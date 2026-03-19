Maxon推出实时Archviz解决方案，正式进军AEC市场

Redshift for Vectorworks现已上市，Autodesk Revit(R)测试版开放注册，而Graphisoft Archicad将于2026年晚些时候发布。Maxon进一步展示其面向建筑师与设计师的端到端3D工作流愿景，布局2026年及未来发展方向。
德国巴特洪堡, 2026年3月17日 - (亚太商讯) - Maxon致力于为2D与3D设计、运动图形、视觉效果、游戏等领域创作者提供强大易用的软件解决方案，今日宣布Redshift for Vectorworks正式商用。此外，该公司还宣布启动Redshift for Autodesk Revit®公开测试。此举标志着Maxon在拓展建筑、工程与施工 (AEC) 市场进程中的又一重大里程碑，未来还计划推出更多集成方案。
Maxon的AEC解决方案专为建筑师和室内设计师打造，将旗下享誉业界的电影级渲染技术Redshift与Cinema 4D的深度创作能力直接融入到专业的Archviz工作流中。作为面向领先CAD/BIM平台的原生插件，Maxon携Redshift for Vectorworks正式进军该市场。该版本与Vectorworks 2026（更新4）同步发布。借助这款解决方案，用户可在统一生态系统中无缝切换，从实时设计预览，到高端照片级渲染，一气呵成。Redshift for Revit目前处于测试阶段，将于今年晚些时候正式发布，并计划在2026年和2027年推出更多集成。