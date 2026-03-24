康师傅控股有限公司2025年业务持续向好 凝心聚力再启新程



香港, 2026年3月24日 - (亚太商讯) - 2026年3月23日，康师傅控股有限公司（0322.HK，以下简称"公司"，连同其附属公司"集团"）发布2025年年度业绩公告。2025年，在消费行为剧烈变革与市场环境复杂多变的背景下，本集团始终坚持以消费者为中心，统筹推进高质量发展，推动产品创新升级，精准满足多元场景需求，同时加速开拓高增长渠道，全面提升整体运营效能，推动各项财务指标稳健发展。截至2025年12月31日止十二个月，集团收益同比衰退2.0%至790.68亿人民币。其中，方便面事业收益284.21亿人民币，饮品事业收益为501.23亿人民币。毛利率同比提高1.7个百分点至34.8%，EBITDA同比增长10.2%至106.07亿人民币，本公司股东应占溢利同比成长20.5%至45.01亿人民币。董事会建议派发末期股息每股普通股人民币39.92分及特别末期股息每股普通股人民币39.92分，全年派息率达100%。 财务摘要 截至12月31日止12个月 人民币千元 2025年 2024年 变动 收益 79,068,022 80,650,914 ↓ 2.0% 毛利率（%） 34.8% 33.1% ↑ 1.7个百分点 集团毛利 27,531,704 26,695,643 ↑ 3.1% 扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA） 10,606,522 9,627,802 ↑ 10.2% 本期溢利 5,175,852 4,322,135 ↑ 19.8% 本公司股东应占溢利 4,500,698 3,734,429 ↑ 20.5% 每股溢利（人民币分） 基本 79.86 66.28 ↑ 13.58分 摊薄 79.84 66.28 ↑ 13.56分 于2025年12月31日之银行存款及现金（含长期定期存款）为人民币19,486,056千元，相较2024年12月31日增加人民币3,483,388千元，净负债与资本比率为-29.8%。

2025年，中国经济在GDP同比5%的增长中展现韧性。但食品饮料市场进入存量博弈，以及对功能价值与情绪价值需求升级阶段。品牌、品质与风味仍是购买决策的重要驱动因素。此外，即时零售、零食折扣店、会员店等新兴业态带来渠道与消费行为剧烈变革。在市场竞争日趋激烈、消费行为持续演变的背景下，企业的核心竞争力愈发体现在核心品牌的护城河建设。能够围绕消费者需求，持续推动产品创新与渠道优化的企业，将更敏捷地捕捉市场机遇，巩固消费者信任，进而实现高质量、可持续的长远发展。 2025年，方便面事业的毛利结构持续改善。方便面事业收益为284.21亿人民币，同比微幅增长，占集团总收益35.9%。年内，因原材料价格及售价有利，使方便面毛利率同比提高1.1个百分点至29.7%，由于毛利率同比提高带动，令方便面事业2025年全年的本公司股东应占溢利同比大幅增长10.1%至22.52亿人民币。年内，面对日趋激烈的行业竞争，方便面业务扎实推进"巩固大单品、占领大口味赛道、培育创新产品"的核心战略，通过持续完善产品矩阵，与热门IP深度联动，有效放大品牌声量，稳步优化毛利结构。产品端，依托核心大单品深耕与口味迭代升级，同时紧密贴合消费趋势变化，精准布局健康化、高端化赛道，精准切入新增量市场。营销端，依托B站、小红书等主流社交平台开展全域传播，叠加知名IP跨界合作，深化高端便捷的品牌认知，品牌影响力与市场认知度显著提升。同时，以航天品质为引领，推动航天专利温控技术在生产线全面落地应用，充分彰显品牌在产品品质与科技含量的差异化优势。 饮品事业坚定实施"巩固核心单品、发展创新产品"战略。饮品事业整体收益为501.23亿人民币，占集团总收益63.4%。年内，因原材料价格有利及产品组合优化，使饮品毛利率同比提高2.2个百分点至37.5%。由于毛利率同比提高带动，令饮品事业2025年全年本公司股东应占溢利同比大幅提高18.5%至22.74亿人民币。年内，饮品事业通过深化核心品类优势与前瞻性布局新兴赛道，构建全品类协同增长格局。产品端，在稳固核心单品的基础上，持续拓展增量赛道，推出高品质无糖产品，并紧扣养生消费趋势，打造草本养生场景，成功开辟药食同源等新增量空间。营销端则持续强化IP深度合作拓宽受众圈层，同时强化文旅渠道布局及高端酒店合作，锚定高端消费场景，持续提升品牌价值，为业务实现稳健经营与可持续增长提供有力支撑。 康师傅首席执行官魏宏丞先生表示："2026年作为"十五五"开局之年，预计在更加积极有为的宏观政策下，扩大内需将成为经济增长的关键着力点，消费市场也将随之迎来深度变革的关键窗口。食品饮料行业围绕高质量发展主线持续演进，消费分层愈加精细，功能价值、情绪共鸣与绿色理念正从趋势走向主流，成为驱动品牌增长的核心要素。面对新周期中的机遇与挑战，集团将以"Back to Day 1"的精神为战略引领，回归创业初期的高效敏捷与狼性拼搏文化，打造敢讲真话、勇于尝试、共同成长的平台，充分激发全员活力。在释放组织活力的同时，我们将持续夯实基础研发能力与数字化运营体系，立足国民健康诉求，以科技创新驱动产品迭代升级，推动产品价值不断跃迁，以高品质供给适配新消费结构。秉持"economic-ESG"可持续发展理念，我们将社会责任内化为发展底色，通过优质产品夯实用户信赖，以长期价值构建品牌护城河，为股东打造可持续的稳健回报体系，推动集团在高质量发展新阶段行稳致远。" 关于康师傅控股有限公司(0322.HK) 康师傅控股有限公司（"本公司"）及其附属公司（"本集团"）主要在中国从事生产和销售方便面及饮品。本集团于1992年开始生产方便面，并自1996年起扩大事业至方便食品及饮品；2012年3月，本集团进一步拓展饮料事业范围，完成与PepsiCo中国饮料事业之战略联盟，开始独家负责制造、灌装、包装、销售及分销PepsiCo于中国的非酒精饮料。"康师傅"作为中国家喻户晓的品牌，经过多年的耕耘与积累，深受中国消费者喜爱和支持。 如有垂询，请联络： 投资者查询

康师傅控股有限公司投资者关系团队

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陈敏芝

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