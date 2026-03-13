规模与效益双升 锅圈2025年核心经营利润增48.2%

香港, 2026年3月13日 - (亚太商讯) - 中国领先的一站式在家吃饭餐食产品品牌锅圈食品（上海）股份有限公司（简称"锅圈"或"公司"，股票代号：2517.HK）公布截至2025年12月31日止十二个月经董事会审核委员会审阅之全年业绩。

2025年，锅圈坚持"社区央厨"的战略定位，通过多渠道、多场景的全域布局，深度融合线上线下运营模式，成功构建全方位的即时零售门店网络。公司持续深耕消费者需求，不断开发并迭代多样化套餐产品组合，深化门店精细化运营管理，健全会员生态体系建设，有效提升了门店经营效能与市场竞争力。与此同时，公司持续深化产业端布局，推动"产供销"一体化闭环建设，实现全年稳健发展。

截至2025年12月31日止年度，锅圈收入为人民币7,810.0百万元，同比增长20.7%；毛利为人民币1,686.6百万元，同比增长19.0%；净利润为人民币453.9百万元，同比增长88.2%；核心经营利润（经调整后非上市可转换可赎回优先股公允价值变动损益、香港大埔火灾救援捐赠等一次性因素后）为人民币460.7百万元，同比增长48.2%；每股基本及摊薄盈利为人民币0.1630元，同比增长93.8%。

持续夯实全渠道即时零售 线下扩张+线上联动驱动增长

截至2025年12月31日，锅圈全国门店总数达11,566家，较2024年末的10,150家净增1,416家，全面覆盖全国31个省、自治区及直辖市。在门店区域布局上，2025年公司净新增1,004家乡镇门店，并针对乡镇市场消费特点与需求，打造差异化产品结构与门店陈列，实现与下沉市场消费需求的精准匹配，进一步提升乡镇市场渗透率。与此同时，公司持续布局中高线市场智能化零售场景，2025年完成超三千家零售门店的智能化、无人化改造升级，实现下沉市场与中高线市场的协同发展。

为赋能加盟商、促进其销售增长，并进一步扩大消费者覆盖范围、提供更灵活的购物体验，公司持续在门店运营、业务发展等核心环节为加盟商提供支持，依托锅圈APP、微信小程序、第三方外卖平台及社交商务平台（如抖音），构建多层次的线上销售网络。2025年，公司通过多层级抖音账号矩阵实现超94.1亿次平台曝光量，门店通过抖音渠道实现GMV达14.9亿元，同比增长75.3%。

会员生态体系持续完善 产品矩阵场景化与丰富度双提升

2025年，锅圈会员计划运营成效显著，会员生态体系价值进一步释放。于报告期内，公司注册会员数量达约6,490万名，同比增长57.1%，会员规模实现快速扩张；预付卡业务同步实现稳健增长，报告期内预付卡预存金额达约人民币12.0亿元，同比上升22.3%，会员黏性与消费贡献持续提升，与消费者的连结更为紧密。

以庞大的会员基础为依托，公司持续深耕产品端创新，始终秉持"好吃方便还不贵"的经营理念，不断丰富产品组合并迭代新品，全方位满足消费者多样化用餐需求。截至2025年12月31日，公司共推出282个火锅及烧烤类产品的新SKU，打造"烧烤露营集装箱套餐""小龙虾畅享套餐""六大国民火锅套餐"等多款场景化套餐产品，实现产品与消费场景的深度融合。此外，公司围绕酒水饮料消费场景进行品类拓展，推出NFC果汁、精酿啤酒、风味茶饮等产品，持续提升产品矩阵的丰富度与多元化程度，进一步完善一站式餐食产品供给体系。

深化产业端布局 强化供应链数字化管控

锅圈持续推动"产供销"一体化闭环建设，通过"单品单厂"策略进一步深化产业端布局的深度与广度，为业务发展提供坚实的产能支撑。截至2025年12月31日，公司已拥有7个食材生产厂，覆盖调味料、丸滑水产、牛肉等核心品类，形成品类齐全、分工明确的产能矩阵；与此同时，公司位于海南省儋州市的食品生产基地正式动工建设，未来将进一步拓宽地理覆盖范围，优化供应链辐射半径，强化全国产能布局与物流辐射能力。

产业端的坚实基础推动供应链数字化运营效率持续提升，基于从工厂到中央仓再到零售门店的供应链体系，公司能对从采购端到门店端的供需动态进行监控，并密切把控存货水平，从而实现对整个供应链的高效管理。截至2025年12月31日，公司已布局20个数字化中央仓库，透过数字化存货和条码管理实现产品快速流通；与此同时，实现生产、采购、仓储、物流等核心环节的供应链数字化，精准监控供需动态与存货水平，保障中国内地门店产品及时供应，全面提升供应链整体运营效率，筑牢成本管控与品质把控的核心壁垒。

六大核心战略方向 持续推进业务升级

2026年，锅圈预计门店总数超过14,500家，即净新增门店超2,934家，预计关店率低于4%，门店店效实现高单位数增长，注册会员数量超过95百万名。公司预计核心经营利润增速将明显高于收入增速。

一是，全面拓展销售网络，四店齐发聚力共进。锅圈将继续打造多层级销售网络，加速乡镇大店拓展步伐，践行"美食平权"理念，精准对接县乡市场居民的消费需求；与此同时，探索创新店型且升级加盟商管理体系，构建共生共赢的加盟生态。

二是，深化社区央厨战略，延展社区消费场景。公司将围绕"一日四餐"打造餐饮零售解决方案，持续布局多元品类，打造更具市场竞争力的产品矩阵，实现销售规模的有机增长的同时，进一步夯实下沉市场布局优势。

三是，深耕会员运营及IP，推进社区品牌工程。公司将持续推进会员精细化运营，深度整合知名电视广告、线下社区广告和社交电商平台（如抖音）等媒体资源，扩大会员规模，并完善会员权益体系，提升会员忠诚度与黏性。与此同时，公司将进一步深化品牌IP形象"锅宝"的运营，提升品牌价值与消费者的情感连结。

四是，AI大数据赋能门店，创新智慧零售场景。结合物联网、大数据及AI技术实现门店智能化运营，推动锅圈小炒与智能炒菜机深度融合，精准分析消费者餐饮习惯，优化智能炒菜机的菜品参数与烹饪流程，实现菜品标准化制作并优化消费体验。

五是，持续推动产业布局，强化单品单厂优势。锅圈坚守"单品单厂"策略，将进一步整合海内外上游资源，加快海南省儋州市食品生产基地建设，加大研发投入并推出更多高性价比产品组合。

六是，海外市场分阶落地，传递中国好味道。锅圈计划分阶段布局海外市场，挖掘长期增长潜力，立足核心竞争力稳步推进海外市场探索，亦计划率先在中国香港开设门店并积累运营经验，逐步实现产品海外销售，提升全球品牌知名度。

關於鍋圈食品（上海）股份有限公司(2517.HK)：

鍋圈食品（上海）股份有限公司（股票代號：2517.HK）是中國領先的一站式在家吃飯餐食產品品牌，提供即食、即熱、即煮和即配食材，並專注於在家火鍋和燒烤產品。憑藉強大的供應鏈能力、自有工廠的產業端佈局，遍佈全國的萬家即时零售門店網絡及精心策劃的產品組合，公司使用「鍋圈食匯」品牌為消費者提供各種在家吃飯餐食產品解决方案，服務於不同的用餐場景。

本新聞稿由九富（香港）財訊公關集團有限公司代表鍋圈發佈。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network