百年金字招牌焕新颜：同仁堂医养启动招股 四大投资逻辑锚定"中医医疗服务龙头"

香港, 2026年3月20日 - (亚太商讯) - 北京同仁堂医养投资股份有限公司（以下简称"同仁堂医养"）在资本市场的聚光灯下宣布进行全球发售，中金公司担任独家保荐人，将于3月30日开始挂牌交易。根据公告内容，本次全球发售的H股总数为108,153,500股。其中，香港公开发售股分为10,815,500股，国际发售股分为97,338,000股，两者均可予重新分配。

此次冲刺意味着这个中药老字号正通过资本纽带，将自身沉淀了三百多年的品牌理念和中医医养延伸进更多场景和地区。走向港股市场后，同仁堂集团将补齐"制药-零售-医养"大健康生态圈的最后一块拼图。

在万亿级中医医疗服务赛道中，这个357年的金字招牌究竟值多少？

厚积薄发：中医医疗服务的领跑者

同仁堂作为中国为数不多的拥有三百多年品牌历史的民族企业，这块金字招牌自2019年开始大步进军中医医疗服务赛道，致力于将传统中医药精髓与现代医疗管理服务相结合。作为同仁堂集团唯一战略性聚焦于中医医疗服务的子公司，同仁堂医养结合"医疗"与"养生"，通过标准化的连锁经营以及现代化的管理系统，提供一站式定制化中医医疗服务，综合覆盖全场景中医诊疗需求，成为便捷可及的中医健康专家。

招股书显示，同仁堂医养的门诊服务收入在中国非公立中医院医疗服务行业的所有中医集团中排名第一，是第二大医院集团的2倍；其门诊及住院人次在中国非公立中医院医疗服务行业的所有中医院集团中排名第一。按2024年总门诊人次及住院人次计，同仁堂医养是中国非公立中医院医疗服务行业中最大的中医院集团。

该细分市场的规模已占同年中国中医医疗服务行业总市场规模的46.5%。在这个极度分散、缺乏龙头的中医医疗服务市场，能够拿下"头把交椅"，本身就是同仁堂医养百年品牌底蕴加持下厚积薄发的底气， 而1.7%的市占率也意味着龙头企业的整合空间才刚刚开始。

四大投资逻辑：为什么此刻值得关注

逻辑一：业绩已过验证期，增长质量持续提升

据悉，公司FY22-FY24年收入CAGR（年复合增长率）高达13.6%，FY22-FY24年毛利CAGR高达24.8%，毛利增速远超营收增速，盈利结构持续优化，跑出了稀缺的增长质量。FY2024现金转化率为87.2%，拥有非常强健的内部流动性，"赚到的利润是真金白银"。

期间费用率从17.1%降至13.6%，三年下降3.47个百分点，规模效应加速兑现。 有息债务占比仅11.56%，经营性现金流持续净流入，截至2025年9月现金2.25亿元，具有充分的安全垫，已经进入"增长和盈利"正相关的良性循环。

逻辑二：全产业链协同的"降维打击"

同仁堂医养依托的是百年积淀所形成的产业壁垒--同仁堂集团深入中医药行业全产业链，拥有深度的产业链协同能力。

其自建的医疗服务网络覆盖医院、门诊部及诊所、社区医疗机构等，一旦与同仁堂遍布全国的药诊店相结合，其机构密度和服务能力将呈现指数级增长。据披露信息显示，其已经开始于自建的互联网医院为线下药房和医师提供线上医疗服务，目前业务范围覆盖全国。

此外，依托同仁堂集团资源，公司通过收购三溪堂国药馆以及获得安宫牛黄丸系列产品在浙江区域的独家零售权后销量大增，公司健康产品和其他产品的销量在整个往绩记录期间实现爆发式增长。

依托这块金字招牌，公司的推广费用率仅0.2%，远低于行业平均水平--别人花大价钱获客，同仁堂天然自带流量。

正如市场分析人士指出，同仁堂的资本棋局，本质是通过专业化分拆实现精准发力。医养板块作为"最后一公里"，不仅直接创造营收，更成为拉动同仁堂集团中药产品销售、增强用户粘性的超级入口。同仁堂医养上市后，同仁堂的"制药-零售-医养"三位一体的大健康生态圈将完整闭合。

逻辑三：内生外延双轮驱动，增长飞轮已形成

如果说品牌和集团资源是"先天优势"，那么同仁堂医养通过"内生+外延"构建起的服务网络，则是其征战资本市场的"后天壁垒"。

同仁堂医养已建立了一个分层级、广覆盖的中医医疗服务网络。据招股书显示，公司拥有15家医院，覆盖北京市、浙江省、山西省、辽宁省、黑龙江省、贵州省、新疆维吾尔自治区；9家基层医疗机构，覆盖北京市、浙江省、上海市，及1家互联网医院，形成了"线下首诊+线上复诊"的业务闭环。

在扩张路径上，公司采取"并购+自建+管理"多轮驱动模式。

为了快速切入长三角经济发达地区，公司相继收购了浙江三溪堂、上海承志堂等当地知名机构，通过"品牌赋能+标准化管理"实现收购标的的快速整合与业绩提升。根据信息，其以轻资产方式自建的方式在齐齐哈尔、北京顺义等地的新机构即将开业，同时通过向非营利性医疗机构输出管理经验、医师和人才、标准化的服务，同仁堂医养正将"同仁堂标准"复制到更广阔的市场。

逻辑四：守正创新，AI+中医打开想象空间

中医药老字号的焕新，既要守住"正"，也要创造"新"。这一点，这一点在同仁堂系的各个板块均有体现。

2025年8月25日，公开报道显示，同仁堂股份与小米商业营销达成合作，推出"同仁堂养生馆"AI智能中医药健康服务智能体，将中医药知识与AI交互能力结合，面向用户提供个性化的养生建议、用药指导与节气调养方案，已经形成"咨询-建议-服务-购药"闭环。

可见，通过引入AI智能问诊与健康检测设备，同仁堂正在推动自身从"被动卖药"向"主动健康管理"转型，让百年药铺变身便民的"智慧健康服务站" 。

作为同仁堂集团大健康版图的关键一块，同仁堂医养不仅承载着老字号在医疗服务领域的创新探索，更以其清晰的分级诊疗布局、深厚的医师资源及强大的产业协同效应，向资本市场讲述了一个关于传承与创新的长期主义叙事。

此次赴港IPO，对于同仁堂医养而言，既是机遇也是挑战。作为拥有三百五十余年历史的中医药老字号，同仁堂不仅即将打通"中医药全产业链"的资本闭环，更将为老字号在AI经济浪潮中探索出一条"智能中医"的新路径。百年金字招牌如何通过资本的力量再次焕发光彩，市场正拭目以待。

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