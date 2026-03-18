阳光保险公布2025年度业绩："新阳光战略"深化落地 书写责任与担当新篇

香港, 2026年3月17日 - (亚太商讯) - 2025年，保险行业在监管深化、市场变革与政策引导下，迈入格局重塑的关键阶段。3月16日，阳光保险公布2025年年度业绩。面对新形势、新变化，阳光保险（6963.HK）积极作为，扎实推进"新阳光战略"深化落地，以科技全链赋能为核心抓手，以客户需求导向为经营根本，推动各业务板块稳健发展，实现了经营业绩与发展质量的双重提升，充分展现了公司穿越市场周期的经营韧性与高质量发展潜力。

产寿险协同并进，高质量发展能力显著提升

2025年，低利率环境与"报行合一"政策调整共同影响行业生态，阳光人寿积极应对市场变化，强化资产负债联动，不断夯实利源基础。同时持续优化产品结构，有效降低负债成本，并提升精细化管理水准，经营稳健性显著增强，寿险总保费收入同比增长27.5%至1,026.1亿元；新业务价值同比增长48.2%，达到76.4亿元。

财险业务方面，阳光保险以"稳字当头，好比快好"为发展基调，以业务结构优化为核心，业务规模平稳增长，展现出强大的经营韧性。2025年全年，阳光财险原保险保费收入478.9亿元，同比持续增长。承保盈利方面，公司积极适应市场环境变化和宏观政策调控要求，调整业务结构，彰显了规模与质量平衡的战略定力，公司2025年非保证险承保综合成本率为98.9%，业务发展含金量显著提升。

产品服务持续迭代，客户体验优化提升

客户端，阳光人寿紧扣客户全生命周期需求，持续丰富全生命周期产品体系，推出"美好人生"系列12款银发产品，升级服务体系建设，提升客户满意度和体验感，客户经营能力持续提升。2025年，阳光人寿中高客经营持续优化，有效保单累计首年标准保费15万元及以上的客户数增长22.6%，有效保单累计首年标准保费5万元及以上的客户数增长19.3%，为长期价值增长奠定坚实基础。

阳光财险在个人客户领域通过产品服务创新，推动单一车险客户向综合保障客户转化，进一步提升客户价值。2025年，个人车险客户非车险产品购买比例达到63.1%，同比提升5.3个百分点。在团体客户方面，持续深化"伙伴行动"风险管理服务落地，2025年，公司为约3.5万家企业客户提供"专业+科技"的风险管理服务，并在酒店集群、民宿集群、快递公司、物流园区等细分领域打造了多个典型服务案例。

践行社会责任，服务国计民生

多年来，阳光保险始终秉持金融为民、责任担当的初心，为服务国家战略、支援实体经济、守护民生福祉书写关于守护与担当的篇章，在金融五篇大文章的落地中实现经济效益与社会效益的同频共振。2025年，阳光保险为实体经济提供风险保障58万亿元，投资馀额逾5000亿元。

其中，持续加大对中小微企业、个体工商户的风险保障力度，提供各类普惠小微保障近15万亿元，切实为各类市场主体纾困解难、赋能发展。全力护航乡村振兴，提供农业保险、涉农保险、乡村人口人身保险等风险保障共计1,475亿元。扩容普惠保险产品供给，优化服务精准度，围绕老年人、残疾人、新市民、新业态从业人员等特定群体提供各类普惠性保障25万亿元，赔付约99亿元。服务高水准对外开放，为641个"一带一路"项目提供风险保障1,303亿元。强化科技金融支撑，在科技研发、成果转化和应用推广保险保障覆盖方面持续发力，护航新质生产力发展，为科技活动类主体提供风险保障469亿元。

此外，阳光保险还积极投身公益事业，充分发挥保险主业与医疗健康资源优势，广泛组织并参与助学、助老、济困等公益活动。截至2025年末，累计在全国25个省份援建博爱学校78所；持续推进"万名村医能力提升计划"，累计培训乡村医生24,036人次。真诚关爱员工与代理人，父母赡养津贴累计惠及员工父母超过7万人。

2025 年，阳光保险业务板块各有特色、协同共进，让公司在行业转型中站稳脚跟。从寿险的价值高增到财险的结构焕新，再到客户服务的持续升级、社会责任的深度践行，阳光保险以清晰的发展逻辑、坚定的战略执行，实现了质效双升。未来，随著"新阳光战略"的持续深化，阳光保险业务板块将持续协同发力，在保险行业高质量发展的浪潮中，实现规模、价值与竞争力的持续跃升。

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