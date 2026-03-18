创新实业公布2025年全年业绩 收入及利润稳步增长



财务亮点： - 2025年全年，公司录得收入人民币约186.81亿元，同比增长约23.2%。 - 录得归母净利润人民币约27.31亿元，同比增长约32.8%。 - 录得每股收益约为人民币1.75元，较去年同期约人民币1.37元增加27.7%。 - 董事会建议末期派息每股0.77港元，共计派发末期股息约15.98亿港元。 香港, 2026年3月18日 - (亚太商讯) - 3月17日，创新实业集团有限公司（"创新实业"或"公司"，连同其附属公司，统称"集团"，股票代码：02788.HK）发布截至2025年12月31日止十二个月（"报告期"）的经审核年度业绩。报告期内，公司实现营业收入人民币约186.81亿元，较去年同期增长约23.2%；归母净利润人民币约27.31亿元，同比增长约32.8%；每股收益约为人民币1.75元，同比增长约27.7%；董事会建议末期派息每股0.77港元，共计派发末期股息约15.98亿港元。 同时，恒生指数有限公司于2026年2月13日公布截至2025年12月31日的恒生指数系列季度检讨结果，创新实业获选纳入恒生综合指数成分股，相关调整已于2026年3月9日正式生效。恒生综合指数作为香港资本市场的重要基准指数，其成分股筛选标准严谨，须同时满足市值及流动性等多项要求。该指数涵盖了在香港联合交易所主板上市证券中总市值前95%的企业，受到投资者广泛关注。此次获纳入恒生综合指数，标志着公司在市值规模、流动性水平等方面获得资本市场的充分认可，将有助于公司进一步扩大投资者基础，吸引更多内地资金参与，提升股票流动性及市场关注度。 产业链一体化优势显现，盈利能力领跑行业水平 在2025年全球原铝价格创三年新高、行业成本普遍受压的背景下，公司的电解铝产业链一体化布局展现了极强的抗风险能力与盈利弹性。凭借"能源—氧化铝精炼—电解铝冶炼"的一体化生态系统，公司氧化铝及电力自给能力可100%覆盖公司生产经营，将生产成本锁定在受市场波动影响极小的区间内。公司目前在内蒙古与山东拥有完善的电解铝冶炼厂及氧化铝精炼厂，年产能分别为78.81万吨及120万吨，还拥有298万吨氢氧化铝产能，未来氧化铝产能将达300万吨。凭借自备电厂提供的稳定电力及邻近铝土矿港口的区位优势，减轻了外部市场价格波动对生产经营的影响。 截至2025年底，公司电解铝人均年产量高达670吨，远超行业300至400吨的平均水平。这种全产业链的深度融合与规模效应，使公司在单位吨铝的完全成本管理方面位居中国冶炼企业前列，构筑极具竞争力的盈利"护城河"。 绿色能源与技术升级双轮驱动，进一步提升盈利能力 公司将"绿色低碳"与"技术升级"作为实现高质量发展的核心动能。截至2025年底，公司已建设完成装机容量为640兆瓦的风力发电站和110兆瓦的光伏发电站，绿色能源装机占比约为43%，预计2026年将突破50%，远高于国家产业政策要求。这不仅大幅降低了生产碳足迹，更有效降低了长期用能成本。 同时，公司全面推动生产技术的精细化管理，透过槽控机、铝锭自动生产线升级改造及安装激光清理装置，实现了生产过程的智能管控。报告期内，公司完成了电解烟气余热回收与全石墨化阴极改造等多项核心技术升级。技术与绿色的双重赋能，使公司的铝产品成为国际市场的优选，精准对接新能源汽车与3C电子等产业的低碳转型需求，进一步拓宽高端应用市场。 积极布局全球化发展战略，提升国际市场竞争力 中国的电解铝冶炼厂产能已接近政策上限，而铝下游产品的海外需求持续上升。为抓紧机遇，公司积极响应"一带一路"倡议，将目光投向全球化布局，有序推进具备资源与能源优势的海外综合项目，打开新的发展空间。截至2025年年底，沙特项目在合规审批与现场建设方面均取得关键进展，并已陆续开工。目前海外项目处于前期建设阶段，其战略布局将推动公司业务在全球范围内增长，并提升运营状况，助力公司实现成为世界级绿色铝产业集团的愿景。 绿动全球，质领未来：构建现代化绿色电解铝业新生态 展望未来，公司将锚定「打造世界级绿色铝产业集团」的愿景，深耕低碳转型与全球布局。公司将持续提升风光绿电占比，透过加快技术改造与数智化转型实现能效跨越，驱动生产向极低能耗迈进。同时，公司将加速海外项目落地，透过产业链向上游延伸，构建自主可控的全球资源保障体系。在深耕ESG实践的过程中，公司将平衡经济效益与社会责任，以科技创新与人才梯队为核心动力，锻造具备国际竞争力的现代化铝业体系，引领行业迈向可持续发展的更高维度。 关于创新实业集团有限公司 创新实业集团有限公司（股票代码：02788.HK）成立于2012年，并于2025年11月在香港联合交易所主板成功上市，是一家专注于铝产业链上游——氧化铝精炼与电解铝冶炼的一体化生产企业，业务涵盖电解铝及氧化铝产品的生产与销售。自2012年以来，公司战略性布局并深耕内蒙古霍林郭勒市及山东滨州市两大生产基地，打造高自给能力且强互补性及协同性的电解铝产业链一体化生态系统，覆盖"能源－氧化铝精炼－电解铝冶炼"。公司管理单位吨铝现金成本的能力位居中国电解铝冶炼企业前列，在全球范围内亦具竞争力。公司优先考虑可持续发展，持续推动电解铝产业链一体化生态系统建设，巩固成本优势并投入研发，不断提升竞争力及市场认可度，致力减少电解铝产业链碳排放，以实现业务绿色转型为长远目标。 创新实业官方网站：https://www.innovationigi.com/



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