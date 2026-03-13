中信资源深化「投资+贸易」双轮战略 持续驱动高质量发展 推进「上游资产布局、贸易业务拓展、生产运营提质」

香港, 2026年3月13日 - (亚太商讯) - 中信资源控股有限公司（「中信资源」或「公司」，连同其附属公司统称为「集团」；股份代号：1205.HK）公布截至2025年12月31日止年度（「年内」）之全年业绩。年内集团积极应对复杂国际市场环境及行业周期性波动压力，系统推进「上游资产布局、贸易业务拓展、生产运营提质」工作，深化「投资+贸易」双轮驱动发展模式，稳固经营基本盘，培育第二增长曲线，彰显了强大的经营和发展韧性。

作为集团主要的增长引擎之一，进出口业务板块中的油气贸易业务年内稳步拓展，贸易量超2,000万桶，实现贸易收入约113.4亿港元，达成重大里程碑。集团同时打破权益油销售多年被垄断局面，提升权益油市场价值。非油业务方面，集团始终将参股项目的精细化、主动化管理作为核心工作，向作业方传导提质增效理念，其中所持有的美国铝业公司（「美国铝业」）股份价值年内增长46.3%。油气业务方面，集团以精细化油藏管理与持续科研攻关为核心，实现稳产增储；全面深化生产过程的精益管理，落实降本增效举措，推动油气项目在勘探、开发及生产各环节的管理水平和运营效益持续提升。

年内，集团实现营业收入约149.6亿港元（2024年：约95.0亿港元），同比增长约57.6%。受原油及煤炭的平均售价下降、原材料成本上升等因素影响，本公司普通股股东应占溢利约1.7亿港元（2024年：约5.7亿港元）。尽管如此，集团全部分类于本年度录得溢利，且于2025年12月31日继续维持稳健的财务状况，现金及存款约为35.2亿港元（2024年12月31日：20.3亿港元）。截至2025年12月31日，集团总资产146.1亿港元，归母净资产约87.9亿港元，资产负债率约38.8%，有息负债率约23.5%，净资产收益率约2.0%。

作为优化资产结构的举措之一，集团于2026年1月及3月先后减持美国铝业股份，累计出售相当于其已发行股份总数约2.17%。集团精准把握高位变现的时机，持续为股东创造更大价值[1]。

中信资源执行董事、主席兼行政总裁郝维宝先生表示：「展望2026年，集团将聚焦油气开发生产与贸易、铝产业链投资等关键领域，深化贸易、投资与生产运营协同，持续贯彻『夯实存量主业、「投资+贸易」双轮拓展』的经营策略。夯实存量主业方面，集团将持续深化精益生产运营管理，实现增储上产，稳步扩大产销规模；同时加大新工艺、新技术引进与应用力度，以科技创新赋能主业高质量发展，筑牢核心发展根基；『投资+贸易』双轮拓展方面，持续跟踪和布局优质油气资产及以铝为核心的关键金属产业链，贸易业务与投资项目形成深度联动，投资端获取权益资源，贸易端实现市场化销售，同时形成市场触角，识别并获取位于产业链上游的优质资源资产，形成『投资获取资源，贸易转化价值』的良性循环。集团将致力落实此等发展战略，持续为广大股东创造长期稳定的价值回报。」

[1]出售事项的相关详情可见于1月16日、2月6日及3月5日刊出的公告及通函。

有关中信资源2025年全年业绩的详情，请参考集团在香港联交所及其网站的全年业绩公告。

关于中信资源控股有限公司（股份代号：1205.HK）

中信资源控股有限公司自1997年起，在香港联合交易所上市。中信资源的主要业务包括石油和煤的勘探、开发和生产，于铝土矿开采、氧化铝冶炼和电解铝领域的投资及油气贸易。中国中信股份有限公司持有中信资源约59.5%的股权，为中信资源最大股东。

