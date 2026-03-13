盈立证券一年拓展12个服务网点 全力深化「在线x线下」O2O小区金融布局

香港, 2026年3月13日 - (亚太商讯) - uSMART盈立证券有限公司（下称「盈立证券」或「本公司」）欣然宣布，第九及第十间实体服务中心正式进驻大围及屯门，短短一年内，盈立证券全港服务网络已增至12间服务中心，超越全行，积极实践「在线 x 线下」（O2O）小区金融策略，巩固港资科技券商No.1^地位，进一步扩大品牌影响力。

推动小区金融服务普及化

屯门分行今日举行简单而隆重的开幕典礼，标志该分行正式投入服务，为本公司的发展里程写下崭新一页。盈立证券执行董事李建翰先生 (Neo) 表示：「大围及屯门分行的开业，是我们心系本地小区，持续推动小区化服务的重要战略性部署。我们不仅追求网络覆盖率，更重视与小区的连结，贯彻『以客为本』的理念，拉近与居民的距离，朝『全港无缝覆盖』的目标迈进。」

(左起︰盈立证券业务拓展经理林向尊先生、盈立证券研究部执行董事黄德几先生、盈立证券执行董事兼机构业务负责人李建翰先生、盈立证券香港市场部总监黄晓霖小姐及盈立证券业务拓展总监邓永麟先生)

全港18区服务全覆盖

为加速实现『全港最多服务中心的科技券商』的目标，盈立证券将于第二季在核心地区 ─ 启德及旺角开设分行，并积极物色商场期间限定店及参与各类展会摊位，希望透过多渠道接触不同地区客户，藉此进一步完善地区性布置，让全港18区市民皆可轻松获取专业、个性化的投资理财服务，把金融体验融入日常生活。」

投资产品多元化

Neo在开幕典礼上透露，盈立证券早前更取得期货交易牌照，并计划于年中正式推出相关业务。届时客户可透过uSMART平台进行期货交易，涵盖指数期货、商品期货及外汇期货等，为投资者提供更全面的投资产品，长、中、短线投资以及低、中、高预期回报俱备，满足不同客户的需求。

期货业务将全面整合至现有的 uSMART APP交易平台，客户可使用同一个APP买卖美港股、期货、ETF、基金及全权委托投资产品等，即可享受多元资产配置、风险管理及财富增值服务，高效地运用资金，灵活地管理投资组合，真正实现「一站式理财．全方位布局」。

推动投资教育 强化客户互动体验

盈立证券对推动投资者教育亦不遗余力，定期举办不同类型的在线及线下的投资讲座，及主题活动，如葡萄酒品鉴会及鸡尾酒工作坊，深化与客户的互动与关系，提升客户黏度，增加客户忠诚度。

同时，由资深股评人兼研究部执行董事黄德几先生（Dickie）亲自带领的全新财经台，将于下周一（3月16日）强势启播，每个港股交易日的早上开市及中午收市前，由专业团队为您实时剖析市场动态与投资机遇。盈立证券期望透过更紧密的互动，协助客户精进实战技巧、优化投资决策，打造更完善的学习与实践平台。

扩大团队规模

配合业务高速发展，盈立证券正积极推进本地人才招募与培训，预计未来两年职位数量将增加30%，涵盖前线分行、产品设计、财富管理、合规风控及市场营运等范畴，全面扩大团队的规模及专业能力，推动业务稳健成长。 展望未来，盈立证券将持续优化交易体验，并加强线下网点与小区活动的协同效应，进一步巩固在金融科技领域的领先地位；同时结合创新科技与小区网络，为不同年龄及资历的投资者提供更便捷、更具温度的理财服务，推动本地金融生态朝普及化及智能化发展。

^「港资科技券商No.1」是取自捷利金融云截至2026年2月为止连续超过一年数据， uSMART盈立证券为香港本地港资互联网券商月成交总额排行第1。

关于uSMART盈立证券：

盈立证券 是一间领先科技港资券商，成立于2018年，8年来凭借卓越的战略规划和创新能力，致力于将科技与金融深度融合，业务范围涵盖证券、资产管理、财富管理等领域，为全球投资者独家研发了金融证券交易平台 uSMART HK APP和 uSMART SG APP，分别由盈立证券（香港）和盈立证券（新加坡）提供服务。集团APP 支持港股、美股、A股（沪深港通）、新加坡股票、日本股票、英国股票、美股期权、ETF、基金、债券、资管、结构化票据、期货、加密货币、贵金属、黄金和外汇等多元化的投资交易服务，此外更为超高净值个人与家族、企业提供度身订制服务，打造全方位综合性资产管理解决方案。

详情可浏览 https://hk.usmartglobal.com

