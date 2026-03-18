锅圈(2517.HK)核心经营利润劲增 四店齐发驱动长期成长

香港, 2026年3月17日 - (亚太商讯) - 近日，锅圈食品（上海）股份有限公司（股份代号：2517.HK，下称"锅圈"）发布截至2025年12月31日止年度业绩公告，以一份堪称惊艳的年度成绩单，向市场展示了其在社区餐饮零售赛道的增长韧性。

公告显示，锅圈不仅在收入端实现稳健增长，更在利润端释放出强劲的爆发力。在消费市场结构性变革的浪潮中，锅圈紧扣"社区央厨"核心战略，凭借对下沉市场的精准深耕、门店网络的智能化升级以及"单品单厂"供应链策略的深化，成功将规模优势转化为盈利优势，为股东交出了一份高质量增长的答卷。

核心财务指标领跑 盈利质量显著提升

2025年度，锅圈规模与效益协同增长，财务表现超出市场预期。公告数据显示，截至2025年12月31日止年度，公司实现总收入人民币78.10亿元，同比增长20.7%；实现净利润人民币4.54亿元，同比激增88.2%，实现近乎翻倍的跨越式增长。剔除非经常性项目影响的核心经营利润（非国际财务报告准则计量）达人民币4.61亿元，同比增长48.2%，增速显著高于收入增速，盈利效率持续优化；核心经营利润率提升至5.9%，较2024年进一步改善。

盈利能力方面，公司整体毛利率维持21.6%的稳健水平，经营开支管控成效显著，销售及分销开支、行政开支增速均低于收入增速，规模效应持续释放。此外，董事会建议派发2025年末期股息每股人民币0.0381元（含税），全年公司通过派息与股份回购，实现股东回报总额约5.7亿元。

门店网络量质齐升 下沉市场与智能化双驱动

锅圈2025年持续夯实万店根基，门店规模与运营质量实现双重突破。截至2025年12月31日，公司门店总数增至11,566家，全年净新增1,416家，覆盖全国31个省、自治区及直辖市，加盟模式主导的网络结构保持稳定，运营体系成熟高效。

作为核心增长引擎的下沉市场，公司精准把握县乡消费需求，2025年净新增乡镇门店1,004家，年末乡镇门店总数达3,010家，占总门店数26.0%。乡镇门店通过产品结构、门店陈列的差异化设计，完美匹配下沉市场消费特点，成为业绩增长的重要支撑。与此同时，公司加速门店智能化升级，2025年完成超3,000家零售门店的智能化、无人化改造，推出24小时无人零售门店，延伸经营时段、覆盖多元消费场景，门店运营效率与消费服务能力全面提升。

全渠道运营提效 会员生态价值凸显

锅圈构建线上线下深度融合的即时零售网络，打造"锅圈闪购"便捷消费体系，全渠道转化能力持续增强。线上社交电商渠道表现亮眼，公司通过多层级的抖音账号矩阵实现全年超94.1亿次平台曝光，门店抖音渠道GMV达人民币14.9亿元，同比增长75.3%。

会员体系建设迈上新台阶，截至2025年末，公司注册会员数量达6,490万名，同比增长57.1%；围绕会员生态推出的预付卡计划成效显著，全年预付卡预存金额达人民币12.0亿元，同比上升22.3%。庞大的高粘性会员群体，为门店稳定客流、精准营销提供坚实基础。

产品与供应链双轮驱动 筑牢核心竞争壁垒

坚守"好吃方便还不贵"的产品理念，锅圈2025年持续丰富产品矩阵，全年推出282个火锅及烧烤类新SKU，迭代升级烧烤露营集装箱套餐、小龙虾畅享套餐、六大国民火锅套餐等场景化产品，并新增NFC果汁、精酿啤酒等酒水饮品，满足消费者一日四餐多元需求。

产业端布局持续深化，"单品单厂"策略成效凸显。报告期内，公司拥有7大食材生产工厂，覆盖调味料、丸滑水产、牛肉等核心品类，形成完备的产能矩阵；海南儋州食品生产基地正式动工，进一步优化供应链辐射半径。产供销一体化闭环建设，大幅提升公司上游采购议价能力与成本管控水平，构建坚不可摧的供应链壁垒。

创新业态落地 2026"四店齐发"擘画新蓝图

2025年，锅圈积极探索消费新场景，锅圈小炒、锅圈露营等创新业态相继落地，推动业务从食材零售向现制餐饮、户外社交领域延伸，打开全新增长曲线。

展望2026年，公司将聚焦乡镇大店、社区大店、锅圈小炒、锅圈露营四类店型协同发展，持续深耕下沉市场、升级社区门店、拓展创新场景。公司明确2026年经营目标：门店总数突破14,500家，净新增超2,934家，关店率控制在4%以下；注册会员数量超9,500万名；核心经营利润增速将明显高于收入增速。

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