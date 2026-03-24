在2026年Gartner(R)《供应链规划解决方案魔力象限(TM)：流程工业》报告中，OMP在“愿景完整性”和“执行能力”两项指标上均位居最高位置

比利时安特卫普, 2026年3月23日 - (亚太商讯) - 这是该公司第11次获评“领导者”。OMP认为，这一认可彰显了其持续交付创新解决方案的能力，例如UnisonIQ和Unison决策导向型规划。这反映了市场正向人工智能驱动的供应链规划转型，以及市场对能够实时整合战略、执行与智能的平台日益增长的需求。

为最复杂的供应链需求推进智能规划

OMP 凭借其久经考验的端到端平台 Unison Planning™，持续推动供应链规划的发展，并赢得了阿斯利康、巴斯夫、强生和宝洁等《财富》500 强企业的信赖。该平台采用开放、云原生及AI驱动的设计，旨在满足流程型和离散型全球供应链的不断演变的需求，涵盖化工、消费品、生命科学、纸张与包装、轮胎与建筑产品以及金属等行业。

Unison Planning™ 集成了 UnisonIQ——OMP 的 AI 协调器，它将 AI 代理、助手和引擎整合到一个强大的框架中。UnisonIQ专为供应链规划的“智能代理时代”而设计，在整个平台中嵌入持续智能，为组织提供基于深厚行业专业知识的主动、自主决策基础。

“智能代理AI正在从根本上重塑供应链的运营与竞争方式，”OMP首席执行官Paul Vanvuchelen表示。“拥抱这一变革的组织将把市场波动转化为战略优势。”

加速整个供应链的决策速度

OMP的Unison决策中心规划通过整合人类专业知识、先进AI、实时智能和快速场景评估，提升供应链绩效，从而推动企业范围内的决策速度并提高决策质量。

“凭借全面的供应链智能和人工智能驱动的预判能力，Unison决策中心规划使企业能够更早地预见中断情况，评估其影响，并清晰而自信地制定下一步行动，”OMP首席商务与市场官菲利普·弗洛塞姆（Philip Vervloesem）表示。

关于Gartner魔力象限

2026年3月发布的《2026年Gartner流程工业供应链规划解决方案魔力象限》报告，基于供应商的“执行能力”和“愿景完整性”进行评估，帮助全球企业在复杂且快速演变的市场中甄选合适的合作伙伴。

我们认为，这一认可与 OMP 在《2026 年 Gartner 流程工业供应链规划解决方案关键能力报告》中的优异表现相辅相成——在该报告中，OMP 在所有应用场景中均位列前两名。此外，OMP 在 Gartner Peer Insights™ 上持续获得客户的高度评价，这反映了企业用户的积极反馈。

如需进一步了解 OMP 在 Gartner 魔力象限中的领导者地位以及供应链规划的未来，请阅读完整报告。

在 Gartner 供应链研讨会/博览会™ 上与 OMP 会面

OMP 将参加 2026 年 Gartner 供应链研讨会/博览会™，届时客户将分享关于智能、以决策为中心的供应链的实用见解：

宝洁公司将在 Symposium/Xpo™ 美国站分享其与 OMP 合作的关键经验，重点阐述集成规划与端到端可视性如何带来可衡量的业务影响。

阿斯利康公司将在 Symposium/Xpo™ 欧洲、中东和非洲（EMEA）站展示其迈向以决策为中心的自主规划之旅，重点介绍该公司如何通过转型流程和能力来实现卓越运营。

关于 OMP

OMP 通过提供市场上最优秀的数字化供应链规划解决方案，助力面临复杂规划挑战的企业脱颖而出、实现增长并蓬勃发展。来自消费品、生命科学、化工、金属、造纸、塑料与包装、轮胎及建筑产品等众多行业的数百家客户，均受益于 OMP 独特的 Unison Planning™ 解决方案。

Gartner，《供应链规划解决方案魔力象限》，Pia Orup Lund、Joe Graham、Buse Aras、Jan Snoeckx、Eva Dawkins、Julia von Massow，2026年3月18日。

Gartner，《供应链规划解决方案关键能力：流程工业》，Julia von Massow、Eva Dawkins、Jan Snoeckx、Buse Aras、Joe Graham、Pia Orup Lund，2026年3月18日。

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Kira Perdue (Carabiner)

来源：OMP

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