Maxon推出实时Archviz解决方案，正式进军AEC市场

德国巴特洪堡, 2026年3月17日 - (亚太商讯) - Maxon致力于为2D与3D设计、运动图形、视觉效果、游戏等领域创作者提供强大易用的软件解决方案，今日宣布Redshift for Vectorworks正式商用。此外，该公司还宣布启动Redshift for Autodesk Revit®公开测试。此举标志着Maxon在拓展建筑、工程与施工 (AEC) 市场进程中的又一重大里程碑，未来还计划推出更多集成方案。

Maxon的AEC解决方案专为建筑师和室内设计师打造，将旗下享誉业界的电影级渲染技术Redshift与Cinema 4D的深度创作能力直接融入到专业的Archviz工作流中。作为面向领先CAD/BIM平台的原生插件，Maxon携Redshift for Vectorworks正式进军该市场。该版本与Vectorworks 2026（更新4）同步发布。借助这款解决方案，用户可在统一生态系统中无缝切换，从实时设计预览，到高端照片级渲染，一气呵成。Redshift for Revit目前处于测试阶段，将于今年晚些时候正式发布，并计划在2026年和2027年推出更多集成。

Maxon渲染业务高级副总裁Nicolas Burtnyk表示：‘Maxon工具在媒体和娱乐行业有着深厚的历史积淀。曾助力一众好莱坞大片的创作团队制作视觉效果，斩获奥斯卡奖项。如今，我们将这份‘魔法’带给建筑师和室内设计师，帮助他们将自己的构想化为媲美大银幕的视觉体验。’

为端到端建筑工作流树立全新标准

依托Maxon强大的3D生态系统，全新AEC解决方案可提供以下功能：

● 实时建筑可视化。建筑师可在CAD环境中即时查看实时设计效果，并直接调用曾用于院线电影的Redshift技术提升场景表现力——全程无需离开设计平台。还可将项目一键发送到Cinema 4D，进行高级建模、动画、模拟、穿梭效果和渲染。

● 轻松易用。早期用户测试表明，其主要优势在于：轻松安装、直观操作、快速出图，特别适合建筑师需要快速探索光照、材质与构图的迭代工作流。

● 即用型智能素材库。Maxon的平台提供名为‘胶囊’的海量素材库，每月更新，包含材质、植物、家具以及各种环境元素。由程序化工具和AI辅助搜索提供支持，帮助用户快速搭建场景，进行创意迭代。随着这款Archviz解决方案的不断演变，其素材库也会愈发丰富。

● Mac和Windows平台可实现对等体验。无论是只使用Mac或Windows设备，还是两个平台都使用的团队，Maxon的AEC解决方案都能提供跨平台的一致性能和功能。建筑师可以顺畅协作、安心共享文件，并在从设计到可视化的全过程中保持统一工作流。

● 为建筑师与工作室带来更高价值。与市面上同类方案相比，Maxon推出的首批AEC产品性价比更高，同时还兼容更广泛的DCC工作流程，包括Maya和Houdini。

在即将举办的AEC活动中探索Redshift for Archviz

2026年，Maxon将亮相以下活动，现场演示Redshift在建筑可视化和室内设计应用方面的强大功能：

● DigitalBAU，3月24-26日，德国科隆

● AIA26建筑与设计大会，6月10-13日，加州圣地亚哥

Redshift for Vectorworks发布信息

现在，可通过Maxon或Vectorworks购买Redshift for Vectorworks（首发版本支持英语，更多其他语言的版本将于2026年夏季推出）。如将Redshift与Vectorworks捆绑购买，用户可享受大幅折扣，使其成为同类产品中最具价格优势的渲染解决方案。

注册Redshift测试版

Redshift for Revit现已开放测试；Redshift for Graphisoft Archicad测试版将于2026年晚些时候推出。如需注册，请访问Maxon Archviz。

安排媒体简报与演示

如需安排Redshift for Archviz的媒体简报和演示，请联系：megan@grithaus.agency。

点击此处下载Redshift for Archviz的新闻资料包。

关于Maxon

Maxon致力于为2D与3D设计、运动图形、视觉效果和可视化等领域的内容创作者提供强大易用软件解决方案。其产品线包括屡获殊荣、用于3D建模、模拟和动画技术的Cinema 4D套件；功能多样的革命性编辑、动态设计和电影制作系列工具 Red Giant；业界领先的高速渲染器 Redshift；以及为数字雕刻和绘画树立行业标准的桌面版和iPad版 ZBrush。

媒体联络人

Kristin Canders

Grithaus Agency(e) kristin@grithaus.agency

SOURCE: Maxon Computers

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