关专员 电话 +001.959.216.8036 - 电子邮件：christine.b.calcagno@espn.com 来源：USPA Global



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