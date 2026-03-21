「国家新发展 香港新机遇 十五五开局研讨会」圆满结束 逾500名内地企业代表及港商共谋香港机遇



北京, 2026年3月20日 - (亚太商讯) - 3月19日（北京），在香港特别行政区政府支持下，由香港贸易发展局（香港贸发局）及中国香港（地区）商会合办的「国家新发展 香港新机遇 十五五开局研讨会」在北京举行。活动聚焦「十五五」规划下香港新机遇，现场反响热烈，合共吸引超过500名内地港商及有意赴港的内地企业出席，香港贸发局唿吁广大港商抢抓机遇、积极行动，把握国家发展带来的新契机。 「十五五」规划由第十四届全国人大会议批准并公布实施，为中国未来五年经济社会发展奠定发展方向、路径与目标。是次研讨会特别从港人港商层面探讨如何参与到规划中各个领域的新发展，令内地港商更好地主动对接「十五五」规划，融入和服务国家发展大局。 开幕环节由香港贸发局主席马时亨教授及中国香港（地区）商会会长杨莉珊致辞。 马主席致辞时表示，国家发展，就是香港最大的机遇。为主动对接「十五五」规划，香港贸发局已于今年1月初成立十五五规划专责小组，系统对接国家、地方及相关专项规划，研究策略和工作部署。过去一个月，贸发局已在上海、深圳、成都、杭州等多地举办了14场「十五五」座谈会，切实帮助香港企业读懂政策、抢佔机遇、深度参与国家建设。 马主席说：「今年是『十五五』开局之年，也是香港贸发局成立60周年。踏入新一个甲子，在新征程上担当新使命，我们会按『国家所需，香港所长』，配合特区政府的发展部署，与时俱进，进一步拓展贸发局的功能与作用，助力企业精准对接国家『十五五』，与政府、与企业一起，共同为香港、为国家，为世界发展做出更大贡献。」 他预告，香港贸发局「出海全球通」服务（GoGlobal Connect）将在下月中于香港启动，届时内地企业可透过香港贸发局的不同平台出海，13个内地办事处也将随时为企业服务。 中国香港（地区）商会会长杨莉珊致辞时表示，长期以来贸发局在推动香港对外贸易、促进国际交流合作方面都扮演着重要角色，也是商会长期的合作伙伴之一。国家的发展进入了新阶段，也为香港带来了新的机遇。从粤港澳大湾区建设到一带一路高质量发展、从科技创新到金融开放，进一步凸显香港的独特优势和角色。在这样承前启后的重要节点，这场研讨会正是为了帮助大家看清方向、找准落点，将国家大势转化为企业机遇，实现香港所长与国家所需的精准对接。 其后的主旨演讲环节，香港特别行政区政府财政司司长陈茂波指出，香港在「一国两制」下是「超级联繫人」和「超级增值人」，一直维持自由港地位，加上高效的金融、航运、航空、物流和专业服务，能为出海企业提供全方位支持。 他表示：「香港继续是海外投资者进入内地的首选平台和通道。在当前充满不确定性的国际环境中，我国为国际资金和投资者提供了稳定、安全、政策可预期及充满机遇的投资环境。香港商界熟悉内地市场，加上CEPA（《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》）下的优惠待遇，以及金融市场的互联互通，让香港成为外资进入内地市场的理想通道。在中央领导的关心和各部委的支持下，我们将继续与内地优化相关领域的政策措施，更好服务内地和国际企业和投资者。」 商务部党组成员、部长助理袁晓明出席香港「国家新发展 香港新机遇 十五五开局研讨会」并致辞，代表商务部对研讨会召开表示祝贺。他指出，「十五五」时期是国家现代化建设承前启后的关键阶段，相关规划纲要明确扩大高水平开放、支持港澳发展等部署，商务部将落实中央部署推动蓝图落地。 他表示，香港正迎来多重战略机遇，特区政府首次编制本地五年规划对接国家规划，彰显「一国两制」独特优势，商务部将从扩大对港高水平开放、助力香港深化区域合作并早日加入RCEP、支持香港参与粤港澳大湾区建设和共建「一带一路」三方面发力，助力香港对接国家规划、融入国家发展大局。他以「好风凭借力，扬帆正当时」寄语嘉宾集思广益，推动香港在强国建设、民族覆兴中发挥更大作用。 工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在研讨会上表示，「十五五」是国家现代化建设关键期，消费品工业是实体经济重要基本盘，2025年核心指标占规上工业近四分之一，稳增长、惠民生作用显着。香港作为大湾区核心引擎，联通世界优势独特，工信部紧扣大湾区战略，与香港开展多项务实合作：疫情期间统筹超13亿件防疫物资援港，大埔火灾后火速保障物资，尽显两地守望相助情谊；推动医药产业创新协同，助力产业迈向全球价值链中高端；吸纳李锦记等香港优质品牌入国家消费名品方阵，深化两地品牌共建。 今年是「十五五」开局之年，工信部将聚焦四大重点发力：推动大湾区纳入相关产业「十五五」规划，促进香港服务业与内地制造业融合；依托「人工智能+制造」行动搭建科创平台，培育新质生产力；扩大香港品牌征集，推动两地名品协同出海；活化传统经典产业，借香港优势传播中华文化。后续将持续完善合作机制，推动两地产业协同升级，为制造强国和民族覆兴赋能。 紧接举行的「专题研讨（一）两会智慧：国家所需 香港所长」专题研讨中，全国政协委员、香港科技园公司主席查毅超；华泰金融控股（香港）有限公司首席执行官王磊，以及香港「一国两制」研究中心研究总监方舟，分别从科研人才、科技工业、金融及政制等方面，探讨如何巩固提升香港「背靠祖国、联通世界」的独特优势，加快建设国际创新科技中心，打造国际高端人才集聚高地，以香港所长服务国家所需。 「专题研讨（二）港商机遇：融入发展 企业所为」则聚焦人工智能、医疗健康、工业、商业及内销等范畴，由商汤科技联合创始人、董事长兼首席执行官徐立；新风天域集团联合创始人兼首席执行官吴启楠，以及永新光学股份有限公司副董事长、溢倡资本创始人兼董事长曹志欣担任演讲嘉宾，从企业角度，探讨香港与内地如何在科技、医疗、金融、产业等领域加强合作，在十五五期间，在各自的赛道上前瞻布局，实现高质量发展。 香港特别行政区政府早前成立内地企业出海专班，香港贸发局作为专班的核心成员，在律政司副司长及其他专班成员的支持下，建立香港跨界别专业服务平台，匯聚来自金融、法律、会计、物流、检测及认证等的香港服务提供商。香港贸发局正与出海专班各成员开展一系列工作，合力为内地企业经香港出海提供一站式支持服务。 图片下载：https://bit.ly/4sOEC1n 由香港贸发局及中国香港（地区）商会合办的「国家新发展 香港新机遇 十五五开局研讨会」在北京举行，共吸引超过500名内地港商及有意赴港的内地企业出席。 香港贸发局主席马时亨教授致欢迎辞。 中国香港（地区）商会会长杨莉珊致欢迎辞。 香港特别行政区政府财政司司长陈茂波发表主旨演讲。 商务部党组成员、部长助理袁晓明发表特别致辞。 工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼发言。 「专题研讨（一）两会智慧：国家所需 香港所长」的演讲嘉宾包括全国政协委员、香港科技园公司主席查毅超（左二）；华泰金融控股（香港）有限公司首席执行官王磊（右二），以及香港「一国两制」研究中心研究总监方舟（右一），探讨如何巩固提升香港「背靠祖国、联通世界」的独特优势，加快建设国际创新科技中心，打造国际高端人才集聚高地，以香港所长服务国家所需。 「专题研讨（二）港商机遇：融入发展 企业所为」请来商汤科技联合创始人、董事长兼首席执行官徐立（左二）；新风天域集团联合创始人兼首席执行官吴启楠（右二），以及永新光学股份有限公司副董事长、溢倡资本创始人兼董事长曹志欣（右一），探讨香港与内地如何在科技与医疗等领域加强合作，深化产学研创新协同。

传媒查询 新闻界如有查询，请联络： 香港贸易发展局传讯及公共事务部： 徐俊逸 电话：(852) 2584 4395 电邮：johnny.cy.tsui@hktdc.org 何森源 电话：(852) 2584 4569 电邮：sam.sy.ho@hktdc.org 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/sc。



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