中国利郎公布二零二五年全年业绩

香港, 2026年3月16日 - (亚太商讯) - 中国利郎有限公司（"中国利郎"或"公司"，及其附属公司，统称"集团"；股份编号：1234）今天公布其二零二五年全年业绩。

中国利郎主席兼非执行董事王冬星先生说：

"二零二五年，中国内地服装行业在宏观经济稳步复苏与消费市场温和增长的背景下，整体保持基本稳定、承压前行的发展态势。男装市场在消费升级大趋势下呈现结构性分化，商务休闲、轻商务等中高端细分赛道成为增长核心动力，行业正加速从'数量竞争'迈向以'创新、品质与可持续发展'为核心的高质量竞争阶段。中国利郎以差异化品牌矩阵深耕男装市场，通过'利郎 LILANZ'主系列、'利郎 LESS IS MORE'轻商务系列及'万星威 MUNSINGWEAR'运动线构建多元业务布局，全方位满足市场高品质、多元化的消费需求。同时，集团优化全渠道营销布局，强化线上线下协同营运，线上积极拓展新兴平台、线下加速推动DTC模式，同步推进国际化布局，多维度提升品牌影响力与营运效能。"

年内，集团收入同比增长11.5%至人民币40.7亿元。其中，轻商务及其他系列收入大幅上升28.4%，主要得益于单店平均销售额的大幅提升以及新零售渠道的突出表现。主系列收入增长6.0%，主要由于集团自去年起从分销商收回分销权转以DTC模式经营后，于年内初步产生经营效益。

毛利率为49.6%，同比上升1.9个百分点，主要因为直营销售占比上升提高平均单价，加上因收回分销权产生的一次性收入扣除有所减少所致。权益股东应占利润为人民币5.0亿元（二零二四年：人民币4.6亿元），同比上升9.0%。股东应占利润率为12.3%，同比下降0.3个百分点。每股盈利同比上升9.0%至人民币41.96分。

董事会建议派发末期股息每股13港仙（二零二四年：9港仙）及特别末期股息每股3港仙（二零二四年：3港仙），连同已派发的中期股息，全年每股派息合共32港仙，维持稳定的派息比率。

集团于年内以差异化品牌矩阵为核心战略，深耕男装市场。"利郎 LILANZ"主系列持续巩固传统男装市场的竞争壁垒，透过优化产品结构、深化区域渠道布局与渗透，进一步提升品牌在核心市场的认知度与市场份额。继去年完成东北地区及江苏省的分销权回购转制后，集团于年内加速推进渠道革新，再完成收回山东省及重庆市一级分销商的经营权。针对年轻消费者的"利郎 LESS IS MORE"轻商务系列继续以全直营模式经营，开店策略集中在消费者偏好的购物中心，以精准的门店形象提升消费体验。截至二零二五年十二月底，主系列门店共2,446家，轻商务及其他系列门店371家，整体共2,817家门店，净增加44家。

年内，集团继续集中在优质购物中心中的优越铺位和奥特莱斯开店，通过最具品牌个性的装修吸引顾客，提升销售。于二零二五年十二月三十一日，购物中心店及奥特莱斯店增加至1,135家（二零二四年十二月三十一日：1,036家）。

集团新零售业务完成战略转型，从过往的库存清理渠道升级为主力新品销售平台，年内收入录得25%的显著增长。集团持续深耕天猫、京东、抖音等成熟销售平台的同时，拓展了拼多多、微信视频号、得物等新兴渠道，形成多元化线上销售网络。集团同时利用小红书、微博等社交平台，持续输出高品质内容，强化内容电商布局，不仅深化了与消费者的情感联结，更有效拓展了年轻客群，为新零售业务打开新的增长空间。

「多品牌、国际化」发展战略方面，高端高尔夫服饰品牌"万星威 MUNSINGWEAR"作为集团多品牌战略的关键布局，上半年完成交易交割后，下半年在重庆及晋江等地开设首批实体门店，进一步丰富了集团的多元化品牌组合与高端产品线。而集团在马来西亚开设首家门店的计划顺利落实，并于五月份顺利试业。十一月于吉隆坡核心商圈Pavilion Bukit Jalil开设全球首家"未来商业（Future Retail）"概念旗舰店。于二零二五年十二月底已经开设4家门店，所有门店的顺利营运，不仅完成了东南亚市场的初步布局，更为集团后续辐射东南亚市场奠下重要基础。

年内，集团贯彻"简约不简单"的设计核心，深化全产业链自主研发，打造核心精品单品战略，专注面料创新、工艺升级与标准制定，加强"技术赋能产品"的竞争优势的同时更将自身技术积累转化为全行业可参照的规范标准。

面对机遇与挑战并存的市场环境，中国利郎将保持审慎乐观的态度，继续深耕"多品牌、国际化"核心战略，推进渠道改革、强化产品创新、提升运营效率，巩固并提升集团于中国男装行业的领先地位。集团计划于二零二六年全年净增加约50至100家门店，开店重点继续聚焦于优质购物中心及奥特莱斯。同时，集团将进一步巩固已转型区域的经营成果，并探索在更多合适区域推广DTC模式，以强化市场控制力、提升消费体验。

新零售业务方面，集团将持续推进线上渠道布局，目标二零二六年实现新零售销售额增长15%以上，并通过内容电商与精准直播触达更多年轻客群，带动整体销售实现10%增长。

集团将稳步推进"万星威 MUNSINGWEAR"的业务发展，计划在中国内地继续拓展实体门店网络，并拓展线上销售渠道，实现线上线下联动。国际化拓展方面，继马来西亚市场后，集团在菲律宾的公司注册程序已完成，预计于二零二六年内正式开展业务，逐步完善海外渠道布局。

王冬星主席总结说：

"展望二零二六年，全球地缘政治格局依然复杂多变，但中国政府持续推出促进消费、扩大内需的政策措施，为国内市场提供支撑。中国利郎将立足于二零二五年所奠定的稳健基础，在聚焦'利郎 LILANZ'主系列及'利郎LESS IS MORE'轻商务发展的同时，深化新零售战略，推进多品牌及海外业务，从而向质量与效率双升的高阶增长阶段迈进，并将继续透过研发创新，持续加强 ESG 建设，实现业务增长与可持续发展并行，致力为股东创造稳健及可持续的回报。"

关于中国利郎

中国利郎是中国领先的男装企业之一。作为一家综合时装企业，集团设计、采购、生产并以品牌"利郎LILANZ"及"利郎LESS IS MORE"销售优质男士商务及休闲服装。其产品主要于中国及海外的广阔零售及分销网络销售。

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