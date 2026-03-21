同仁堂医养今日招股：万亿中医赛道迎来行业龙头 打造"医养结合"新标杆

香港, 2026年3月20日 - (亚太商讯) - 北京同仁堂医养投资股份有限公司（下称"同仁堂医养"）今日启动招股，中金公司担任独家保荐人，拟全球发售1.08亿股H股，其中香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发售价7.3-8.3港元，每手500股，一手入场费4191.85港元，预期H股将于2026年3月30日(星期一)上午九时正在联交所开始买卖。

作为同仁堂集团旗下专注中医医疗服务的核心版块，公司依托百年老字号品牌底蕴、分级医疗服务网络与标准化运营能力，已在国内非公立中医医疗服务领域占据龙头地位。根据弗若斯特沙利文数据，按2024年总门诊及住院人次统计，同仁堂医养位居中国非公立中医院医疗服务行业第一。

本次同仁堂医养港股上市，不仅是同仁堂集团战略布局中医医疗服务的重要里程碑，更为市场又打开了一扇参与万亿级中医医疗健康赛道增长红利的窗口。

行业风口：中医医疗服务步入"黄金十年"

中国中医医疗服务市场正处于快速扩容期。根据弗若斯特沙利文数据，2024年市场规模已达10,016亿元，预计到2029年将增长至16,205亿元，复合年增长率达9.9%。这一增速不仅高于整体医疗服务行业，更远超GDP增长率，展现出强劲的结构性增长动能。三大核心驱动力将持续鞭策行业发展。

驱动力一：人口结构变化带来刚性需求。中国60岁以上人口已超3亿，老龄化率持续攀升。中医在慢性病管理、康复理疗、养生保健等领域具有独特优势，老龄化直接推动中医服务需求增长。慢性病患病率攀升叠加全民健康意识觉醒，为中医药服务需求的释放提供了持久动力。

驱动力二：政策红利持续释放。"十四五"规划明确将中医药传承创新列为重点发展方向，各级政府对社会办中医的支持力度不断加大。从医保覆盖面扩大到中医诊疗项目纳入基本医疗保险，政策环境为中医医疗服务企业提供了坚实的制度保障。

值得关注的是，政策的持续性和稳定性恰恰是这一赛道的安全边际所在。与部分受"集采"政策冲击的细分赛道不同，中医医疗服务以技术服务和人力资源为核心，受药品集采影响极小。同时，国家对中医药的政策支持具有高度的战略持续性--从"十二五"到"十四五"，扶持力度逐期递增而非收缩，这为行业长期发展提供了罕见的政策确定性。

驱动力三：消费升级与健康意识觉醒。新一代消费者对"治未病"、"提前养生"、"中医哲学"等理念的接受度显著提升，中医健康管理从"银发经济"向全年龄段、日常化服务场景不断延伸，中医药消费群体正在快速崛起。

行业高度分散，龙头整合空间巨大

尽管市场规模已达万亿，但中国中医医疗服务行业的集中度极低。行业排名第一的同仁堂医养市场份额仅为1.7%，前五大企业合计市占率不足5%。高度分散的市场格局，意味着具备品牌优势和规模化运营能力的龙头企业，正迎来加速整合的历史性窗口期。

对于投资者而言，同仁堂医养具备多重核心价值。首当其冲的便是品牌壁垒，"同仁堂"，350年悠久的中医品牌，第一批中华老字号，业务遍及中医药全链条产业。根据信息披露，同仁堂医养推广费用率仅0.2%，远低于行业平均水平，可见品牌号召力显著，获客成本优势明显。

对标发达市场医疗服务行业的整合路径，行业龙头从低个位数市占率向双位数跃升的过程，往往是投资回报最为丰厚的阶段。同仁堂医养凭借品牌壁垒、标准化运营体系和充裕的并购资源，有望成为这一整合进程的主导者。

独特的分级诊疗生态，构建核心竞争力

同仁堂医养并非传统意义上的单一医院集团，其构建了独特"分级诊疗"生态，商业模式的核心竞争力在于线上线下协同的分级医疗网络。

该网络由三大层级构成：

- 连锁医院层： 以自有医院为核心，集中最优质的医师资源和专科能力，提供综合疾病、疑难重症的精细化诊疗。截至2025年9月，其拥有15家线下医院，打造心病科、脑病科、内分泌科、妇科、儿科、肿瘤科及非药物治疗等中医优势专科。

- 基层医疗机构层： 深入社区，满足常见病、慢性病管理和日常健康需求，为上层医院提供客流入口和持续的服务粘性。截至2025年9月，其拥有9家基层医疗机构，提供社区医疗。

- 互联网医院层： 服务范围覆盖全国的线上平台，提供复诊、健康咨询、药物配送等便捷服务，实现名医资源的全国化供给。2025年前三季度互联网医院就诊人次达23.42万人次。

"分级诊疗+连锁化经营"模式已成为行业中的标杆，其可复制性已经过验证：通过轻资产自建医院、收并购医疗机构、公立医院输出管理等方式，分级网络整合成效显现，区域扩张加速推进。

公司汇聚2,732名执业医师，其中国家级荣誉医师30名，形成多学科协同诊疗体系。凭借标准化管理体系、供应链协同平台与云HIS、BIS数字化系统，实现医疗质量、运营效率、成本管控的标准化复制，为连锁化扩张奠定了坚实的基础设施底座。

所有已开业自有医疗机构均为医保定点机构，会员累计人数从2022年末43.6万人增至2025年9月末76.7万人，复合增长率超30%，客户基础持续夯实。

其业务覆盖中医医疗服务、机构管理服务、健康产品销售三大板块，凭借全链条、多层次的健康服务供给能力，牢牢占据中医医疗服务市场的先机。

业绩印证：营收稳步增长，盈利能力持续改善

不仅如此，同仁堂医养亮眼的经营业绩，也印证其不可小觑的成长潜力。财务数据显示，公司营收规模稳步攀升，2022-2024年营业收入分别为9.11亿元、11.53亿元、11.75亿元，2025年前三季度达8.58亿元，保持稳健增长态势。

另一方面，公司盈利能力持续改善，2022年实现扭亏为盈，2023-2024年净利润分别为4263万元、4620万元，2025年前三季度净利润2400万元；经调整净利润由2023年4787万元增至2024年6173万元，盈利质量显著提升。整体毛利率维持在17%-19%区间，管理服务毛利率超70%，展现出良好的盈利结构与成本控制能力。

值得关注的一个积极信号是， 公司的期间费用率从2022年的17.1%持续下降至2025年前三季度的13.6%，下降了3.47个百分点。这意味着，随着规模效应的释放和运营效率的提升，公司的盈利弹性正在加速显现--即便毛利率维持稳定，净利率仍将有显著的提升空间。

科技赋能：AI+中医打开成长新空间

2025年8月，同仁堂股份联合小米推出"同仁堂养生馆"AI智能中医药健康服务智能体，以自然语言交互提供个性化养生建议、用药指导与节气调养方案，形成"咨询-建议-服务-购药"闭环。

同仁堂集团已在中医药研发、中医医疗服务等领域落地AI应用。背靠集团中医药知识图谱与AI大模型技术底座，同仁堂医养有望深度融合AI健康辨识、智能体质分析、数字化慢病管理、线上智能问诊等能力，打通"线下诊疗+线上服务+健康管理"全链路。

中医行业亟待通过AI辅助诊疗、智能随访、数据化运营，进一步优化服务流程，为望闻问切诊疗模式注入科技动能。将AI数智化植入中医诊疗环节，必将打开中医医疗服务新兴增长点。

本次港股IPO募集资金，将重点用于公司扩充医疗服务网络和提升医疗服务能力，进一步强化全国布局、升级专科能力、深化数字化运营，巩固行业龙头地位。中医医疗服务的黄金时代已经到来，同仁堂医养正以行业龙头之姿，让稀缺赛道企业从幕后走向公众。

转载自第一财经

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