香港, 2026年3月9日 - (亚太商讯) - 近日，根据上海证券交易所及深圳证券交易所发布的港股通调整通知，五一视界H股已被正式纳入港股通标的证券名单，调整自2026年3月9日起生效。自生效日起，符合港股通准入条件的内地投资者可通过沪港通、深港通下的港股通机制，直接交易公司在香港联交所上市的H股。

关于五一视界

北京五一视界数字孪生科技股份有限公司（简称：五一视界或51WORLD，股票代码：6651.HK），于2015年2月成立，是中国首家登陆资本市场的"物理AI"核心基础设施企业。公司以"克隆地球5.1亿km²"为愿景，致力于构建数字世界与物理世界之间的桥梁。

面对人工智能从大语言模型（LLM）向世界模型（World Model）演进的时代浪潮，五一视界已构建起物理 AI 的三大核心技术要素：世界空间模型、仿真训练平台及合成数据燃料。

当前，公司已打造三大商业平台：51Aes（数字孪生平台）、51Sim（合成数据与仿真平台）、51Earth（数字地球平台），业务网络覆盖全国及海外19个国家与地区，服务全球超千家大中型企业客户。

公司以"科技自立自强"为战略根基，通过"芯片-系统-生态-应用"的闭环生态，构建了完整国产化体系，加速AI与实体经济的融合与落地，助力打造智能经济新形态，并充分借助资本市场的资源与力量，在更广阔的市场中释放技术价值与产业影响力。

