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来源 Shoucheng Holdings
宇树科技上市预期带动相关概念股持续升温 首程控股（0697.HK）价值重估可期

香港, 2026年3月20日 - (亚太商讯) - 近期，机器人板块关注度持续走高，尤其是人形机器人与具身智能领域，成为资本市场重要方向之一。作为该赛道中的头部企业，宇树科技因其技术进展、产品迭代、品牌热度及资本化进程，逐步成为市场对机器人产业定价的重要参照标的。在此背景下，首程控股（0697.HK）因其对宇树科技的投资以及在机器人产业链的持续布局，逐渐被市场视为具备产业逻辑支撑的"宇树科技概念股"。

值得关注的是，首程控股并非仅作为财务投资者参与其中，实际上，首程控具备产业投资、场景资源、运营能力和生态协同等多重能力，属于平台型企业。其与宇树科技的关系不仅限于资本层面，未来或延伸至场景落地、业务协同与产业赋能等方面，这也是其区别于一般概念股的关键所在。

首程控股对宇树科技的投资，不仅是一次资本参与，更可能通过自身平台资源，推动头部机器人企业的商业化进程，从而放大自身在产业链中的价值。市场分析认为，这种"投资+场景+服务+生态"的模式，较单一股权投资具备更强延展性，有助于形成持续估值支撑。

从资本市场视角看，首程控股目前具备多重定价逻辑。

首先是主题投资逻辑。市场分析人士认为，宇树科技作为机器人赛道关注度较高的企业，其品牌影响力与资本化进展，或将对相关参股上市公司形成一定的外溢效应。在机器人板块整体活跃、市场风险偏好回升的背景下，该因素有望吸引市场对首程控股的关注。

其次是平台型重估逻辑。有市场分析指出，若首程控股后续持续披露与宇树科技及其他机器人企业在场景合作、示范应用及商业项目等方面的协同进展，市场对其的定价逻辑或将由"概念映射"逐步转向"机器人产业平台"。这意味着，其估值锚点将不再局限于单一项目的投资回报，而是依托投资、场景、服务与生态能力，逐步构建具备稀缺性的港股机器人平台型资产。

此外，首程控股还具备业绩兑现与退出回报逻辑。资本市场对价值的判断，最终回归于兑现能力。随着2026年被市场视为人形机器人产业化与资本化的重要节点，首程控股的机器人投资组合也有望进入"收获期"，推动其估值体系从预期驱动转向预期与业绩双轮驱动。

根据公司管理层此前披露的信息，预计包括宇树科技在内的约4家被投企业，或将在2026年启动上市流程。若相关项目顺利进入IPO阶段，首程控股不仅有望实现资本回报，也有机会进一步强化其在机器人领域的影响力与平台地位。这意味着，其未来价值锚点将不仅来自"参股明星企业"的题材效应，而是通过被投项目上市、估值提升、退出回报释放以及产业协同深化，形成更完整的价值闭环。

市场普遍关注，随着宇树科技等明星项目估值提升、机器人相关业务落地以及投资组合进入潜在兑现期，首程控股的财务表现或有望迎来进一步增厚。分析人士指出，如果后续公司在财报端与资本运作端同步释放积极信号，其估值逻辑或逐步从概念映射升级为"业绩兑现驱动下的平台重估"。

整体来看，首程控股被市场定义为"宇树科技概念股"，其背后并非单一题材联想，而是基于其在机器人赛道的实际布局、与头部企业的产业关联及平台型生态能力所形成的综合逻辑。短期来看，公司具备承接宇树科技关注度外溢的主题属性；中期或受益于机器人板块整体估值提升及被投项目资本化进程；长期若持续强化"投资+场景+服务+生态"的平台能力，并将投资收益转化为产业协同与经营成果，其价值锚点有望从概念映射升级为兼具产业平台属性与业绩兑现能力的资产。

业内分析认为，伴随宇树科技等被投企业资本化预期的升温及上市进程的推进，首程控股后续有望受益于资产价值重估与业绩增厚的双重反馈。在此驱动下，公司的成长性与估值弹性具备较大的释放潜力。



话题 Press release summary

部门 电子产品, Enterprise IT, Engineering, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], Manufacturing, FinTech
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