中国新城镇2025年内溢利大增35.5% 持续派息回馈股东

香港, 2026年3月23日 - (亚太商讯) - 2026年3月20日，专注于中国内地投资及优质资产持有运营的中国新城镇发展有限公司（"中国新城镇"或"公司"，及其附属公司，统称"集团"；香港股票代号：01278.HK）欣然宣布截至2025年12月31日止12个月（"2025年"或"回顾期"）之经营业绩。

回顾期内，集团持续深化改革转型路径，在攻坚克难中交出高质量答卷。2025年集团录得主营业收入约3.89亿元（单位：人民币，下同），同比增长15%；年内溢利7571万元，同比增长35.5%；母公司权益拥有人应占溢利总额约7329万元，同比增长65.4%。董事会建议派发末期股息为每股普通股0.0025港元。

主营业务稳健增长，固收业务持续优化

回顾期内，集团继续保持稳健经营。2025年公司实现城镇化投资收入2.31亿元，同比增长约25%，主要因为城镇化项目投资余额较去年同期增加，对应项目投资收入增加。实现物业租赁及管理费收入人民币约1.00亿元，包括物业租赁收入人民币0.76亿元、物业管理费收入人民币0.24亿元。实现工程建设收入人民币5,717.5万元。

面对国内外复杂经济形势，集团依托股东无锡交通集团与国开金融的资源优势，充分发挥"地方国资+央企金融机构"的业务网络效应，做好主营业务的管理及运营，实现了稳定增长。2025年集团城镇化投资业务稳中有进，持续贡献稳定现金流。截至2025年12月31日，固定收益投资组合总额达人民币33.66亿元。优质资产运营稳中提质。武汉光谷物业项目面对市场压力实现"止跌回升"，通过精准招商与服务升级，年底平均出租率回升至75%，保证了投资性房地产估值的稳定。

借力股东资源聚焦战略转型，拓展增长新空间

2025年集团紧抓国家大力发展新质生产力的政策机遇，结合股东的资源优势，围绕集成电路、新能源、新材料、高端装备制造、环保等新经济方向进行优质股权项目储备，战略并购路径逐步聚焦及清晰，拟通过持有不同行业的优质资产，打造稳健收入及现金流以及后续新业务领域的增长空间。

值得一提的是，集团发挥股东协同优势，在实现经营业绩稳健增长的同时，融资工作取得重大突破，成功发行15亿元离岸人民币债券，用于现有债务的再融资，进一步降低了债务成本并优化了期限结构，为集团后续业务的发展提供可持续的资金支援。

持续派息，提供稳定股东回报

2025年集团拟派发末期股息0.0025港币/股，加上中期已经派发的中期股息0.0016港币/股，2025年集团全年派息金额约3900万港元。自2023年中期恢复派息以来，集团累计已经派发及拟派发股息金额达到了约1.2亿元人民币，显示了持续回报股东的意愿和行动。

未来展望

展望2026年，作为"十五五"开局之年，集团将紧扣国家新质生产力导向，聚焦战略新兴产业与信创产业，加速业务转型。固收业务稳中提质，保障现金流；优化武汉光谷等核心资产运营，提升效能。同时，积极储备优质股权项目，力争战略并购实质突破，持续为股东创造核心价值。

关于中国新城镇发展有限公司

中国新城镇（香港联交所股份代号︰1278）为中国内地的投资及优质资产运营商。自2014年起，本集团顺应中国新城镇化发展趋势优化了业务模式，以"投资+下游产品运营"的业务模式，通过固定收益类项目投资作为出发点，持有优质资产管理及运营，同时以市场为导向，全力在新材料、半导体、高端装备制造等新经济领域拓展股权投资业务，积累行业投资经验。

本新闻稿由千里国际顾问有限公司代表中国新城镇发展有限公司发布。

如有垂询，请联络：

中国新城镇发展有限公司

ir@china-newtown.com

千里国际顾问有限公司

Fancy Wang fancywang@maxima.hk

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network