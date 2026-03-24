全景业务布局+AI双轮驱动 麦迪卫康业绩扭亏为盈打开广阔成长空间

香港, 2026年3月24日 - (亚太商讯) - 3月23日，麦迪卫康正式发布2025年度业绩公告。 数据显示，公司年内溢利约人民币698万元，盈利能力显著修复，全年扭亏为盈，经营性现金流状况持续好转。 业绩改善主要得益于“AI+数字化”带动核心主营业务持续稳健增长，叠加公司聚焦高毛利优质项目，有效带动整体毛利水平显著提升。

此次公司财务表现展现出强劲的修复弹性，是公司发展历程中的重要里程碑。 一方面，标志着公司聚焦主业、优化业务结构的战略取得实质性成效，经营质量与盈利能力迈入全新阶段，为后续稳健发展筑牢财务根基; 另一方面，充分印证公司核心业务具备强劲增长韧性与市场竞争力，高毛利项目布局持续释放效益，也为公司深化医疗健康服务布局、拓展优质业务版图注入更强信心，进一步巩固行业竞争力与可持续发展能力。

3C服务体系覆盖全产业链 技术创新构筑核心竞争力

经营效率的跨越式进步，离不开公司清晰的业务布局与精准的战略定位。 在业务布局方面，麦迪卫康以创新数字医疗服务提供商为定位，打造独具竞争力的「3C服务体系」，涵盖专业医学内容服务（Content）、高端学术会议服务（Conference）、企业市场推广服务（Corporation）三大核心领域，形成了覆盖医疗全产业链的服务闭环，为业务高质量发展筑牢根基。

2025年，公司数字化医学平台的运营步入高质量发展的新阶段。 该平台不仅实现了专业医疗群体的高密度覆盖，更在海量的学术交流与卫教传播中，构筑起一套精准、专业且具备高度粘性的知识服务体系。 这种深度的数字化转型，不仅显著提升了医学内容的传播效能与学术影响力，更在赋能医生临床决策、助力健康知识普及方面发挥了关键作用，转化为推动行业进步的实质性力量，进一步巩固了公司在数字医疗生态中的引领地位。

持续的技术创新，是驱动麦迪卫康高质量增长的核心引擎。 在技术研发领域，公司拥有多项软件著作权与发明专利，自主研发的长颈鹿系列数智平台已吸引数十万名医生入驻，显著提升医疗服务与运营管理效率。 2024年，公司持续深化AIGC场景落地，创新推出「AI智能体+医生众创」模式，助力医生回归高价值诊疗与科研工作; 同时依托区块链技术成功获得数据服务商资质，实现医学内容确权与授权运营，为医疗数字化生态建设树立行业标杆。

2025年，公司深入推进AI智能体的研发与场景应用探索，致力于与医疗专业人士协同，打造「AI+人工」深度融合的医学内容数据标注及版权内容生产体系，并与数字资产交易平台业务形成有机衔接。 此外，依托专病管理AI智能体所取得的阶段性突破，公司正进一步将数智化能力向产业上下游延伸，前瞻性地探索智能专病机器人赛道； 同时，通过对柏慧康生物的战略投资，公司正积极探索在多组学创新检测领域的落地应用并已取得阶段性进展，借此构建起立体化的医疗创新服务网络。

全国服务网络纵深覆盖 打开长期价值成长空间

依托成熟的业务体系与核心技术支撑，麦迪卫康已搭建起覆盖全国的专业服务网络。 目前，公司在全国设立近10家经营机构，重点布局北京、上海、南京等核心医疗枢纽城市，服务合作三级医疗机构超3000家，其中包括北京天坛医院、阜外医院等国内顶尖三甲医院。

同时，公司深度参与卒中中心、胸痛中心等重点专科建设，构建起纵向贯通、横向协同的全域专科医疗服务体系，为业务高效落地与市场持续拓展提供了坚实保障。

广泛覆盖的服务网络与专业高效的服务能力，让麦迪卫康积累起优质且多元的客户群体，行业龙头地位持续巩固。 在数字医疗领域，公司自有互联网医疗平台已汇聚注册医生超5万名、注册患者近36万人次，2025年线上咨询量突破50万次，同比增长超19%，实现优质医疗资源高效触达，有效缓解医疗资源分配不均难题。

从行业发展趋势来看，在人口老龄化加剧、慢性病管理需求攀升、政策持续赋能及AI数字技术深度渗透等多重驱动下，中国数字医疗产业正迎来黄金发展期，据中商产业研究院数据预测，2025年中国数字医疗市场规模预计达5800亿元， 2031年突破1.2万亿元，广阔的市场增量为麦迪卫康这类具备核心技术壁垒与全链条布局的领军企业，提供了持续成长与价值释放空间。

麦迪卫康以「3C服务体系」为基座，以技术创新与服务升级为引擎，凭借覆盖全国的服务网络、广泛优质的客户资源以及前瞻性的战略布局，在行业内构建了独特的竞争优势与地位。 未来，随着数字医疗产业的持续升温与公司业务的不断深化，公司将紧抓医疗智能化转型的时代机遇，聚焦AI小模型赋能，全面拓展业务版图，夯实「AI+区块链」技术底座，探索搭建全流程智能闭环体系。 同时以「医学专业服务+数字化技术」双轮驱动，持续拓宽业务边界、优化内部运营效能，在数字医疗赛道上实现更高质量的发展，打开广阔成长空间。

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