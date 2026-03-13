General MRO Aerospace 获得中国民航局认证，拓展全球维护能力

佛罗里达州迈阿密, 2026年3月13日 - (亚太商讯) - General MRO Aerospace（GMA）今日宣布，已正式获得中国民用航空局（CAAC）的认证，授权该公司为中国注册飞机的部件提供维护、修理和大修（MRO）服务。

该认证标志着通用MRO航空公司在国际发展战略上的重要里程碑，进一步印证了公司对最高安全标准、质量标准及法规合规性的承诺。

“获得中国民航局认证是通用MRO航空公司在持续拓展全球业务版图过程中的重要一步，”通用MRO航空公司总裁乔纳森·康奈尔表示。“此次批准彰显了我们质量管理体系的实力、技术专长，以及我们致力于支持全球航空公司和MRO合作伙伴的承诺。”

凭借民航局（CAAC）的批准，GMA可根据中国航空监管要求，为各类飞机部件提供维修和大修服务。认证过程包括对公司设施、质量管理体系、技术程序及合规计划的全面审核。

General MRO Aerospace 目前已按照美国联邦航空局（FAA）第 145 部、欧洲航空安全局（EASA）、英国民航局（CAA）及中国民航局（CAAT）的质量标准开展运营，此次新增的 CAAC 认证将使公司能够更好地服务于亚太航空市场中的运营商、租赁商及维修服务提供商。

“随着全球对高质量部件维修服务需求的增长，此次认证增强了我们支持在中国及整个地区运营的客户的能力，”康奈尔补充道。“我们期待与中国航空公司及航空组织建立牢固的合作伙伴关系。”

General MRO Aerospace 专注于复杂飞机部件的维修和大修，凭借可靠的周转时间、卓越的技术实力以及以客户为中心的服务，为全球的民航和货运运营商提供支持。

关于 General MRO Aerospace

General MRO Aerospace 是一家总部位于美国、通过 AS9110 和 ISO 9001 认证的航空维修、检修与大修服务提供商，专注于为全球商用飞机运营商提供部件维修及支持服务。公司持有美国联邦航空局（FAA）第145部、欧洲航空安全局（EASA）、英国民航局（CAA）、加拿大航空运输局（CAAT）及中国民用航空局（CAAC）的认证，为全球航空公司、租赁公司及MRO合作伙伴提供高质量的技术解决方案、响应迅速的客户服务以及可靠的周转时间。

媒体联系

Michelle Torres

市场营销专员

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来源：General MRO Aerospace

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