  • Tuesday, March 10, 2026
Tuesday, 10 March 2026, 12:34 HKT/SGT
来源 Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.
51WORLD旗下51Sim以53.5%市占率稳居中国高阶智能驾驶仿真市场第一

香港, 2026年3月10日 - (亞太商訊) - 3月9日，北京五一视界数字孪生科技股份有限公司（股票代码：06651，以下简称"51WORLD"或"公司"）欣然宣布，根据全球增长咨询公司弗若斯特沙利文近日发布的《中国物理AI仿真及数据平台研究报告》，公司三大核心业务之一51Sim以53.5%的市场份额位居中国端到端高阶智能驾驶仿真及数据平台市场第一

头部车企合作倍增，产业生态深度覆盖

得益于51Sim在2025年产品研发与市场拓展方面的突出表现，公司与中国前10名汽车企业的合作数量实现跨越式增长——从2024年的4家增至2025年的8家，覆盖率达到80%

除头部汽车企业外，51Sim更在2025年实现了对高阶智驾仿真上下游产业链的深度渗透，与一级供应商、国家级核心检测机构及重点高校形成了高度协同的产业生态网络。截至目前，公司已与六大国家级权威检测机构达成全面合作，覆盖率达100%

政策东风叠加千亿市场，增长空间可期

基于51Sim在高阶智能驾驶仿真产业链的深度布局，公司充分受益于行业政策红利。2026年新版《道路机动车辆生产企业准入审查要求》明确规定，智能驾驶车辆上路前必须完成仿真测试，这一刚性需求将为51Sim带来持续的市场增量。

弗若斯特沙利文预测，中国物理AI仿真及数据平台市场规模将在2030年达到人民币1,806.1亿元。51WORLD预期，51Sim将迎来更为广阔的市场空间与收入增长机遇。

关于北京五一视界数字孪生科技股份有限公司

51WORLD（股票代码：06651）是一家专注于数字孪生技术的创新型企业，致力于通过物理AI仿真及数据平台为智能驾驶、智慧城市等领域提供核心技术支撑。公司三大核心业务之一的51Sim已成为中国高阶智能驾驶仿真领域的领军品牌。

本新闻稿仅供参考，不构成任何投资建议。



