"新增长机遇-新资产叙事"广发证券2026年春季资本论坛成功举办

深圳, 2026年3月9日 - (亚太商讯) - 3月5日至6日，由广发证券主办的以"新增长机遇•新资产叙事"为主题的2026年春季资本论坛在深圳成功举办。本次论坛精心策划了一场主论坛及七场分论坛，议题广泛覆盖AI、商业航天、能源周期、大类资产、地产、固收、量化等多个热点议题，为参会者奉上了一场专业的思想盛宴。论坛吸引了近700家上市公司与投资者进行深入互动交流，40余位产业界资深代表发表了精彩演讲，现场参会投资者超过4000人。广发证券总经理秦力出席本次论坛活动。

主论坛上，广发证券副总经理张威代表公司致辞。他指出，2026年作为"十五五"规划的开局之年，中国经济将在消费与投资双引擎的驱动下，通过新旧动能的深度融合及国内国际双循环相互促进，释放前所未有的新增长机遇。特别是以AI为代表的新技术与场景化应用加速落地，为优质中国资产的价值重估提供了战略窗口。张威还回顾了广发证券成立35年来稳居国内头部券商前列的发展历程，强调公司将继续聚焦专业能力建设、客需驱动发展及数智化转型方向，持续革新研究体系，刷新核心能力，稳步向具有全球竞争力的一流投资银行迈进，为金融强国建设贡献力量。

中国社会科学院大学教授、中国工业经济学会名誉会长江小涓，中国人民大学区域国别研究院院长、国际关系学院副院长翟东升，中微公司资深副总裁、全球业务管理及刻蚀产品事业总部、EPI及D-RID PECVD产品部总经理丛海等重磅嘉宾，分别围绕各自的研究和行业领域发表了主题演讲。

江小涓围绕"当前经济形势和十五五规划的几个关键问题"进行分享，对当下面临的核心问题与挑战做了精准定位，并结合发展目标，从创新、改革和开放三个维度分析了未来的政策脉络。

翟东升围绕2026世界政治与地缘冲突，分享了当下全球政治格局新特征、美国的战略倾向，并展望了未来中美博弈的阶段特点、关键节点和核心竞争领域。

丛海则从中微公司的业务发展实际出发，阐述了微观制造产业的战略重要性，并分享了科创企业实现高速、稳定、健康和安全发展的"五个十大"宝贵经验。

广发证券首席经济学家郭磊博士与策略首席分析师刘晨明也分别围绕"观往知来：四个维度看本轮新技术周期的影响""非美资产表现与后市观点"发表了主题演讲，他们凭借深厚的专业功底和敏锐的市场洞察力，为参会者提供了独到的经济分析与投资策略建议。

郭磊博士认为，"2028全球智能危机"的观点是不正确的，技术冲击就业的观点几乎在每轮技术革命时都会出现。历史规律显示，技术进步整体是就业中性的；只是在导入期、展开期两个阶段，会呈现不同的宏观效应。中国经济在展开期阶段具备显著的内生优势，且政策重视技术场景化，未来会有广阔的发展空间。在技术进步不同阶段，资产选择有不同特征。2026年资产市场将呈现新旧资产分化收敛的形态，其中科技类资产中期潜力突出但短期赔率约束，消费类资产中期胜率高但短期赔率高，周期类资产短期胜率与赔率双高，建议均衡配置。

刘晨明指出，伊朗局势恶化之前，全球非美市场持续创出历史新高，体现非美流动性非常充裕，当然更重要的还是大多经济体的经济领先指标都在持续回升。A股亦是如此，2026年大概率是时隔5年ROE再次回升。短期来看，伊朗问题难以准确研判，配置上核心是围绕一季报（成长和周期），进可攻退可守。中期维度，情况可能更加清晰，中期选举年，特朗普很难接受油价中枢持续上涨带来的美股戴维斯双杀。因此，全面来看，非美资产继续维持牛市环境的概率较大。

论坛现场同步发布了"广发研究"品牌焕新升级宣传片，凸显了广发证券研究品牌的"专业化、国际化、数字化"核心特质，全面展示了广发证券在研究领域的深厚底蕴与创新活力。此次品牌升级不仅是视觉形象的升级，更是战略内核的升华，标志着广发证券将以更加深度、开放的姿态拥抱全球市场，以更加智能的服务赋能客户，持续为投资者创造价值。

本次春季资本论坛由广发证券研究、投行、财富资管、期货等多个业务条线共同策划，成功搭建了上市公司与投资者之间高效沟通的桥梁，充分彰显了公司在优势产业赛道上的专业实力与市场影响力。站在公司成立35周年的新起点上，广发证券将继续积极把握产业变革和全球市场机遇，以自身的积极作为推动资本市场高质量发展，为科技创新与产业创新深度融合贡献力量。

