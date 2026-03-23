Wellgistics Health Inc.签署1.05亿美元意向书，拟评估收购Neuritek Therapeutics, Inc.的可行性，后者致力于开发神经系统及精神疾病的创新疗法

佛罗里达州坦帕市, 2026年3月23日 - (亚太商讯) - Wellgistics Health, Inc.（“Wellgistics”或“公司”）（纳斯达克代码：WGRX）今日宣布，已签署一份非独家、非约束性的意向书（“LOI”），旨在评估潜在收购专注于神经科学研究的机构Neuritek Therapeutics。

若该拟议的全股票交易得以完成，旨在通过扩展其核心技术驱动的药品分销及服务业务周边能力，从而增强Wellgistics现有的创收医疗保健平台。通过其涵盖处方配药、批发分销及人工智能驱动的患者就医解决方案的集成生态系统，Wellgistics将制造商、医疗服务提供者以及遍布全国的独立药房网络紧密连接起来。公司认为，引入一家以研究为导向的机构，将有助于加强药物研发与商业化之间的协同，从而实现与制药合作伙伴的早期对接，提高产品管线透明度，并创造增量收入机会；同时，通过构建更集成、更具差异化的平台，提升长期股东价值。

该交易仍需完成尽职调查、最终协议的谈判与签署、各方董事会批准以及满足其他惯常的交割条件。无法保证最终协议将得以签署，亦无法保证拟议交易将按当前设想的条款完成，甚至可能无法完成。该意向书不具约束力，且不强制任何一方完成拟议交易。任何潜在交易的范围、结构及条款仍在评估中，并可能因持续进行的尽职调查和谈判而发生重大变化。

作为更广泛增长战略的一部分，本公司亦正在积极评估医疗保健及生命科学领域的其他战略机遇。这些机遇可能包括收购、合作或其他战略交易。无法保证此类举措将最终促成交易。

关于 Wellgistics Health, Inc

Wellgistics Health 是一家快速扩张、技术驱动的医疗保健平台，立足于药品分销与患者获取服务的核心位置。公司已构建了一个涵盖批发分销、处方配药及人工智能驱动的获取解决方案的集成化、高性能生态系统，直接连接制药商、医疗服务提供商以及覆盖全美的独立药房网络。

通过整合基础设施、数据和智能自动化，Wellgistics正实施一种资本高效的运营模式，旨在在庞大且分散的医疗保健市场中占据显著份额。公司致力于拓展高利润率收入来源、深化与制造商的战略合作关系，并在整个平台推动运营杠杆效应。凭借差异化的端到端服务和严谨的执行力，Wellgistics 已做好准备加速增长、提升盈利可见度，并为股东创造超额的长期价值。

关于 Neuritek Therapeutics Inc.

Neuritek Therapeutics Inc. 开发了一种基于生物机制的下一代疗法，旨在治疗创伤后应激障碍（PTSD）的根本原因。Neuritek 率先上市的疗法是一种口服活性脂肪酸酰胺水解酶 1 型（FAAH1）抑制剂，该酶负责代谢内源性大麻素（AEA），这是首个基于机制的 PTSD 治疗方案。 该公司由威廉·哈普沃斯（William Hapworth）医学博士创立，他不仅是临床研究领域的先驱，还是一位拥有30多年临床经验的执业精神科医生。

了解更多信息请访问 www.neuritek.com ，或在 LinkedIn 关注 neuritek-therapeutics-inc 参与讨论

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》及其他适用联邦证券法所界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于以下内容：关于潜在收购Neuritek Therapeutics, Inc.（“Neuritek”）的陈述，包括任何交易的预期结构、估值、时间安排及完成可能性；意向书的初步性和非约束性；此类交易可能带来的战略、运营及财务效益； 本公司协商并签订最终协议的能力；本公司获取任何必要融资的能力；任何被收购业务的整合；以及本公司的整体增长战略和未来业绩。

前瞻性陈述可通过“可能”、“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“预计”、“相信”、“打算”、“计划”、“预测”、“估计”、“潜在” “机会”、“目标”、“预测”、“继续”、“将”以及类似表述。

这些前瞻性陈述基于当前的预期、假设和估计，并受重大风险和不确定性的影响，其中许多因素超出本公司的控制范围。可能导致实际结果与预期存在重大差异的重要因素包括但不限于：各方未能签订最终协议的风险；意向书被终止或未能促成交易完成的风险；拟议估值及交易条款仅为初步性质且可能发生重大变化的不确定性；未能以可接受的条款获得所需融资或根本无法获得融资的风险； 任何交易预期收益未能实现的风险；将以研发为主的组织整合至本公司现有业务的相关风险；药品或治疗产品的开发、测试、监管审批及商业化相关风险，包括临床结果不佳或出现延误的可能性；监管及合规风险；以及本公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中所述的其他风险和不确定性。

前瞻性陈述仅反映其作出之日的观点，不应过度依赖此类陈述。除适用法律要求外，本公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

Wellgistics 媒体与投资者联系方式

媒体：media@wellgisticshealth.com

投资者关系： IR@wellgisticshealth.com

来源：Wellgistics Health, Inc.

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