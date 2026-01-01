太平洋大道资本合伙公司旗下关联方完成对 Care.com 的收购

美国加利福尼亚州洛杉矶, 2026年3月19日 - (亚太商讯) - 专注于中端市场企业分拆及其他复杂交易、总部位于洛杉矶的私募股权公司太平洋大道资本合伙公司（“Pacific Avenue”）今日宣布，其旗下关联方已完成从 IAC Inc.（纳斯达克代码：IAC）收购 Care.com 的交易。

Care.com 是快速增长的 4,000 亿美元家庭护理市场中的领先平台与品牌，其核心优势在于拥有美国规模最大的、经过背景审查的儿童及老年护理人员在线网络。

Care.com 同时运营一个成熟的消费者市场平台和企业福利平台。自 2007 年以来，已有超过 4,500 万人通过 Care.com 寻找儿童护理、老年护理、宠物护理及家政服务支持。Care.com 还与超过 700 家雇主合作（其中包括众多《财富》100 强企业），提供护理相关员工福利。这些福利结合了对 Care.com 平台的访问权限，以及在家庭、护理中心、夏令营和各类活动中提供的全面备用护理解决方案，同时还涵盖更广泛的护理支持服务。

作为一家独立运营的公司，Care.com 将在持续强化其消费者市场业务的同时，加快企业端业务的拓展。在太平洋大道的投资与支持下，公司将加速产品创新、扩大雇主合作规模，并为依赖该平台的数百万家庭与护理人员提升整体使用体验。

“我们非常高兴正式欢迎 Care.com 加入太平洋大道的投资组合，成为太平洋大道二期基金的首项投资。本次交易与我们专注于通过企业分拆方式收购具备稳健基本面及明确价值创造机会的市场领先企业的战略高度契合。我们期待与 Brad 及 Care.com 团队携手合作，充分释放公司在服务家庭、护理人员及企业客户方面的潜力。”

——太平洋大道资本合伙公司创始人兼管理合伙人 Chris Sznewajs

Care.com 首席执行官 Brad Wilson 表示：“今天标志着我们与太平洋大道资本合伙公司携手开启新篇章的重要时刻，这对 Care.com 来说意义非凡。我们将专注于加速提升对家庭与护理人员的支持，同时持续拓展面向雇主的解决方案——这些雇主已将护理视为其劳动力体系中的关键组成部分。在坚实基础之上，我们将以更加清晰的方向和坚定的信心，迈向未来的发展机遇。”

Moelis & Company LLC 担任太平洋大道的独家财务顾问；Weil, Gotshal & Manges LLP 担任其法律顾问；KPMG LLP 提供会计及税务顾问服务。J.P. Morgan Securities LLC 担任 IAC 的独家财务顾问，Latham and Watkins LLP 担任 IAC 的法律顾问。

关于 Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners 是一家全球私募股权公司，总部位于洛杉矶，并在法国巴黎设有办事处。公司专注于中端市场的企业剥离及其他复杂交易。Pacific Avenue 拥有丰富的并购与运营经验，能够驾驭复杂交易，并通过运营改进、资本投资和加速增长来释放价值。公司采取协作式的合作方式，与优秀的管理团队携手推动持久且具有战略性的变革，同时帮助企业充分发挥其潜力。截至 2025 年 9月 30 日（基于 2025 年第二季度估值，并按 Fund II 与配套基金募集完成后的备考数据计算），Pacific Avenue 的资产管理规模（AUM）约为 38 亿美元。更多信息请访问：www.pacificavenuecapital.com

Chris Baddon

Managing Director

cbaddon@pacificavenuecapital.com

来源: Pacific Avenue Capital Partners

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network