MarketingPulse及eTailingPulse吸引逾1,700名业界人士参与 反应热烈 匯聚全球电商及品牌领袖 探讨AI、数据与美学智慧 打造新增长方程式



香港, 2026年3月20日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的年度电子商贸与品牌营销盛会 MarketingPulse（亚洲品牌及营销论坛）及eTailingPulse（亚洲电子商贸论坛）于香港会议展览中心圆满举行，吸引来自22 个国家及地区的超过1,700名业内人士参与，一同探索品牌与企业如何在瞬息万变的市场中重塑增长方程式。 以创新驱动品牌发展 香港贸发局总裁张淑芬于开幕致辞时表示：「随着数码科技迅速发展，电子商贸全面重塑市场格局，改变企业接触消费者、交易及业务扩充模式。随之而来的AI 驱动个人化体验到社交电商，企业面对前所未有的变革，亦可从中发掘庞大机遇与增长。今届论坛以 『Generate New Growth』为主题，协助业界以崭新思维、创新科技及大胆策略，把握电商带来的机遇，推动下一波发展。」 电商专家分享人工智能应用最新趋势 MarketingPulse及eTailingPulse围绕今届主题「Generate New Growth」举办30场主题论坛，涵盖「杰出品牌领袖视野」、「电商新航图」、「营销新趋势 / 新市场潜力」、「社交媒体的成功之道」、「与名人对谈系列」及「公关灾难与机遇」等主题，以及一系列数码营销及电商工作坊，请来超过85位来自全球的电商专才、品牌领导人、营销专家及创新企业代表，分析电商创新领域、环球营销趋势与消费新机遇，探讨业界如何在快速变化的营销环境中创造新增长。 对于电子商贸的发展前景，现场多位电商专家都不约而同提到人工智能应用的重要性及最新趋势。腾讯智慧零售时尚风尚行业总经理李洋指出：「人工智能重新定义数码商务，妥善把人工智能融入企业架构中是能否取得成功的关键。它不会摧毁创造力，反而能够激发创意，为消费者提供个人化的顾客体验。」TikTok Shop美区跨境行业运营经理潘子墨表示，未来真正的竞争优势不只在于能更快、更大量地生成内容，而在于能否有机结合编导思维、洞察产品优势与情绪叙事能力。 即时零售开创电商新航图 当今世代的消费者对便利与个人化的需求持续上升，推动品牌在电子营销策略上加速转型，精准数据与人工智能正重塑消费体验。亚马逊全球开店高级拓展运营经理张皓舒亦指全球化发展的下一阶段，将更取决于品牌能否迅速精准洞察本地消费需求，并将数据洞察切实转化为高质量增长推动力。阿里巴巴淘天集团副总裁仇亚童亦带出品牌与商家如何以灵活商品策略、即时数码营销与速度导向，升级供应链、改善订单履约过程，应对消费者追求「万物即达」的新需要。而「洞彻东盟：跨境电商增长与市场渗透策略」环节探讨进军东盟的策略，由Lazada Group商业高级副总裁Luca Barni等讲者分享拓展东盟市场的实战经验，为有意进军东盟电商市场的企业提供实务指引。 多个杰出品牌领袖分享精闢视野 随着消费市场转趋体验导向，「品味」与「感知」已成品牌竞争的必争之地。品牌不仅传递产品价值，更塑造一种生活方式。「杰出品牌领袖视野」系列环节由前LVMH北美区主席Pauline Brown揭开序幕，以「美学智慧」为题，阐述如何以感官管理与设计思维提升品牌价值与体验。她指出，「贫富差距、环境威胁，以及人工智能的崛起，使追求美学智慧变得更重要。人工智能提升效率之余，消费者更在意品牌创造的多感官享受。只有人方能真正传递清晰且具说服力的愿景，与顾客产生共鸣。」 亚朵集团创办人、首席执行官、首席用户体验官王海军分享如何将生活体验融入酒店与生活方式品牌的经营，从「住宿体验」延伸至新零售，以生活触感与用户共鸣塑造品牌认同。王海军认为，当服务与空间都能触发情感共鸣，转化带来的客户忠诚最具持久竞争力。他表示：「体验经济加快发展，情绪价值与口碑传播愈见举足轻重。体验不仅是品牌突围而出的关键，更是驱动可持续增长、累积长远发展资本的重要根基。」 随着年轻世代逐渐成为新兴消费主力，品牌与年轻族群的互动方式正被重新定义。韩国Olive Young首席营运官李鎭熙于演讲中分享了品牌从本土旗舰迈向全球市场的成功经验，展现这个美妆龙头如何以无缝全渠道营运及数据驱动的营销策略，凭藉科技带领品牌建立国际竞争力。他表示：「为了让品牌走向全球，建立一个结合数码推广与线下数据的营销平台至关重要。我们透过整合实体门市与线上应用程式，建立了一个无缝的全渠道生态系统，提供即时更新产品库存与促销资讯，持续迎合顾客的生活方式与需求。」 全方位塑造令顾客印象深刻的购物体验，进一步提升营销成效并强化品牌长期影响力，一直是大型国际品牌的成功之道。YSL Beauty（圣罗兰美妆）全球零售设计总监Krzysztof Andrzej Kowal在「当空间设计说故事：从视觉语言到感官体验打造国际品牌舞台」的环节，分享如何以「设计×故事×情感」将实体零售空间打造成演绎品牌故事的最佳舞台。他表示：「为了与顾客建立情感连繫，实体门市应超越单纯展示的角色，升级转型为创造体验和生成内容的基地，创造真实而多感官的互动时刻。透过融合Y2K与怀旧等当下潮流元素，我们在保留品牌文化的同时，亦根据新潮流塑造品牌此时此刻的面貌。」 创意社交媒体内容驱动品牌共鸣 面对内容过剩与算法主导的年代，品牌与创作人须以真诚和故事力量重建情感连结。今年论坛从影视、社交媒体与创作角度出发，探讨如何以具共鸣的文化内容打动观众、强化品牌价值。艺人及「Threads管理员」吴肇轩与Meta创意策略总监郭美琳于「Threads效应及经营之道」对谈中，全面拆解「流量密码」。 延续创意主题，「与名人对谈系列」邀请演员及唱作歌手张继聪分享创作歷程与突破契机，从音乐到影像演出，阐述坚持初心与真诚表达的重要性，启发品牌与创作者共同建构有温度的内容。内容创作者及 MUSE TV 创办人马天佑亦分享如何巧妙在社交媒体运用突破的推广方法宣传音乐作品，吸引大众留下深刻印象。 随着人工智能逐渐渗透至营销及设计界各个层面，创意思维面对前所未有的冲击。屡获殊荣的创意之士，包括来自爱尔兰，Droga5集团创意总监Stephen Rogers等在「创意与人工智能：人类与人工思维的对决」环节透视人类想像力与智能科技之间是竞合共赢而非只能争长竞短，行业先驱亦分享如何巧妙掌握人类直觉与人工智能之间不断变化的分野。 实战分享与商贸对接 推动跨界合作 除了论坛和InnoTalks，现场亦新设「e‑Commerce Connect」，匯聚近30家本地及国际参展商，展示最新一站式电商解决方案。同场举办了多场 AI 数码营销及电子商贸工作坊，由业界专家分享 AI 导入策略、跨境市场操作及品牌影响力升级技巧，让与会品牌获取实战经验。大会设多场交流活动，并为与会人士和展商安排超过 170场一对一商贸配对服务。歌手吴业坤亦出席了现场音乐表演。 业界广泛支持 共同推动行业发展 本届 MarketingPulse 及 eTailingPulse 获得多个机构及业界组织支持，包括香港广告商会、香港电商协会、香港电商联会、香港直播电商联会、香港公共关系专业人员协会、IAB Hong Kong、PRHK等，为与会者提供宝贵的市场资讯及独到见解。 论坛精彩内容一个月内随时网上重温 MarketingPulse 及 eTailingPulse 线上回播通行证由今天（3月20日）起开放至 4 月 19日。业界可于这段时间继续善用平台的多项功能，并重温各项活动的内容。 相关网页 MarketingPulse网页：https://marketingpulse.hktdc.com/conference/mp/sc

eTailingPulse网页：https://etailingpulse.hktdc.com/conference/etp/sc

香港国际影视展及EntertainmentPulse：https://hkfilmart.hktdc.com/conference/hkfilmart/sc 图片下载：https://bit.ly/4sVaOAg 香港贸发局总裁张淑芬致欢迎辞时表示，今届论坛以「Generate New Growth」为主题，协助业界以崭新思维、创新科技及大胆策略，把握电商带来的机遇。 MarketingPulse 及 eTailingPulse吸引来自22 个国家及地区逾 1,700 名业内人士参与。 前LVMH北美区主席及《Aesthetic Intelligence》作者Pauline Brown（右）阐述如何以感官管理与设计思维提升品牌价值与体验。 亚朵集团创办人、首席执行官、首席用户体验官王海军分享如何将文化美学融入酒店与生活方式品牌的经营。 韩国Olive Young首席营运官李鎭熙展现K‑Beauty如何凭敏捷营运与趋势策展以科技带领品牌建立国际竞争力。 YSL Beauty（圣罗兰美妆）全球零售设计总监Krzysztof Andrzej Kowal带出如何全方位塑造令顾客印象深刻及难以忘怀的购物体验。 Maximum Effort品牌主管John Deschner（右）分享如何将负面话题重新包装为具创意与温度的品牌故事。 MarketingPulse 及 eTailingPulse现场设立「e‑Commerce Connect」，匯聚近30家本地及国际参展商，展示最新一站式电商解决方案。

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