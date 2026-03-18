盈立证券勇夺港交所两项殊荣 港资科技券商实力有目共睹

香港, 2026年3月18日 - (亚太商讯) - 港资科技券商No.1^ 的uSMART盈立证券有限公司（下称「盈立证券」或「本公司」）于日前从香港金融业最具权威性的香港交易所年度合作伙伴及市场参与者评选中，荣获「最大跃进个人投资者券商 - 股票」及「最佳移动应用服务数据供货商」两项大奖，盈立证券能于激烈市场竞争中脱颖而出，充分体现市场对盈立证券零售股票经纪业务实力及广大投资者信赖的肯定，更是鞭策团队持续创新与提升客户体验的动力。

(盈立证券执行董事兼机构业务负责人李建翰先生及盈立证券香港市场部总监黄晓霖小姐接过由港交所颁发「最大跃进个人投资者券商 - 股票」奖项)

(盈立证券执行董事兼机构业务负责人李建翰先生及盈立证券香港市场部总监黄晓霖小姐接过由港交所颁发「最佳移动应用服务数据供货商」奖项)

盈立证券2025年以「在线智能交易平台」结合「线下分行网络」的双线策略，在金融市场上取得重大突破，公司在2025年下半年拓展了6个服务中心，今年年中更增至12个服务中心，全方位构建「在线x线下」（O2O）的小区金融服务，打破传统及科技券商仅依赖线下或在线的局限，全面提升客户触达率与服务覆盖范围。

在强大的O2O网络基础上，盈立证券股票零售经纪业务实现快速增长，公司推出由专业团队管理的全权委托投资管理平台 - 「跟投易」- 汇聚众多投资者目光，认购反应热烈；以科技赋能的AI 智能问答，辅助投资决策更精准高效；同步力推产品吸纳稳健型投资者；并主动免除代收股息费用，吸引「月月派息」投资者。一系列的创新与变革， 赢得市场的高度认可，表现卓越，是次荣膺「最大跃进个人投资者券商 - 股票」奖项，为港交所统计个人投资者的现货股票2025全年平均每日成交额与2025第一季平均每日成交额比较，增长百分比排名前五大的券商，真正实至名归！

盈立证券亦获颁「最佳移动应用服务数据供货商」奖项，港交所根据2025年1月2日至12月31日L1移动应用服务订阅量最大的数据供货商评选而出。集团旗下 uSMART HK APP 以用户体验为核心，凭借稳定流畅的交易体验、全面专业的投资工具及持续优化的功能，目前用户规模已突破 100 万，百万用户的认可与选择，正是盈立证券产品实力、服务质素及科技能力的最佳印证。

除零售经纪及金融科技领域屡获殊荣外，盈立证券于资本市场业务同样势头强劲。早前于同花顺与 iFinD 联合主办的「资本市场高质量创新发展交流会暨同花顺2025年度评选」中，本公司荣获「香港IPO承销新锐奖」，反映公司在港股IPO承销领域的卓越表现与专业能力。

盈立证券资本市场部负责人詹柱星先生获同花顺2025年度评选颁发「香港IPO承销新锐奖」

在国际化布局方面，本公司持续加速全球化扩张步伐，集团旗下的 uSmart Capital LLC 早前已正式获得纳斯达克股票交易所 (Nasdaq) 及纽约证券交易所 (NYSE) 授予承销会员资格，具备在首次公开募股（IPO）及承销业务的资格，盈立证券依托香港作为内地企业赴海外上市首选平台的优势，以香港美国双市场投行服务为核心，整合境内外 IPO 项目资源，实现项目互补、客户共享及渠道互通，把握中资企业港股 IPO 机遇，进一步强化投行咨询业务，为企业提供横跨国际市场的资本方案，释放更大的业务协同效益，完善公司在投行与机构业务领域的全方位布局及竞争力。

未来，盈立证券将继续以科技驱动金融服务，为投资者提供更高效、便捷及智能化的投资体验，继续推动小区化服务，实践「在线x 线下」（O2O）小区金融策略，巩固港资科技券商No.1地位，积极支持香港资本市场发展的同时，充分发挥跨境投融资桥梁作用，致力于为更多优秀企业提供覆盖全生命周期的综合金融服务解决方案。

^「港资科技券商No.1」是取自捷利金融云截至2026年2月为止连续超过一年数据， uSMART盈立证券为香港本地港资互联网券商月成交总额排行第1。

关于uSMART盈立证券 ：

盈立证券是一间领先科技港资券商，成立于2018年，8年来凭借卓越的战略规划和创新能力，致力于将科技与金融深度融合，业务范围涵盖证券、资产管理、财富管理等领域，为全球投资者独家研发了金融证券交易平台 uSMART HK APP 和 uSMART SG APP，分别由盈立证券（香港）和盈立证券（新加坡）提供服务。集团APP支持港股、美股、A股（沪深港通）、新加坡股票、日本股票、英国股票、美股期权、ETF、基金、债券、资管、结构化票据、期货、加密货币、贵金属、黄金和外汇等多元化的投资交易服务，此外更为超高净值个人与家族、企业提供度身订制服务，打造全方位综合性资产管理解决方案。

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