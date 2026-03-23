宇树科技IPO点燃具身智能行情 首程控股（0697.HK）迎来"投资兑现+平台重估"双重催化

香港, 2026年3月23日 - (亚太商讯) - 人形机器人赛道再迎里程碑事件。3月20日，上交所官网显示，宇树科技股份有限公司科创板IPO申请已获受理，融资金额42.02亿元，审核状态为"已受理"。这意味着宇树科技正式向"A股人形机器人第一股"发起冲刺，也标志着具身智能产业开始从主题催化迈向资本化兑现的新阶段。

从公开披露看，宇树科技此次IPO并非单纯的概念升温，而是建立在业绩高增长与产能扩张预期之上。根据公司招股说明书透露，公司2025年实现营业收入17.08亿元，同比增长335.36%；扣非后净利润超过6亿元，同比增长674.29%；公开发行新股不低于4044.64万股，占发行后总股本比例不低于10%。

对资本市场而言，宇树科技最重要的意义，是开始提供一个更清晰的人形机器人估值参照系。公开报道显示，宇树科技在2025年初的估值约为50亿元，到2025年6月已提升至约120亿元；而本次招股书对应的初始发行后市值至少420亿元，意味着其公开市场估值门槛较2025年中期的一级市场口径又出现大幅跃升。对于资本市场而言，宇树科技的上市进程则是释放出一个清晰信号：人形机器人不再只是"技术想象力"的故事，而开始进入"收入、利润、产能、融资"四线并进的新阶段。对产业链而言，这将提升市场对整条赛道估值锚的清晰度；对已提前布局头部机器人的资本平台而言，则意味着账面价值、退出预期与业务协同空间都有望同步抬升。

在这一轮受益标的中，首程控股（0697.HK）的稀缺性尤为突出。公司在官方披露中明确表示，已通过北京机器人产业发展投资基金及旗下产业基金，投资宇树科技、银河通用、星海图、松延动力等多家头部企业；到2025年前三季度，其管理的多支产业基金又进一步完成了对宇树科技、云深处、加速进化、微分智飞、泉智博等核心机器人产业链公司的投资，覆盖人形机器人、飞行机器人及上游关键环节。换言之，首程控股并非单点押注，而是在"头部本体企业+上游关键环节+区域基金网络"上形成了组合式布局。

更关键的是，首程控股的优势不只在"投"，还在"投后赋能"。公司2025年中报和三季报均提到，其正围绕"资金+场景+产业链"推进"投资+运营+生态"一体化路径，并已设立北京首程机器人科技产业有限公司、首程机器人先进材料产业有限公司，拓展销售代理、租赁、咨询、供应链管理及上游材料延伸。同时，公司在首钢园、北京首都国际机场T3、成都春熙路等场景布局常态化机器人体验店和快闪店，推动机器人产品从展示走向商业落地。对于宇树科技这类具备量产能力的明星企业而言，这种场景资源意味着更低的试错成本和更快的商业验证速度。

这也是首程控股被市场视为宇树概念股的核心原因：它不是单纯二级市场"映射"，而是兼具资本纽带、应用场景和产业服务能力的生态型平台。一旦宇树科技IPO顺利推进，首先受益的是首程控股机器人投资组合的市场认可度。头部项目登陆资本市场后，外部投资者会更容易对首程控股存量未上市机器人资产进行对标估值。

市场人士分析，从估值逻辑上看，宇树科技IPO对首程控股至少构成三重利好。

其一，首程控股的投资收益兑现预期抬升。首程控股通过北京机器人产业基金持有宇树科技3.8262%股份，位列发行前前十大股东之一。考虑新股发行稀释后，这部分旧股对应的发行后持股比例约为3.44%。按420亿元发行后市值假设测算，这一部分股权价值约为14.46亿元；若对应500亿元、600亿元上市后市值，则股权价值约分别为17.22亿元和20.66亿元，这对比首程控股的净资产体量，具有显著的边际贡献，并将对首程控股现有估值体系形成边际支撑。

其二，是平台型估值中枢提升。首程控股并非传统意义上的单一财务投资者。公司主业一方面是基础设施资产业务，另一方面是以基金和产业平台切入机器人、智能制造等新赛道。机器人赛道的公开市场估值锚形成后，首程控股整个机器人投资组合有望被整体重估。

其三，是机器人生态商业化提速带来的第二成长曲线。过去市场给机器人概念股估值，往往停留在"参股收益"层面；但首程控股正在尝试把机器人变成真实运营业务。公司披露已在线下体验店、机场场景、文旅园区和智能停车等多个场景推进机器人落地，并与产业方合作推动"机器人+汽车"等新业态。若宇树科技IPO后品牌效应和融资能力进一步增强，首程控股有望从"投中受益"扩展到"运营分成、渠道服务、场景服务、供应链协同"的多元受益。届时，市场看待首程控股的框架，将会从"宇树概念股"升级为"机器人生态基础设施平台"。

此外，首程控股的财务结构也为估值修复提供了安全边际。公司2024年归母溢利为4.10亿港元，2024年末本公司拥有人应占股本及储备为94.21亿港元，负债资本比率从2024年末的15.9%下降至2025年三季度的10.9%。公司就2024年度合共宣派末期股息及特别派息8.88亿港元，叠加中期股息2.08亿港元，全年派息总额10.96亿港元，超出当年归母溢利的200%。较强的分红意愿、较低杠杆与持续盈利能力，使其在"成长+收益"两端都更容易获得资金青睐。

总体来看，宇树科技IPO正式推上进程，是2026年具身智能产业最重要的资本事件之一。它不仅提高了头部机器人企业的资本化确定性，也为首程控股这样的生态型平台打开了价值重估窗口。随着"明星项目上市—投资收益兑现—产业场景扩容—平台估值提升"逻辑逐步展开，首程控股有望成为本轮机器人行情中兼具安全边际与弹性的核心受益者之一。

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