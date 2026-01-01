U.S. Polo Assn. 发布2026春夏全球系列，灵感源自南卡罗来纳州查尔斯顿的沿海风光



佛罗里达州西棕榈滩, 2026年3月19日 - (亚太商讯) - 美国马球协会（USPA）的官方运动品牌U.S. Polo Assn. 推出了其2026春夏全球系列，该系列灵感源自运动，以美国海岸风情和海滨生活的惬意氛围为灵感，呈现出一系列充满活力的当季单品。本系列广告大片摄于南卡罗来纳州历史名城查尔斯顿，当地彩虹街区（Rainbow Row）的柔和色调建筑、海岸风光以及海德公园马球俱乐部（Hyde Park Polo Club）球场的悠久历史，共同为这一标志性全球品牌的最新款式营造了完美的背景。 U.S. Polo Assn. 2026 Spring-Summer Global Collection Photoshoot in Charleston, South Carolina U.S. Polo Assn. 此次宣传活动再次凸显了马球运动与这一受马球运动启发、享誉全球的生活方式品牌之间的真挚联系。2026 春夏全球系列（Global Collection）的服饰及配饰现已上市。 2026 春夏全球系列一览 主题：美式海岸风情，融合休闲度假剪裁与运动灵感风格 拍摄地：南卡罗来纳州查尔斯顿，包括彩虹街（Rainbow Row）、邓林度假村（The Dunlin Resort）、海德公园马球俱乐部（Hyde Park Polo Club）及查尔斯顿海岸线 核心单品：经典马球衫、轻盈连衣裙、运动短裤、编织衬衫、轻薄绞花针织衫，以及美国公开马球锦标赛®（U.S. Open Polo Championship®）胶囊系列 配色方案：春日柔和的粉彩、夏日明快的亮色，以及为庆祝美国建国250周年而采用的航海红、白、蓝三色 图案：波洛衫、亚麻衬衫及宽松夏季叠穿单品上均饰有醒目的季节性条纹 核心面料：透气亚麻、轻盈针织面料及富有质感的棉混纺面料 发售信息：现已在全球门店及线上平台发售 “本季系列继续体现了U.S. Polo Assn.一贯的独特之处，即我们与这项运动的直接联系——正是这项运动在全球范围内激发了我们品牌的灵感，”USPA Global总裁兼首席执行官J. Michael Prince表示。该公司负责管理和推广价值数十亿美元的全球U.S. Polo Assn.品牌。“作为美国马球协会的官方运动品牌，我们的灵感源自马球运动本身——从球员、赛场到这项运动的悠久传统。” “在南卡罗来纳州查尔斯顿进行拍摄，让我们既能捕捉到那种美式海岸风情，又能展现这些单品如何从马球场无缝融入日常生活，”USPA Global全球营销副总裁Stefanie Coroalles说道。“从彩虹街（Rainbow Row）的柔和粉彩魅力，到海德公园马球俱乐部（Hyde Park Polo Club）的开阔草场，再到阳光明媚的查尔斯顿海岸，这些场景让2026春夏全球系列焕发活力，将惬意的度假风格、鲜活的色彩与这项运动的永恒传承完美融合。” U.S. Polo Assn. 本季标志性的Polo衫采用丰富多样的面料与工艺，设计上融入了纹理罗纹、低调图案及精湛的制作细节，为男装、女装及童装系列中的经典Polo衫注入了现代气息。本季马球衫专为动态生活设计，是一款百搭的短袖纽扣衬衫，既有经典中性色，也有鲜艳亮色，始终秉承品牌经典、运动的风格。每件 U.S. Polo Assn. 马球衫均饰有品牌标志性的双骑士徽标，承载着这项运动的正宗印记，是衣橱中的真正经典。 “在打造 U.S. Polo Assn. 春夏全球系列时，我们的设计团队致力于创作既清新、随性又易于穿着的单品，完美契合温暖季节的需求，”USPA Global 商品与设计副总裁 Jessica Ramesberger 表示。“我们巧妙运用明快的春季柔和色调、大胆的夏季亮色以及富有质感的面料，为我们最具标志性的剪裁注入了全新活力。” 2026年春夏系列发布会上还推出了“美国公开马球锦标赛®”胶囊系列，该系列灵感源自在美国马球协会国家马球中心（NPC）举办的美国最负盛名的马球赛事。这一限量版胶囊系列通过在全球范围内推出的品牌系列，颂扬了这项标志性赛事的传统与激情，将球迷和消费者与这项运动及品牌紧密相连。美国高水平马球赛季的巅峰之战——美国公开马球锦标赛决赛将于2026年4月26日在NPC举行，届时将通过ESPN2等ESPN旗下多个平台以及全球其他媒体渠道进行转播。具体播出时间请查阅当地节目表。 “2026年美国马球协会全球春夏系列与美国马球公开赛限定系列，通过永恒的美国经典风格，将这项运动的传承生动呈现，引起全球消费者和体育迷的共鸣，”普林斯补充道。 U.S. Polo Assn. 以其纯正的运动灵感闻名于世，品牌持续推出符合其全球可持续发展计划“USPA Life”的产品，体现了品牌对负责任采购以及围绕人、产品和地球的长期环保倡议的承诺。 关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美国马球协会（USPA）的官方运动品牌。USPA 成立于 1890 年，是美国规模最大的马球俱乐部和马球运动员协会。U.S. Polo Assn. 业务规模达数十亿美元，通过全球1,200多家零售店及数千个其他销售网点进行分销，为全球190多个国家的男女及儿童提供服装、配饰和鞋履。该品牌赞助了全球各大马球赛事，包括每年在棕榈滩的 NPC 举行的美国公开马球锦标赛®，这是美国最顶级的马球锦标赛。通过与美国ESPN、欧洲TNT和Eurosport以及印度Star Sports达成的历史性合作，由U.S. Polo Assn.赞助的数项世界顶级马球锦标赛现已实现电视转播，使全球数百万体育迷首次得以欣赏这项激动人心的运动。 据《License Global》报道，U.S. Polo Assn. 一直与 NFL、PGA 巡回赛和一级方程式赛车并列，被评为全球顶级体育授权商之一。此外，这个受运动启发的品牌因全球业务增长和体育内容而屡获国际奖项。凭借其作为全球品牌的巨大成功，U.S. Polo Assn. 不仅登上了《福布斯》、《财富》、《现代零售》和《GQ》等杂志，还出现在雅虎财经和彭博社等众多媒体上。 据《License Global》报道，U.S. Polo Assn. 一直与NFL、PGA巡回赛和一级方程式赛车并列，被评为全球顶尖体育授权商之一。此外，这一受运动启发的品牌因全球业务增长及体育内容而屡获国际奖项。凭借其作为全球品牌的巨大成功，U.S. Polo Assn. 不仅登上了《福布斯》、《财富》、《现代零售》和《GQ》等杂志，还出现在雅虎财经和彭博社等全球众多知名媒体上。如需了解更多信息，请访问 uspoloassnglobal.com 并关注 @uspoloassn。 USPA Global是美国马球协会（USPA）的子公司，负责管理价值数十亿美元的运动品牌U.S. Polo Assn.。USPA Global还管理其子公司Global Polo，后者是全球马球运动内容的领导者。如需了解更多信息，请访问globalpolo.com或YouTube上的Global Polo频道。 如需更多信息，请联系：

Stacey Kovalsky - 全球公关与传播副总裁

电话 +954.673.1331 - 电子邮件：skovalsky@uspagl.com 凯拉·德雷克（Kaela Drake）——公关与传播高级专员

电话 +001.561.530.5300 - 电子邮件：kdrake@uspagl.com 来源：U.S. Polo Assn.



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