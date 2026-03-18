中远海运港口公布2025年全年业绩

香港, 2026年3月18日 - (亚太商讯) - 中远海运港口有限公司(「中远海运港口」或「本公司」；香港联交所股份代号：1199)，全球领先的港口物流服务商，今日公布本公司及其附属公司(「本集团」)截至2025年12月31日止全年业绩。

2025年全年业绩摘要

- 总吞吐量同比上升6.2%至152,994,965标准箱

- 权益吞吐量同比上升3.4%至46,850,076标准箱

- 控股码头公司总吞吐量同比上升1.8%至33,246,933标准箱

- 非控股码头公司总吞吐量同比上升7.5%至119,748,032标准箱

- 本公司收入同比上升11.0%至1,669,017,000美元

- 本公司股权持有人应占利润同比上升1.1%至312,141,000美元

- 宣派第二次中期股息每股1.328美仙

财务回顾

2025年，受全球贸易增长放缓、关税调控、贸易保护主义及地缘政治不确定性影响，港航市场面临压力。中远海运港口依托精益运营管理与资源流程优化，维持了经营韧性及核心竞争力。全年公司实现收入1,669.0百万美元，同比上升11.0%。销售成本1,253.5百万美元，同比上升15.4%。毛利415.5百万美元，同比下降0.3%。应占合营公司及联营公司利润343.4百万美元，同比上升7.3%。年内，本公司股权持有人应占利润312.1百万美元，同比上升1.1%。

业务回顾

市场回顾

2025年，面对复杂严峻的外部环境，中国经济顶压前行，货物贸易实现较快增长，展现出强大的韧性和活力。据中国海关总署统计，2025年，中国货物贸易进出口总值达人民币45.47万亿元，同比增长3.8%，继续保持全球货物贸易第一大国地位。其中，出口总值为人民币26.99万亿元，同比增长6.1%；进口总值为人民币18.48万亿元，同比增长0.5%。特别是对东盟、拉美、非洲等新兴市场保持良好的增长态势，分别同比增长8.0%、6.5%和18.4%。

整体表现

2025年，本集团总吞吐量同比上升6.2%至152,994,965标准箱 (2024年：144,032,722标准箱)。其中，本集团控股码头公司的总吞吐量同比上升1.8%至33,246,933标准箱 (2024年：32,655,388标准箱)，占本集团总吞吐量的21.7%；非控股码头公司的总吞吐量同比上升7.5%至119,748,032标准箱 (2024年：111,377,334标准箱)，占本集团总吞吐量的78.3%。

年内，本集团权益吞吐量同比上升3.4%至46,850,076标准箱 (2024年：45,318,318标准箱)。其中控股码头公司权益吞吐量同比下降2.0%至19,566,743标准箱 (2024年：19,958,253标准箱)，占比41.8%；非控股码头公司的权益吞吐量同比上升7.6%至27,283,333标准箱 (2024年：25,360,065标准箱)，占比58.2%。

中国

2025年，中国地区码头的总吞吐量同比上升4.6%至114,836,474标准箱 (2024年：109,808,199标准箱)，占本集团总吞吐量75.1%。中国地区码头的权益吞吐量同比上升1.6%至32,786,033标准箱 (2024年：32,279,961标准箱)，占本集团权益吞吐量的70.0%。

环渤海

2025年，环渤海地区总吞吐量同比上升5.1%至52,060,240标准箱 (2024年：49,550,213标准箱)，占本集团总吞吐量34.0%。环渤海地区的权益吞吐量同比下降0.2%至13,261,079标准箱 (2024年：13,282,472标准箱)，占本集团权益吞吐量的28.3%。大连集装箱码头有限公司箱量保持稳定增长，总吞吐量同比上升2.2%至5,393,205标准箱 (2024年：5,277,625标准箱)。

长江三角洲

2025年，长江三角洲地区总吞吐量同比上升2.2%至16,848,434标准箱 (2024年：16,484,202标准箱)，占本集团总吞吐量11.0%。长江三角洲的权益吞吐量同比上升2.1%至4,868,227标准箱 (2024年：4,766,173标准箱)，占本集团权益吞吐量的10.4%。武汉中远海运港口码头有限公司陆海双向发力，深化航商协同，织密长江航线，拓展水铁联运通道，推进国际班列集结分拨中心建设，开拓铁路货源增量，带动总吞吐量同比上升31.8%至323,624标准箱 (2024年：245,627标准箱)。

东南沿海及其他

2025年，东南沿海及其他地区的总吞吐量同比下降6.3%至5,621,527标准箱 (2024年：6,002,237标准箱)，占本集团总吞吐量3.7%。东南沿海及其他地区的权益吞吐量同比下降0.6%至4,285,921标准箱 (2024年：4,311,464标准箱)，占本集团权益吞吐量的9.2%。厦门远海集装箱码头有限公司强化商务营销力度，推动新航线挂靠，总吞吐量同比上升4.1%至2,679,812标准箱 (2024年：2,574,593标准箱)。

珠江三角洲

2025年，珠江三角洲地区总吞吐量同比上升5.2%至30,243,273标准箱 (2024年：28,756,347标准箱)，占本集团总吞吐量19.8%。珠江三角洲地区的权益吞吐量同比上升3.9%至8,256,568标准箱 (2024年：7,945,689标准箱)，占本集团权益吞吐量的17.6%。广州南沙海港集装箱码头有限公司积极应对航运联盟重组及路径调整，抢抓东南亚新兴市场增量机遇，促使亚洲区域航线箱量同比显着增长，带动总吞吐量同比上升7.9%至6,025,563标准箱 (2024年：5,582,825标准箱)。

西南沿海

2025年，西南沿海地区总吞吐量同比上升11.6%至10,063,000标准箱 (2024年：9,015,200标准箱)，占本集团总吞吐量6.6%。西南沿海地区的权益吞吐量同比上升7.1%至2,114,238标准箱 (2024年：1,974,163标准箱)，占本集团权益吞吐量的4.5%。总吞吐量及权益吞吐量上升，一方面是由于《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP) 贸易红利持续释放，另一方面是由于北部湾港股份有限公司加快推进北部湾国际门户港、国际枢纽海港建设，持续优化集装箱航线布局、加大货源组织力度、带动箱量同比增长。

海外地区

2025年，海外地区总吞吐量同比上升11.5%至38,158,491标准箱 (2024年：34,224,523标准箱)，占本集团总吞吐量24.9%。海外地区的权益吞吐量同比上升7.9%至14,064,043标准箱 (2024年：13,038,357标准箱)，占本集团权益吞吐量的30.0%。Piraeus Container Terminal Single Member S.A.总吞吐量同比下降6.0%至3,976,713标准箱 (2024年：4,228,474标准箱)，主要是由于地中海地区市场需求放缓。CSP Zeebrugge Terminal NV通过强化商务营销，新增多条干支线挂靠，带动总吞吐量同比上升 33.1%至894,227标准箱 (2024年：671,989标准箱)。

展望

2026年全球地缘政治形势依然复杂严峻，贸易格局不确定性持续存在。国际货币基金组织 (IMF) 在最新的《世界经济展望》报告预测，2026年全球经济预计增速为3.3%，呈现平稳增长态势。根据伦敦航运顾问机构德鲁里 (Drewry) 预计，2026年全球集装箱吞吐量增速将放缓至1.8%。在此背景下，本公司将秉持高质量发展理念，紧密围绕建设世界一流港口物流服务商的目标，聚焦主业、深耕效益，致力于提升全球竞争力与可持续发展能力。

一是聚焦战略引领，优化全球发展布局。本公司将以「对外拓展全球布局、对内深耕效益」为主线，加速构建成熟市场与新兴市场、绿地码头与棕地码头、枢纽港与门户港协同发展的全球码头网络。强化通道建设，提升COSCO SHIPPING Ports Chancay PERU S.A.、Piraeus Container Terminal Single Member S.A.、CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.等关键枢纽港服务能级，围绕业务发展和智慧低碳方向有序推进软硬件投入。同时，完善支线网络布局，增强航线聚集效应，实现各码头连点成网、协同发展的战略格局。

二是深化运营协同，全面提升质量效益。本公司将坚持精益运营，强化市场营销与内部协同。紧密跟踪国际航运格局变化，提升母公司双品牌航线在控股码头的覆盖率，深化与中国远洋海运集团有限公司 (本公司最终控股股东) 内部船队业务联动，加速多元业务发展。加快推进营销商务数字化平台建设，实现从经验驱动向数据驱动转型。重点推进智能航次计划项目，提升运营效率；强化设备全生命周期标准化管理，持续保障设备作业能力。

三是强化网络聚合，增强综合服务能力。本公司将着力推动从「单点建设」向「网络协同」升级。持续强化关键枢纽的干支线网络与通道建设，提升中转辐射能力。大力发展「港口+物流」一体化服务，推广标准化供应链产品。依托关键物流节点，为光伏、储能等新兴货类提供定制化全程解决方案。通过统筹全球网络资源，构建层次分明、协同联动的运营体系，全面提升供应链韧性与服务附加值。

四是加快创新驱动，培育壮大新质生产力。本公司将积极把握数字化、绿色化产业趋势，推动科技创新与主营业务融合。深化人工智能等创新应用与码头业务场景融合，扩大数字孪生、人工智能技术在智能调度、设备运维、安全防控等领域的规模化应用。在绿色低碳方面，加大新能源装备推广应用，推进港口微电网建设与能源精细化管理，持续降低单位产能能耗，拓展绿色发展新路径。

2026年，本公司管理层将以高度的使命感与责任感，积极应对外部环境挑战，把握发展机遇。针对当前备受关注的中东局势，本公司将保持紧密监测，审慎评估其潜在影响，并及时采取相应措施以确保业务的稳健运营。通过落实上述举措，切实提升公司核心竞争力和核心功能，致力于为全体股东创造持续稳定的价值回报。

关于中远海运港口(https://ports.coscoshipping.com)

中远海运港口有限公司（股份代号：1199）是全球领先的港口物流服务商，其码头组合遍布中国沿海五大港口群及长江中下游、欧洲、地中海、中东、东南亚、南美洲及非洲等。截至2025年12月31日，中远海运港口在全球40个港口运营及管理387个泊位，其中238个为集装箱泊位，现年处理能力达约1.33亿标准箱。

中远海运港口围绕「The Ports for ALL」品牌理念，以「链接世界、创享价值」为企业使命，从客户需求出发，不断提升现有全球网络的服务效能，持续推进关键节点港口及物流资源布局，以港为媒，接通全球航线服务世界贸易，努力为各方创造共赢共享平台，致力成为「以客户为中心的全球领先港口物流服务商」。

有关2025年全年业绩公告内容，请浏览本公司网站（https://ports.coscoshipping.com）及香港交易及结算所有限公司「披露易」网站（https://www.hkexnews.hk）。

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