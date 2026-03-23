同仁堂医养（02667.HK）新股招股：尚在发展早期的中医医疗龙头股 估值几何？



香港, 2026年3月23日 - (亚太商讯) - 在中医药文化传承创新发展的时代浪潮中，一家承载着350余年历史积淀的医疗集团正昂首阔步走向国际资本市场。北京同仁堂医养投资股份有限公司（以下简称"同仁堂医养"）于2026年3月20日正式启动港股IPO招股，股票代码为02667.HK，招股价范围为7.30港元至8.30港元，中金公司担任独家保荐人，将于3月30日挂牌交易。 凭借深厚的品牌底蕴、卓越的医疗服务能力和清晰的战略布局，同仁堂医养向全球投资者展示中国中医医疗服务行业的无限潜力。本次全球发售H股总数为108,153,500股，其中香港公开发售10%，国际发售90%，基石投资占比46.15%，设置绿鞋。 对港股投资者而言，这是一个值得注意的机会，中医医疗服务赛道此前仅有固生堂，两者模式在中医细分赛道显现出差异化，未来发展也各有侧重，同仁堂医养的加入将为投资者提供新的配置选择。 百年品牌背书，大流量的降维优势 作为中华老字号的杰出代表，"同仁堂"品牌始创于1669年，拥有超过350年的历史传承。这份厚重的文化积淀不仅代表着百年品质，更是国人心中标志化的民族品牌，也是其最宝贵的无形资产。 招股书显示，按2024年总门诊人次及住院人次计，同仁堂医养是中国非公立中医院医疗服务行业中最大的中医院集团，市场份额达1.7%。按2024年中医医疗服务总收入计，公司以0.2%的市场份额在非公立中医院医疗服务行业中排名第二。 这一领先地位的确立，离不开"同仁堂"金字招牌的强大号召力。凭借深厚的客户信任和业内公认的高质量中医医疗服务及产品，公司以极具成本效益的方式吸引和留住大量客户及医疗顶尖人才。2024年，公司销售和分销开支中的推广费占总收入比例约为0.2%，远低于行业平均水平，充分彰显了品牌自带的强大引流效应。这是百年品牌壁垒最直观的量化体现，在获客成本日益攀升的医疗服务行业，这一差距意味着巨大的利润释放空间。 业绩稳健增长，盈利能力持续攀升 翻开同仁堂医养的财务画卷，一组组靓丽的数据勾勒出企业蓬勃发展的态势： 1.收入规模持续扩大： 2022年至2024年，公司总收入从9.11亿元（人民币，下同）增长至11.75亿元，复合年增长率达13.6%。2025年前九个月，收入达8.58亿元，持续稳健增长。其中，中医医疗服务作为核心业务，贡献了总收入的84%以上，展现出稳健的主业增长动力。 2.盈利能力显著增强： 2022年公司曾录得净亏损923万元，但通过高效的整合运营和精细化管理，2023年迅速扭亏为盈，实现净利润4263万元。2024年净利润进一步增至4620万元，同比增长8.4%。若剔除上市开支等一次性因素，2024年经调整净利润达6173万元，较2023年的4787万元大幅增长29%，核心业务"造血"能力持续强化。 3.毛利稳步提升： 毛利从2022年的1.43亿元增至2024年的2.22亿元，复合年增长率高达24.8%，超过收入增速2倍，毛利率从2022年的15.7%提升至2024年的18.9%，盈利能力稳升，规模效应加速显现。 4.现金流健康： 2024年现金转化率达87.2%，有息债务占比仅11.56%，截至2025年9月持有现金2.25亿元，资产负债表稳健。 作为一家2019年版块组建的企业，同仁堂医养正处于"扭亏为盈→盈利加速"的关键拐点期。回顾固生堂的发展轨迹，2021年上市时也处于发展早期，此后三年收入和利润CAGR分别高达19%和47%，股价从IPO至今已实现数倍涨幅。同仁堂医养当前的发展阶段与固生堂上市初期高度相似--盈利能力刚进入释放通道，增长最快的阶段可能尚未到来。 分级诊疗网络，三条增长曲线并行 同仁堂医养并未满足于传统医疗机构的单一模式，而是前瞻性地构建起覆盖全国的分级中医医疗服务网络。截至最后实际可行日期，公司已拥有12家自有线下医疗机构及1家互联网医院，以及12家线下管理医疗机构，形成"连锁医院-基层医疗机构-互联网医院"三级联动的完整生态。 这一布局产生了显著的协同效应。 就诊人次飙升：医疗网络内总就诊人次从2022年的132.1万人次飙升至2024年的297.7万人次，复合年增长率高达50.1%。2025年前九个月，就诊人次已达253.6万人次，同比增长21.5%。 会员粘性强劲：会员累计人数从2022年底的43.6万人增至2024年底的74.0万人，复合年增长率达30.2%，截至2025年9月底进一步增至76.7万人，显示出强大的用户粘性和品牌忠诚度。 区域战略清晰：公司以北京为战略核心深入扎根，同时深耕长三角等经济活跃地区。北京地区贡献了近半数的收入，而浙江省作为公司拓展华东市场的桥头堡，2024年中医医疗服务收入达2.25亿元，毛利率达22.6%，展现出强劲的区域增长潜力。 根据信息，公司的扩张主要通过战略收购、轻资产新建以及管理服务，是公司快速扩张的重要引擎。 2022年，公司收购浙江"三溪堂"品牌下的医疗机构，成功切入长江三角洲地区市场。自收购以来，通过标准化管理和专业化运营整合，三溪堂保健院业绩持续提升：2022年至2024年，收入由1.025亿元增长到1.982亿元，复合年增长率39.1%；门诊人次由18.38万增至38.23万，复合年增长率约44.2%，充分验证了公司强大的投后整合能力。 2024年，公司进一步收购上海承志堂等机构，强化在长三角的业务布局。 此外，其另一核心扩张战略为向公立医院提供管理服务，目前已在北京、贵州、新疆、陕西等省份合作十余家医疗机构。未来募集资金也将加速这一模式的扩张布局，放大轻资产模式的利润杠杆。 根据招股书披露，公司即将在齐齐哈尔和北京顺义开设自建院区，开始迈向中西医结合和高端医疗布局。 名医资源汇聚，供应链精益管理 中医医疗服务，医师是灵魂。同仁堂医养深谙此道，持续打造高素质的中医医师团队。截至最后实际可行日期： - 网络内共有2,745名医师加入并执业 - 30名拥有国家级荣誉称号的医师，其中全国名中医2名、全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师13名、非物质文化遗产代表性传承人5名 - 拥有820名主任医师或副主任医师，占比近30% - 通过建立"名医工作室"和师承教育体系，公司已孵化13个国家级或省级名医学术传承工作室，促进宝贵中医学术理论和临床经验的代代传承 - 公司还设立同仁堂中医学术咨询专家委员会，涵盖中医肾病、妇科、内分泌、肿瘤等八大医学专科，致力于中医标准化和人才培养。 "炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力"--同仁堂的古训在公司供应链管理中得到了完美诠释。公司成立全资附属公司北京通达，建立采购协同管理平台，整合网络内医疗机构的采购需求，实现规模经济，增强议价能力。 在质量管控方面，公司实施严格的供应商选择标准和验收流程，定期委托第三方机构进行随机检测。2023年的一次内部盲评中，北京同仁堂中医医院所使用的中药饮片在北京多家知名中医院中得分最高，充分证明了公司在质量管理方面的卓越表现。 数智化赋能百年传承，同仁堂拥抱AI浪潮 公司于2020年成立同仁堂互联网医院，将传统中医诊疗与现代科技完美融合。客户可享受线上预约、健康咨询、复诊诊断、电子处方等一站式服务，打破了时空限制，让优质中医医疗资源惠及更广泛人群。 截至最后实际可行日期，在互联网医院注册的医师累计提供超过84.9万次在线咨询，覆盖全国各地。公司还与超过500家外部药店建立合作关系，实现"线上诊疗+线下配送"的业务闭环，打造线上线下融合便捷服务体验。 同仁堂不仅是百年工艺的传承者，更是数智化转型的排头兵，正通过与用友等战略伙伴的深度合作，将AIoT、大数据等数字技术深植于业务的每一个细胞。传统"经验主义"正被"数据主义"取代，同仁堂构建了"全链智能"的质量溯源体系，为核心产品提供了数字化护城河。 2026年1月，同仁堂与北京市经信局签订任务合同书，支持开展"人工智能中药新药开发平台"，构建十万级方剂数据库，通过AI技术为中药新药开发装上"智慧大脑"。同仁堂医养作为大健康终端，未来有望借助AI技术打破传统服务时空限制，通过搭建智能化健康管理平台，整合线上线下资源，为用户提供个性化的健康监测、养生指导与远程康养服务，实现从"治已病"向"治未病"的智慧化跃迁。 战略蓝图清晰，估值空间可期 发展阶段红利：中医医疗在港股中仍属于稀缺标的，公司当前处于盈利加速的早期阶段，随着业务进入规模化扩张期，其利润释放空间值得期待。 品牌溢价尚未充分定价：三百年品牌带来的巨大流量，意味着每年节省的营销开支相当于数千万元级别的"隐形利润"。随着收入规模扩大，品牌壁垒的经济价值将进一步放大。 管理服务的轻资产模式：管理服务板块从2022年至2024年收入增长700%，毛利率超70%，是高确定性的利润增长极。这条轻资产第二曲线若持续放量，将显著改善公司整体的盈利结构和ROE。 集团协同的生态价值：公司是同仁堂集团"制药-零售-医养"大健康闭环的关键一环，与其他成熟版块相比，发展空间巨大，上市后将享受集团资源的持续输入。这种生态协同价值在当前估值中可能尚未被充分反映。 随着3月20日招股的正式启动，同仁堂医养正以扎实的业绩、清晰的战略和广阔的前景，向全球投资者展示中国中医医疗服务行业的无限魅力。正如其名，"医"与"养"的完美融合，不仅呵护着万千民众的生命健康，更将开创中医医疗服务的新纪元。 转载自格隆汇



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