亿胜生物科技2025全年业绩稳健 收入升8.6%至18.14亿港元 净利润升3.5%至3.18亿港元 全年股息增加16.7%至每股14港仙



关键业绩摘要： - 收入增长：收入同比增长8.6%至约18.14亿港元 - 净利润提升：得益于运营效率，净利润增长3.5%至3.18亿港元 - 末期股息：拟派末期股息每股0.07港元，2025年全年股息达每股0.14港元，较2024年全年股息的每股0.12港元大幅增加16.7% - 现金及现金等价物：7.83亿港元（2024年12月31日：5.57亿港元） 研发里程碑： - NMPA批准：多剂量地夸磷索钠滴眼液于2025年7月获批；多剂量玻璃酸钠滴眼液于2026年1月获批在中国注册和商业化。 - BLA受理：贝伐珠单抗眼内注射液的生物制品许可申请（BLA）于2025年8月获NMPA受理，标志着重要的监管里程碑。 商业发展： - 独家代理（视方极）：获得浙江视方极富马酸依美斯汀滴眼液、盐酸奥布卡因滴眼液的独家代理权。 - 独家代理（Osteopore）：获得Osteopore创新的牙科、正畸及颌面产品在中国内地、香港及澳门的独家代理权。 - 与鹰瞳科技合作：在中国实现眼底AI业务的联合运营。 - 与科赴战略合作：在中国推广及营销科赴的消费者健康产品（雷诺考特(R)、美林(R)、泰诺林(R)）。 - 国际创新加速器：与苏州工业园区签订战略合作谅解备忘录，推出国际创新加速器。 - 首个海外市场准入：贝复舒(R)通过特别采用程序成功引入新加坡国家眼科中心。 知识产权与市场布局： - 强大的知识产权组合：持有合共121份专利证书或授权书，包括91项发明专利、15项实用新型专利及15项外观专利。 - 广泛的销售网络：产品覆盖中国内地超14,600家医院和医疗机构以及约2,600家药房。 奖项与荣誉： - 2025年广东省制造业企业500强：表彰产业规模及综合竞争力 - 国家级制造业单项冠军企业：确认在专业生物制药领域的领先地位 - 2025"金鲲鹏"中国财经价值榜－最具投资价值上市公司：突显资本市场对增长潜力的认可 - 参与2026年亚太眼科学会大会：展示主要眼科产品及在研管线，加强与区域眼科专业人士及机构的联系。 香港, 2026年3月23日 - (亚太商讯) - 亿胜生物科技有限公司（"亿胜生物"及其附属公司"集团"；股份代号：1061.HK），一家领先的生物制药企业，专注于研发、生产和销售基因工程药物重组牛碱性成纤维细胞生长因子（"rb-bFGF"），今日公布截至2025年12月31日止的强劲年度业绩。集团收入同比增长8.6%至18.14亿港元，利润同比增长3.5%至3.18亿港元。 年内，亿胜生物达成了多项监管里程碑，并通过战略合作扩大了产品组合，同时成功将贝复舒(R)引入新加坡。这些成就彰显了亿胜对创新和卓越运营的承诺，持续推动收入和利润的增长势头。 旗舰生物药推动多元化增长 集团实现综合营业额约18.14亿港元，较2024年的约16.70亿港元增长8.6%。相应地，集团溢利较2024年的约3.07亿港元增长3.5%至约3.18亿港元。 集团的旗舰产品贝复舒(R)系列及贝复济(R)系列持续带动增长，占总营业额的83.5%。 眼科分部录得营业额8.35亿港元，同比大幅增长8.2%。其中，单剂量贝复舒(R)滴眼液凭借无防腐剂设计及应用场景的持续拓展（覆盖干眼症治疗及术后修复等多元领域）实现强劲销售增长，贝复舒(R)眼用凝胶、适丽顺(R)（卵磷脂络合碘胶囊）和一系列不含防腐剂单剂量滴眼液（包括妥布霉素、左氧氟沙星、玻璃酸钠、盐酸莫西沙星及地夸磷索钠滴眼液）亦作出持续贡献。 外科分部实现营业额8.96亿港元，增长1.8%，主要受惠于贝复济(R)系列产品在多个临床科室的广泛应用及其稳固的市场地位。同时，贝复济(R)系列产品已获多项临床指南及专家共识支持，为未来适应症拓展及持续增长奠定基础。此外，集团的Carisolv(R)龋齿凝胶、皮耐克可吸收性敷料、适可健双层人工真皮修复材料等产品进一步增强并促进了外科业务的发展。 值得注意的是，医疗保健及伙伴服务于截至2025年12月31日止年度录得总营业额约8,290万港元，较2024年大幅增长350%。增长主要来源于伢典医生口腔护理产品、线上及线下医疗保健服务及CMO/CDMO服务等。 稳健的财务基础和股东回报 集团维持稳健的财务状况。截至2025年12月31日，集团录得现金及现金等价物约7.83亿港元。银行借贷为3.26亿港元，将在未来五年内按计划偿还。集团的资产负债比率为30.9%（2024年：28.8%），反映出集团具备严谨的财务管理能力和充足的流动性。 董事会欣然建议派发末期股息每股普通股0.07港元。连同中期股息每股普通股0.07港元，2025年全年股息达到0.14港元，较2024年全年股息的0.12港元同比显著增长16.7%，以彰显集团致力于为股东创造价值的承诺。 广泛的产品组合及强大的研发管线支持持续增长 集团业务由三个核心分部组成：眼科、外科（创伤护理及修复）以及医疗保健及伙伴服务分部。集团拥有六种于中国市场销售的商业化生物制剂，统称"bFGF系列"。其中三种bFGF系列为国家药品监督管理局（"NMPA"）批准的国家一类新药，五种被列入中国国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录。 此外，集团提供一系列商业化的不含防腐剂单剂量滴眼液，包括妥布霉素、左氧氟沙星、玻璃酸钠、盐酸莫西沙星及地夸磷索钠滴眼液。集团进一步拓展其眼科产品组合，分别于2025年7月及2026年1月获得NMPA批准多剂量地夸磷索钠滴眼液及多剂量玻璃酸钠滴眼液在中国注册和商业化。新获批产品聚焦于中国不断增长的干眼治疗市场，以补充集团的贝复舒(R)眼表修复系列产品。 外科方面，集团的Carisolv(R)龋齿凝胶及伢典医生口腔护理产品，以及一系列产品及医疗器械（包括紫外线光疗仪、皮耐克可吸收性敷料、Osteopore用于牙科手术的生物可吸收植入物（Osteomesh(R)及Osteoplug(R)）及其他用于近视防控的医疗器械），共同补充了集团的贝复济(R)创伤修复系列产品。 战略性研发投资以把握新兴市场机遇 集团致力于务实地投资新产品及技术，以强化其产品及研发管线，使命是开发解决未满足的临床及商业需求的突破性的疗法。2025年，研发总支出约为1.77亿港元，占营业额的9.8%，其中约1.39亿港元已资本化。 年内，集团医用疤痕修复凝胶获批NMPA二类医疗器械注册证，将集团业务拓展至快速增长的高端伤口护理及医疗美容市场，解锁新增长动力以推动长期发展。 贝伐珠单抗眼内注射液（EB12-20145P）的全球三期临床项目已成功完成了在中国、澳大利亚、欧盟国家及美国的患者入组，最后一名患者已完成最后一次访视。其生物制品许可申请（BLA）已于2025年8月获中国NMPA受理。 为提升集团在亚洲眼科领域的影响力，并加速新产品的市场推出，集团参与了2026年亚太眼科学会（APAO）大会。该会议提供了一个绝佳平台，用以展示眼科解决方案、与区域临床专家和合作伙伴交流，并为集团创新眼科产品的推出积聚动能，从而提升全球品牌影响力。 集团持有121份专利证书或授权书，包括91项发明专利、15项实用新型专利及15项外观专利。 集团目前于珠海（中国）、波士顿（美国）、伦敦（英国）及新加坡设立多个研发基地。这些基地为集团开发新疗法和招募全球人才提供支援。 截至目前，集团共有18项研发计划处于临床前至临床阶段，其中数项眼科项目处于临床阶段，具体包括贝伐珠单抗眼内注射液、SkQ1滴眼液及环孢素滴眼液。 透过市场扩张与合作拓宽商业覆盖 截至2025年12月31日，集团于中国设有47间地区销售办事处，并于新加坡设有战略基地，以促进其产品进入东南亚市场。凭借庞大的分销网络，集团的治疗产品在中国各地的逾14,600家医院及医疗机构以及约2,600家药房开具处方，覆盖了中国各地的主要城市。 回顾年内，集团在国内外市场扩张方面取得了多项里程碑式的突破，解锁了多维度的新增长动力。在海外市场，集团的旗舰产品贝复舒(R)通过特别采用程序成功引入新加坡国家眼科中心，标志着该产品首次进入中国以外地区，为集团未来进军东南亚及全球市场奠定了坚实基础。 在国内，集团年内达成了两项具里程碑意义的战略合作：与全球消费者健康领导企业科赴合作，利用集团在中国广泛的全国性商业网络，对科赴精选的消费者健康产品（包括雷诺考特(R)、美林(R)及泰诺林(R)）进行推广、学术教育及营销；以及与Osteopore签订独家分销协议，在中国内地、香港及澳门分销其创新的牙科、正畸及颌面产品，标志着集团战略性进军高潜力的口腔科市场。这些合作拓宽了集团医疗保健业务的版图，并与其现有的眼科及再生医学业务产生强大的协同效应。 为推动现有及未来产品的可持续增长和扩张，集团一直不懈地进行投资，通过扩大其商业化产品的临床适应症、增加中国较低线城市的患者可及性、开发补充销售渠道，以及培育医疗科技电子平台以增强患者可及性，来提高其竞争力并拓宽覆盖范围。 集团位于珠海高新区科技创新海岸的第二间工厂，建筑面积约58,000平方米，用作研发、生产、办公及宿舍，预计将于2026或2027年间完工。 亿胜生物主席严名炽先生表示："2025年对亿胜来说是具有里程碑意义的一年，贝复舒(R)成功引入新加坡，集团亦依托其核心产品、创新研发及战略合作，实现稳健增长。未来，亿胜将继续致力于满足未被满足的临床需求，推动集团长期发展。 我们将主动、系统性地优化运营及销售成本，以缓解增值税由3%上调至13%对2026财年利润带来的不利影响，同时保证集团发展规划的稳步推进。" 关于亿胜生物（股票代码﹕1061.hk） 亿胜生物是一间专注于研发、生产和销售基因工程药物b-bFGF的生物制药企业，拥有包括贝复舒(R)、贝复济(R)、贝复新(R)在内的六种基因工程药物在中国上市销售。此外，公司还拥有包含一系列不含防腐剂单剂量滴眼液和适丽顺(R)卵磷脂络合碘胶囊等的多元化产品组合，主要应用于眼科及皮肤科处方药领域的创伤修复及疾病治疗。 这些产品在公司于中国的47个区域办事处的支持下，在逾14,600家医院进行营销和销售。依托自身在生长因子和抗体技术领域的研发平台，亿胜生物在多个临床阶段拥有强大的项目管线，涵盖广泛的领域和适应症。 网址: http://www.essexbio.com



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