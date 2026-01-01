业聚医疗2025财年收入、销量及毛利齐创新高 纯利增至约4,200万美元 末期股息升两成至每股12港仙



业绩亮点： 收入同比增长10.0%至1.80亿美元，连续五年创新高。

销量破纪录，达202万件，同比增长16.2%。

毛利上升7.0％至1.22亿美元新高；公司拥有人应占利润增长5.5%至约4,190万美元。

董事会建议派发末期股息每股12港仙，连同特别股息，本年度现金股息总额达每股27港仙，派息比率为68.4％。

财务状况稳健，年末现金及银行结余为约2.29亿美元，支持潜在收购及新生产设施建设。

主要市场收入继续增长，亚太地区市场增长15.7％，欧洲、中东及非洲市场增长19.6%，及美国市场增长37.0%。

集团积极透过其销售网络及专业知识，协助优质医疗器械同业的产品迈向全球，同时丰富自身的产品组合。其中一款合作产品已于香港、马来西亚、德国及西班牙上市，并正逐步推广至亚太及欧洲、中东及非洲地区更多市场。 香港, 2026年3月12日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗（PCI）及经皮腔内血管成形术（PTA）手术介入器械的全球医疗器械制造公司业聚医疗集团控股有限公司（"业聚医疗"或"集团"；股份代号：6929）今天宣布截至2025年12月31日止年度（"2025财政年度"或"回顾年"）的全年业绩。尽管外围环境充满挑战，集团仍展现非凡韧性，收入、销量及毛利齐创历史新高，纯利亦录得增长。 回顾年内，业聚医疗在强化全球销售与营销能力及扩大产品组合投资方面，继续取得显著成效。集团收入连续五年实现增长，达180.5百万美元新高。2025财政年度销量亦创新高，同比增长16.2%至202万件，其中自有产品及第三方产品销量分别增长13.1%及34.9%。毛利同比增长7.0％至122.4百万美元，同创历史高位；公司拥有人应占利润增长5.5%至41.9百万美元。每股基本盈利上升5.8%至5.09美仙。 于2025年12月31日，集团的财务状况维持稳健，现金及银行结余达约228.7百万美元。鉴于业聚医疗稳健的营运表现、充裕的现金储备及考虑到未来资本需求，董事会建议派发末期现金股息每股12港仙（2024年：每股10港仙）。连同较早前为庆祝业聚医疗成立25周年及答谢股东长期支持而派发的每股15港仙特别现金股息，2025财政年度的现金股息总额为每股27港仙。 业聚医疗董事长、执行董事兼首席执行官钱永勋先生表示："业聚医疗凭借过去25载建立的实力，于2025财政年度再创佳绩。我们一直坚持产品创新与品质至上的承诺，并建立专业团队扎根全球各主要市场，确保产品可惠及世界各地的血管疾病患者。本年度，集团持续扩展全球销售网络，同时推进多项策略性合作，包括为期望进军海外市场的中国医疗器械企业提供商业化支持。同时，我们位于杭州的研发及生产基地建设进展顺利，充分展现集团寻求长远增长的决心。" 销售网络遍及全球，推动多区域收入及业务强劲增长 业聚医疗的庞大销售网络，是由12个直销团队（包括本年度收购的一家台湾分销商）及分销商网络组成，遍及全球70多个国家和地区。2025财政年度，有赖现有直销市场的强劲表现及台湾市场的额外贡献，亚太地区收入同比大幅增长15.7%至60.5百万美元；欧洲、中东及非洲地区方面，德国、法国及西班牙等直销市场录得逾20.0%的快速增长，分销商市场亦增长显著，带动该区整体收入加速增长，上升19.6%至46.9百万美元。而随关税影响缓解加上产品需求持续强劲，美国市场收入同比增长37.0%至21.2百万美元。而日本及中国内地市场的收入分别为32.3及17.8百万美元。 下半年，集团重点强化欧洲市场布局，在荷兰建立了直销团队。2026年，集团正于比利时设立另一直销团队，以期在同年于两地市场实现向医院直销。 业聚医疗广泛的全球销售网络吸引了众多制造商携手合作，共同拓展国际市场。本年度，集团深化与深圳开立生物医疗科技股份有限公司的合作，于多个亚太及欧洲主要市场分销其血管内超声（IVUS）产品，涵盖新加坡、马来西亚、法国、德国、西班牙、瑞士等直销市场，以及欧洲数个选定的分销市场。于2025财政年底前，该产品已于香港、马来西亚、德国及西班牙市场实现销售。 全球注册与临床齐头并进，强化多元创新产品组合 截至2025年12月31日，业聚医疗在全球主要司法管辖区拥有超过220项授权专利及已公布专利申请，包括35款获PMDA批准产品、42款获CE标志产品、20款获FDA许可产品及24款获国家药监局批准产品。 本年度，集团在产品注册及临床试验方面继续取得进展，包括： Teleport Glide、Scoreflex QUAD、EZGuide LL（大管腔）、Vascuaid及SIDEPASS获PMDA批准，JADE PLUS及Teleport Glide获CE标志，GuidingArk导引导管及Teleport XT获国家药监局批准；

就Teleport Glide向FDA提交检准申请、就Sapphire ULTRA及Sapphire NC ULTRA向PMDA提交批准申请；就Scoreflex TRIO、Teleport Glide、Sapphire NC 24、Sapphire NC ULTRA、Sapphire ULTRA及JADE PLUS向国家药监局提交批准申请；

完成Sapphire 3美国临床试验的病人入组工作，预计于2026年上半年向FDA提交产品注册申请；

完成eucatech AG旗下产品eucaLimus及SUPPORT C的临床登记的病人入组，并进行VITUS的病人入组工作，目标于2027年底前取得MDR下的CE标志认证；

开发自有冠状动脉紫杉醇药物涂层球囊Sapphire PTX，预计于2026年第一季向PMDA提交临床试验申请；

开发外周刻痕球囊JADE Score，预计于2026年向PMDA及FDA提交注册申请。 优化全球产能布局，实现可持续的长远增长 集团位于中国深圳、荷兰荷佛拉肯及德国莱茵河畔魏尔的生产设施，于2025年12月31日的球囊及支架年产能达约210万件。为满足未来生产需要，集团正于中国杭州兴建旗下最大型的研发及生产设施。项目封顶仪式已于2025年下半年举行，标志该设施主体结构工程竣工，装修工程亦于2025年底启动。新设施预计于2027年投入营运，届时将新增年产能240万件。 钱先生总结："展望2026年，业聚医疗将继续善用全球平台应对当前外围挑战。随着自有新产品及eucatech AG产品推出、第三方产品销量持续增长，以及部分市场由分销转向直销模式，我们预期未来收入将稳步上升。集团亦将于欧洲物色潜在的下游收购目标，以进一步巩固品牌地位。未来，我们将继续强化商业化方面的竞争优势，保持产品创新与卓越品质方面的领先地位，并积极探索新业务发展模式，以达致增长。这些举措不仅能巩固集团的全球竞争力，更将延续创始人钱学雄先生‘造福人群’的初心与使命，为全球患者带来更美好的生活。" 关于业聚医疗集团控股有限公司 业聚医疗是一家全球医疗器械制造公司，专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗（PCI）及经皮腔内血管成形术（PTA）的介入器械。本集团总部位于中国香港，产品销往全球超过70个国家和地区。集团亦积极将业务扩展至结构性心脏病领域。凭借拥有逾20年产品开发经验的内部研发团队，本集团已开发出世界领先的专有技术。 如需了解详情，请访问集团官网：https://orbusneich.com/ 传媒垂询 纵横财经公关顾问有限公司 刘若琪 电话：(852) 2864 4805 电邮：angelus.lau@sprg.com.hk 何田田 电话：(852) 2114 4916 电邮：doris.ho@sprg.com.hk 周百霖 电话：(852) 2114 2825 电邮：bailey.zhou@sprg.com.hk 网站: www.sprg.com.hk 业聚医疗集团控股有限公司 刘慧菁 电话：(852) 3109 7234 电邮：mlau@orbusneich.com 曾 璐 电话：(852) 3109 7292 电邮：ltsang@orbusneich.com 网站: https://orbusneich.com/



