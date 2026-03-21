127家医疗企业排队赴港 同仁堂医养携连年稳增营收开启招股



香港, 2026年3月20日 - (亚太商讯) - 2026年初，医疗企业赴港上市潮持续升温。仅1月份，便有31家企业递交或更新招股书，频率高达日均一家，打破2021年牛市巅峰期的单月纪录。 截至2026年2月，港股与A股排队上市的医疗企业共计127家，数量创历史新高，其中92家瞄准港股，35家布局A股。 在这股上市浪潮中，北京同仁堂医养投资股份有限公司 [股票代码：02667.HK]（下称"同仁堂医养"）今日正式进入公开招股阶段，拟发行价7.3-8.3港元/股，预计募资规模将达到7.71亿港元。 当127家医疗企业同台竞技，投资人最关心的问题是：谁值得关注？ 以下几组数据或许可以提供判断依据。 三年稳增不是终点，增长质量才是关键 在一众递表医疗企业中，同仁堂医养的财务表现堪称稳健。 营收端：三年复合增长，规模效应初显。2022年至2024年，公司营业收入分别为9.11亿元（人民币，下同）、11.53亿元、11.75亿元，2023年同比增长26.6%。在2025年的三个季度，公司已经实现营收8.58亿元，增长势头不减。 利润端：扭亏后持续改善，盈利弹性加速释放。 2023年，公司成功实现扭亏，净利润达到4263.4万元；2024年净利润进一步增长至4619.7万元，同比增幅为8.4%。2025年前九个月，净利润达2400万元。经调整净利润由2023年的4,787万元增至2024年的6,173万元，增幅达29%，盈利质量显著提升。 但比营收增长更值得关注的，是增长的"含金量"： 费用率持续下降：期间费用率从2022年的17.1%降至2025年前三季度的13.6%，三年下降3.47个百分点，规模效应正在兑现。 现金流健康：经营性现金流持续净流入，截至2025年9月现金等价物2.25亿元，现金流充沛。 低杠杆运营：有息债务占比仅11.56%，财务安全边际充裕。 规模与收入的正比增长，反映出公司当前业务结构的特征，同仁堂医养在非公立中医院医疗服务市场中的规模也较为可观。根据弗若斯特沙利文报告，按2024年总门诊人次及住院人次计算，同仁堂医养以1.7%的市场份额，位列中国非公立中医院医疗服务行业之首。公司所在的非公立中医院医疗服务市场规模占中国中医医疗服务行业总市场规模的46.5%，接近"半壁江山"--这意味着公司在一个近5,000亿元的细分市场中占据了龙头位置。 业务拆解：三大引擎如何驱动持续增长 同仁堂医养成立于2015年，为同仁堂集团旗下专注中医医疗服务的战略平台。与传统医院集团"单一靠门诊收入"的模式不同，公司构建了三条差异化的增长引擎：公司业务涵盖三大板块：面向个人客户的中医医疗服务、面向机构客户的标准化管理服务，以及健康产品销售。 引擎一：中医医疗服务--基本盘稳健，分级诊疗模式已验证 公司已构建包含25家医疗机构的分级诊疗网络，包括12家自有线下医疗机构及一家互联网医院，同时受托管理12家线下医疗机构。自有机构中，包含7家医院、3家门诊部及2家诊所。通过互联网医院，将外部医疗机构、医生及药房资源纳入服务链条，形成线上线下协同的诊疗体系。 公司强调"医"与"养"的结合，通过药物治疗与非药物疗法的整合，提供定制化中医医疗服务。这一模式的核心竞争力在于"标准化中的个性化"--在保持中医个体化诊疗特色的同时，建立可复制的服务流程与质量控制体系。正是这套标准化管理体系，使得公司能够在快速扩张中保持服务质量的一致性。 2025年前三季度，中医医疗服务收入占比达84.3%，是公司的业绩基本盘。更关键的是，公司线下网络客户就诊人次同比增长24.5%，会员累计人数从2022年末43.6万人增至2025年9月末76.7万人，复合增长率超30%--客户基础的快速扩大，为未来客单价提升和服务延伸奠定了坚实基础。 引擎二：管理服务--400%跃升的第二增长曲线 在众多业务中，同仁堂医养的管理服务构成公司近年来增长最为迅猛的业务线，其核心为供应链管理服务。依托集团医疗资源与管理经验，公司向受托管理的医疗机构输出涵盖医疗服务、专业培养、供应链、信息技术、营销推广及监管合规的全方位赋能。在多功能采购协同管理平台支撑下，公司同时为药品生产及贸易企业提供综合服务。 该板块收入呈现阶梯式增长： - 2022年： 190万元（起步期） - 2023年： 960万元（增幅逾400%） - 2024年： 1,550万元（同比增长61.5%） - 2025年前九个月： 1,130万元（同比增长39.5%，全年有望延续高增长） 为什么这个看似体量不大的业务值得特别关注？ 原因有三： 毛利率极高：管理服务毛利率超70%，远高于整体18%的水平，是未来利润率提升的核心驱动力 轻资产模式：不需要重资产投入，通过管理输出即可创造收入，具有极强的可扩展性 飞轮效应：管理服务做得越好，受托机构运营越规范，越有可能转化为收购标的或深度合作伙伴，反过来强化自有医疗服务网络 可见公司并非单纯依赖"买医院"的外延扩张，而是正在构建一套"管理能力输出"的轻资产增长模式，这是比收购更具持续性的增长引擎。 引擎三：健康产品销售--品牌变现的战略布局 公司产品销售业务则主要包括中成药、中药材、西药、保健食品及营养品。该业务目前以浙江省金华市为据点，通过自有独立门店运营，作为中医医疗服务的延伸补充。此外，同仁堂医养还已获得向浙江省的零售商独家销售同仁堂爆款安宫牛黄丸系列产品的权利。 招股书数据显示，健康产品销售收入由2022年的8770万元增加57.0%至2023年的 1.37亿元，主要来源于收购三溪堂国药馆后公司搭建起养生消费业务线，健康产品的销售额持续增加，2025年前三季度，该板块收入占比13.6%。 三大业务的协同逻辑清晰：中医医疗服务建立客户信任和品牌认知，管理服务输出标准化能力并拓展服务网络，健康产品销售实现品牌价值的商业化变现。三者形成"服务引流→管理扩张→产品变现"的闭环，互为支撑。 标准化管理：从"名医驱动"到"体系驱动"的关键跨越 对于中医医疗服务企业而言，最大的成长瓶颈不是市场需求，而是"名医能否复制"。同仁堂医养正在用一套体系化的方法论来回答这个问题。 公司构建了以标准化管理为核心的运营体系，涵盖三大基础设施： - 供应链协同平台： 统一采购、统一质控，确保旗下所有机构药材品质一致 - 云HIS+BIS数字化系统： 打通诊疗数据、运营数据、财务数据，实现全链条数字化管控 - 人才培养体系： 从集团系统内的名老中医传承，到年轻医师的规范化培训，建立多层次人才梯队 这套体系的价值在于，它让公司的增长不再完全依赖于个别名医的"人治"，而是转向"体系驱动"的可复制增长。汇聚2,732名执业医师（其中国家级荣誉医师30名）的背后，是一套能够持续吸引、培养和留住人才的组织能力。 佐证这一判断的数据是，公司前五大医师贡献收入占比从2022年的11.4%下降至2025年前三季度的9.1%，头部医师依赖度持续降低，说明收入来源正在从"名医个人品牌"向"机构品牌"迁移--这是中医医疗连锁化成功的关键标志。 所有已开业自有医疗机构均为医保定点机构，医保结算收入占比超55%，合规运营能力与客户粘性突出。 AI+中医：技术路径已明确，想象空间正在打开 在新技术运用和研发层面，同仁堂集团积极布局AI技术。 2026年1月，北京市经济和信息化局与同仁堂签订任务合同书，支持同仁堂开展"人工智能赋能中药新药开发平台基础能力建设"项目。该项目将从四个方面入手：中药处方数据库建设、人工智能中药虚拟筛选、中药作用机制解析、贵细中药智能质控，构建人工智能赋能中药创新药研发和优势产品群培育的技术平台。 依托系内拥有的上千个产品批号，同仁堂将探索应用人工智能技术挖掘中医药和生物医药研究所积累的大量数据，对现有品种的临床价值进行重新评估。 这一技术路径对同仁堂医养的意义重大，以循证依据赋能中医诊疗标准化、患者健康管理及疗效追踪等环节的质量提升。换言之，AI不仅在"制药端"创造价值，更将在"服务端"直接提升同仁堂医养的诊疗效率和服务标准化水平。 与多数"AI概念"企业不同，同仁堂的AI布局有两个差异化优势，其一是数据壁垒，上千个产品批号，数百年临床积累，以及生物医药研究所的海量数据，这些是任何AI企业无法从零构建的；另一方面是政策背书， 北京市经信局签订任务合同书，这是政府对项目可行性和战略价值的直接认可。AI时代的红利，不仅是对中医行业的变革，也或将为同仁堂医养的业务升级提供新的想象空间。 展望未来，这家已经具备自我造血能力的企业，尤其管理服务的轻资产模式为其未来打开利润率提升空间。这种针对性的业务布局与结构安排，既依托了同仁堂品牌的药品优势，也体现出管理层对不同业务板块的阶段性战略规划。三年稳增营收只是起点，三大引擎协同驱动的增长飞轮才是这家公司最值得关注的长期价值所在，也将成为同仁堂医养实现持续增长的重要支撑。 转载自36氪



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