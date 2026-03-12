Axonex Intelligence与互惠智科有限公司共同成立合资企业

香港, 2026年3月12日 - (亚太商讯) - Mint Incorporation Limited（"Mint"或"集团"，纳斯达克股票代码：MIMI）─ 一家专注于人工智能与机械人技术，同时提供商业室内设计及装修服务的香港本地企业，今日欣然宣布，其全资子公司 Axonex Intelligence Limited （"AXONEX"）已与互惠智科有限公司（"互惠智科"）订立合资协议，共同成立Axonex Automation Limited（"合资企业"），一家总部位于香港，专注香港及特定海外市场将先进的数字孪生及无人机飞行控制技术商业化的新合资企业。

根据合资协议，AXONEX将持有Axonex Automation Limited 80%的股权，而互惠智科将持有其余20%。这合资协议将结合AXONEX的营运资源与国际业务能力，及互惠智科在数字孪生与无人机飞行控制系统领域的成熟技术，以推动在基础设施检测、公用事业、智慧城市及工业营运等领域的可规模化部署。

AXONEX 已承诺按阶段向合资企业投入最高达20,000,000港元的资金，具体金额将按协议所订明的业务及技术里程碑的达成情况而拟定。相关资金预计将于12至24个月期间内分四期拨付。

互惠智科将向合资企业提供技术、知识产权、专业技能及持续的技术支援，初期将向Axonex Automation Limited授权其"止善零代码数字孪生通用平台"及无人机巡检相关业务。

Mint董事会主席兼行政总裁陈海龙先生表示："是次与互惠智科的合资协议将创建一个平台，专注将新一代数字孪生及自动驾驶无人机技术，在香港及多个重要海外市场从概念阶段推向商业应用。"

互惠智科有限公司的代表补充道："与AXONEX的合作将加速我们的数字孪生及无人机飞行控制技术在关键基础设施、智慧城市及工业应用领域的实际落地，并以香港为起点，实现全球业务拓展。"

Mint董事会主席兼行政总裁陈海龙先生（右）与互惠智科创办人姜晓彤先生（左）签署合资协议，共同成立Axonex Automation Limited，专注香港及特定海外市场将先进的数字孪生及无人机飞行控制技术商业化。

有关Mint Incorporation Limited

Mint Incorporation Limited（纳斯达克股票代码：MIMI）是一家于纳斯达克上市的香港本地企业，专注于人工智能、机械人技术及室内设计领域。透过其子公司 Axonex Intelligence Limited，公司为企业、地产、商场、政府机构等提供智能机械人与设施管理解决方案。Mint 同时营运 Matter International Limited，提供专业室内设计与装修服务。秉持创新与实际应用并重的理念，Mint 致力于提升各行各业的效率、安全性与生活质素。

有关互惠智科有限公司

互惠智科有限公司是一家总部位于香港的科技企业，专门提供先进的数字孪生解决方案及无人机飞行控制系统，其应用领域涵盖基础设施监测、公共设施及智慧城市生态系统。由东南大学副教授姜晓彤创立，互惠智科有限公司获南京止善智能科技研究院有限公司所授予的许可，营运"止善零代码数字孪生通用平台"及"无人机巡检"相关业务。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司对可能影响其财务状况、营运成果、业务策略和财务需求的未来事件的目前期望和预测。投资者可通过"大约"、 "相信 "、 "希望 "、 "期望 "、 "预期 "、 "估计 "、"项目 "、 "打算 "、 "计划 "、 "将 "、 "将会 "、 "应该"、 "可能"或其他类似的词语或短语识别这些前瞻性陈述。公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况，或其期望的变化的公开义务，除非法律要求。尽管公司认为这些前瞻性陈述所表达的期望是合理的，但无法保证这些期望将会被证实正确，并提醒投资者实际结果可能与预期结果有显著差异，并鼓励投资者查阅可能影响其未来结果的其他因素，这些因素披露在公司向证券交易委员会提交的文件中。

