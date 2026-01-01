Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, March 10, 2026
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 9 March 2026, 15:23 HKT/SGT
Share:

来源 Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.
今天，五一视界纳入港股通正式生效！

香港, 2026年3月9日 - (亚太商讯) - 近日，根据上海证券交易所及深圳证券交易所发布的港股通调整通知，五一视界H股已被正式纳入港股通标的证券名单，调整自2026年3月9日起生效。自生效日起，符合港股通准入条件的内地投资者可通过沪港通、深港通下的港股通机制，直接交易公司在香港联交所上市的H股。

关于五一视界

北京五一视界数字孪生科技股份有限公司（简称：五一视界或51WORLD，股票代码：6651.HK），于2015年2月成立，是中国首家登陆资本市场的"物理AI"核心基础设施企业。公司以"克隆地球5.1亿km²"为愿景，致力于构建数字世界与物理世界之间的桥梁。

面对人工智能从大语言模型（LLM）向世界模型（World Model）演进的时代浪潮，五一视界已构建起物理 AI 的三大核心技术要素：世界空间模型、仿真训练平台及合成数据燃料。

当前，公司已打造三大商业平台：51Aes（数字孪生平台）、51Sim（合成数据与仿真平台）、51Earth（数字地球平台），业务网络覆盖全国及海外19个国家与地区，服务全球超千家大中型企业客户。

公司以"科技自立自强"为战略根基，通过"芯片-系统-生态-应用"的闭环生态，构建了完整国产化体系，加速AI与实体经济的融合与落地，助力打造智能经济新形态，并充分借助资本市场的资源与力量，在更广阔的市场中释放技术价值与产业影响力。



话题 Press release summary

部门 通用汽车, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], Datacenter & Cloud
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.
Mar 4, 2026 14:11 HKT/SGT
51Sim独占半壁江山：中国高阶智驾仿真市场的“一超”格局与未来启示
Feb 24, 2026 13:38 HKT/SGT
五一视界x摩尔线程：新一代仿真与GPU完成适配 共筑全栈国产化物理AI底座
Feb 23, 2026 20:56 HKT/SGT
10亿美金！英伟达、AMD持续重注"物理AI"
Jan 20, 2026 08:52 HKT/SGT
从算力芯片到物理AI：谷歌诺奖得主Hassabis的万亿范式预言与五一视界（6651.HK）的产业突围
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       