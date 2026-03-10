鹰普精密2025年股东应占溢利创新高至726.2百万港元 同比上升12.7% 2026年销售增长加速 预测增长率约为中双位数

香港, 2026年3月10日 - (亞太商訊) - 全球领先的高精密度、高复杂度及性能关键零部件制造商鹰普精密工业有限公司（"鹰普"或"集团"）（股份代号：1286）今天公布截至2025年12月31日止年度（"年内"）之全年业绩。

2025年，集团的收入为5,095.5百万港元，同比上升8.7%；本公司股东应占溢利726.2百万港元，同比上升12.7%，经调整股东应占溢利为689.9百万港元，同比上升12.1%，同创历史新高。考虑到集团稳健的现金流状及业务前景，董事会议决宣派2025年第二次中期股息每股8.0港仙，连同已分派的2025年第一次中期股息每股8.0港仙，全年每股股息达16.0港仙。集团财务表现稳健，加上前瞻性的全球化布局以及多元化的终端市场布局优势，成功吸引了香港、海外及中国内地资金于年内买入集团股票，2025年集团股价同比2024年年底大幅上升约1.5倍。

年内，人工智能热潮、美国关税政策巨烈震荡与地缘政治冲突持续交织，深刻影响全球市场格局与走向，集团凭借稳固的业务根基及恒久有效的"全球化布局"、"区域化制造"及"双货源生产"战略，成功缓解市场风险，实现了业绩增长。2025年，人工智能发展势头继续强劲，带动相关的数据中心需求继续增长，大马力发动机作为分布式发电机关键组件，需求大幅上升，令集团大马力发动机终端市场销售同比大幅上升43.3%，其年内销售额已成为集团第一大细分终端市场，占总收入达22.1%。同时人工智能数据中心相关的液冷系统需求增长亦非常强劲，带动多元化工业——其他终端市场收入同比大幅上升38.4%。此外，由于新产品开始批量生产，带动医疗终端市场收入同比大幅上升55.2%。

此外，集团墨西哥SLP园区仍在爬坡阶段，加上员工高流失率导致废品率上升，年内仍录得较大净亏损。尽管整体营运仍面临诸多不确定性，但墨西哥SLP园区在集团"全球化布局"中的战略价值与商业潜力将逐步显现，其长期发展潜力与贡献值得期待。在内部管理方面，随着墨西哥更多员工宿舍陆续投用，预期将有效缓解员工流失问题。此外，为把握全球熔模铸件市场高速增长的机遇，同时配合客户的殷切需求，集团将适度增加墨西哥SLP园区航空工厂的资本开支，并在审慎评估的前提下，持续寻求产能和工艺类别扩充的机会，以分享市场增长红利。集团预料2026年资本开支金额为约850百万港元，其中超过四分之三将预留予墨西哥SLP园区，其余将主要投放于中国工厂。

此外，集团中国区大部分工厂保持稳健经营，财务表现持续亮丽，利润实现显著增长。随着佛山美锻（12号工厂）顺利搬迁至南通并逐步稳定营运，该工厂业绩已呈现稳健增长态势。位于南通的八号表面处理工厂，预计在2026年有望实现扭亏为盈。

展望2026年，鉴于人工智能数据中心相关产品预期持续劲增长，加上墨西哥SLP园区大量的新订单以及部分终端市场需求回暖，集团未来两至三年销售收入增长率将会加快。参考集团在手未交付订单和未来新项目开发的进度，集团预测2026年销售同比增长率约为中双位数。

集团预计多元化工业终端板块将继续展现强劲增长势头。在大马力发动机领域，随着产品由毛坯，粗加工向更高比例的深度加工及部分全精加工升级爬坡，结合现有客户和新客户的新项目陆续量产以及墨西哥SLP园区二期的大型砂型铸件车间将于今年年中正式量产可提供更多产能，预计大马力发动机相关零部件将于2026年起开启新一轮增长曲线。

航空，能源及医疗终端板块未来将成为集团主要的增长引擎之一。在航空终端市场方面，墨西哥工厂已于2026年1月取得航空首阶段 AS9100质量体系认证，由于航空产品涉及多项特种工艺，预计相关认证将于2026年下半年陆续完成，届时将逐步开始批量生产。医疗终端市场方面，集团将持续开发手术机械人等相关产品，预计未来数年将展现一定的增长潜力。

根据行业预测，全球熔模铸件市场规模将从2025年的约175亿美元增长至2031年的约238亿美元以上，其中约40亿美元的增量来自航空、能源及医疗终端市场。为捕捉这一市场机遇，从市场增量中获得一定的份额，集团正持续评估将航空、能源及医疗终端板块进行独立分拆上市，以及其他各种可行的融资方案，以支持未来产能与工艺类别的扩充，并为航空终端板块的长期可持续发展作前瞻部署。

为积极探索与布局中长期成长动能，集团已正式成立"未来事业部"，专注于发掘并评估符合集团战略方向的新兴市场机会，旨在为集团储备具潜力的增长项目，并持续探索未来产业趋势中的新机遇。"未来事业部"将扮演关键的创新引擎，同时亦会协助集团现有之"航空事业部"、"流体事业部"及"机械事业部"在动态竞争中提升市场占有率和全球行业地位，为下一阶段的跃升奠定基础。

鹰普主席兼行政总裁陆瑞博先生表示："展望未来，集团将以‘全球化布局’、‘多元化终端’与‘双引擎增长’三大战略为核心，同步推进多元化工业、航空、能源及医疗和汽车终端市场的拓展，并精准把握人工智能带来的战略性契机。同时，集团将持续优化全球产能配置，充分发挥全球化布局优势，积极推进终端市场多元化及区域产能协同。此外，集团亦会持续关注具协同效应的并购机会，强化研发与技术能力，透过提供多元化，高品质的产品与服务，推动集团持续进步，致力于为股东创造稳定且具成长性的回报。"

