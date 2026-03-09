全球最大一站式珠宝商贸平台汇聚约80,000名买家 东盟、韩国等地买家见增长



香港, 2026年3月8日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办，以「两展两地」模式举行的第42届香港国际珠宝展及第12届香港国际钻石、宝石及珍珠展今天圆满闭幕。珠宝双展共吸引来自150个国家及地区、约80,000名买家亲临採购，当中来自125个国家及地区逾28,000名买家参与钻石、宝石及珍珠展；而珠宝展则吸引来自140个国家及地区、逾51,000名买家出席。 香港贸发局副总裁古静敏表示：「珠宝双展云集来自超过40个国家及地区、约4,000家展商参与；来自菲律宾、韩国、澳洲和瑞士的买家数目均录得显着增长，充分彰显珠宝双展的国际化定位。展会期间举办超过30场行业讲座及活动，让业界掌握最新市场及行业趋势；并吸引硬足金展馆、竹山绿松石展馆，及香港表厂商会馆首次参展，向国际买家展示各款珠宝工艺。」 业界看好韩国及东盟市场 为更深入了解珠宝行业趋势，香港贸发局向现场1,509名参展商和买家进行问卷调查。结果显示买家及展商对经济前景审慎乐观，问卷调查重点结果如下： 市场及行业展望： 44.3%受访者预计未来一至两年整体销售额将会上升，49%受访者预计持平

受访者认为未来两年珠宝产品于以下目标销售市场的增长前景为理想及非常理想，包括：韩国（73.2%）、东盟（71.8%）、中国内地（68.5%）、台湾（65.3%）和澳洲（64.1%）

市场潜力方面，最多受访者正在尝试开拓的市场分别是欧洲（20.8%）、东盟（16.8%）、中国内地（15.3%）、日本（15.3%）和台湾（10.8%）

未来三年，人工智能（66.1%）、社交媒体（43.7%），以及大数据（41.5%）的技术进步对珠宝行业影响最大 产品趋势： 受访者认为今年时尚首饰（57.3%）、贵重珠宝（35.1%）、及设计师珠宝（21.1%）有最大增长潜力

黄色K金（40.1%）、白色K金（31.7%）、及纯黄金（28%）是2026年最受欢迎的贵金属产品

钻石（28.8%）是今年最受欢迎的宝石，其次是红宝石（24.7%）和珍珠（19.7%） 黄金热潮持续 推动内地硬足金企业「出海」 政府新一份财政预算案提出，将积极推动香港建立国际黄金交易市场，为珠宝市场的黄金需求注入新动能。今年世界黄金协会首次率领10家内地展商设立硬足金展馆，成为香港国际珠宝展一大焦点。中国区首席执行官王立新表示：「香港国际珠宝展有助中国黄金制造商与国际买家建立联繫并扩展海外市场，我们在展会首三天已接获不少买家的订单。目前我们重点开发东南亚、中东及印度市场，因为当地对硬足金产品的兴趣正逐渐提升。而且克重较轻的硬足金产品价格相对较低，对年轻的中产消费者尤其具吸引力。」 来自深圳的粤豪珠宝为硬足金展馆的展商之一，其副总经理翁祥榕表示：「公司今年将拓展海外客户列为业务重点，展会为我们的目标提供了最佳的展示平台，我们还与东南亚市场建立了联繫，包括马来西亚、新加坡和泰国等地。」另一内地硬足金展商表示将于短时间内在香港设立办公室，更好利用香港平台「出海」，开拓环球商机。 参展商称销售额胜预期 钻石深受各地买家青睐 多位展商表示本届销情较预期理想。来自韩国的Soyou创办人Youngeun Kim 表示：「这项展会是全球最大的珠宝商贸平台，我们成功接触到来自中国内地、非洲和英国的潜在买家，预期销售表现将较去年增长30%。」专门经营高额、投资级别钻石的香港展商SimStar Asia Limited表示，展会期间已获得数个来自欧洲和美国的订单，总成交额达到数百万美元，预计今年销售额将会增长10%，预期市场对高净度和顶级色泽的5至10卡白钻需求持续强劲，稀有的红钻与蓝钻亦受到买家追捧。 今年「品牌精粹廊」规模扩逾四成，其中土耳其展商Zen Diamond出口销售经理Emre Can表示，原本计划拓展亚洲市场为目标而来，但展会首天已经有英国和美国买家对其产品感兴趣，亦有欧洲和南美的客户专程到场洽谈，深信品牌珠宝的商机遍及全球。 新世代追求个人化首饰 设计师珠宝渐趋流行 今届展会迎来超过50家珠宝设计师展商，包括首次参展的10位韩国设计师。韩国展团对今届成绩感到满意，并考虑明年进一步扩大参展规模，其中有韩国设计师展商表示，已收到多位来自欧洲买家的洽商查询，当中有来自波兰买家的洽谈更超出预期。同场举行的研讨会，由Trendvision Jewellery + Forecasting创办人兼创意总监Paola De Luca主讲，向现场观众剖析未来珠宝设计的最新趋势，及如何透过个人化设计回应年轻客群需求。 展会亦特设三个设计比赛，分别为第27届香港珠宝设计比赛、香港国际时尚足金饰设计比赛，以及首届国际翡翠玉器首饰设计大赛。设计比赛颁奖典礼已顺利在展会举行，得奖作品更于会场展示，让在场买家一睹崭新设计，也促进设计师和珠宝制造商的紧密合作。 助力环球展商开拓新机遇 珠宝双展汇聚环球参展商，乌兹别克更首次亮相，当地展商Fonon Jewelry House带来具中亚文化特色的黄金饰品，吸引海外买家垂青，其外经贸事务主管Alisher Romanov表示：「我们希望以香港为跳板，扩展至其他亚洲市场，并成功与来自中国内地、马来西亚和菲律宾的潜在买家会面，预计销售额达约5,000万美元。」另一位乌兹别克展商表示，已与一名香港买家落实一笔约3,500万美元的珠宝订单。乌兹别克展团亦把握今届展会机遇，与香港贸发局及香港珠宝制造业厂商会正式签署合作备忘录，进一步通过香港平台推广乌兹别克的珠宝到世界各地，并加强与香港的商贸连繫。 买家物色多元产品与服务 土耳其买家Kasapoglu Jewellery目标在展会寻找新的裸钻供应商，并预留超过90万美元作採购之用；专营钻石批发的美国买家David Abraham & Co则认为展会一应俱全，发掘到鑑证和重新抛光等服务，亦可直接採购宝石检测设备和工具，单日内已与35家来自香港、印度、中东和欧美等的展商会面。 来自北京的中国黄金集团黄金珠宝有限公司在钻石、宝石及珍珠展採购了绿松石产品，亦到珠宝展物色精品珠宝，并指出高端宝石与大众饰品的需求同步上升，年轻消费者偏爱小巧精緻款式，是次在珠宝双展的採购预算为20万美元。另一买家Golden Silver Z.L S.A.是拉丁美洲具规模的925纯银首饰供应商，已连续逾20年参观展会。今年再度前来展会，并与三家展商确认银饰订单，合共成交逾190万美元。 线上线下融合添商机 受地缘政治局势影响，个别地区买家未能亲临展会。香港贸发局因应情况即时启动应变措施，包括现场即时支援及协助展商放置宣传资讯，并且协助买家重新安排航班与住宿，使其到访行程可延后一至两天。同时，大会积极採用「展览+」（EXHIBITION+）线上线下融合模式，将实体展的商贸交流延伸至网上平台。展商与买家可透过HKTDC Marketplace App的「商对易」(Click2Match) 及 hktdc.com Sourcing 进行AI商贸配对；而在场买家亦可使用「扫码易」(Scan2Match) 扫码洽谈，于展会期间及之后持续沟通。针对个别地区买家未能亲身来港採购，展会促成超过100场线上商务对接，协助业界在困难时间拓展商机。 大会一直致力协助展商开拓内地市场，推动电商销售。今年两大电商平台，淘宝天猫及首度参与的抖音，合共云集10家展商及逾30位网红达人参与，录得超过3,500万人次，预计销售额超过2,000万美元。此外，大会更邀请到韩国网红到展会参观，并成功物色多家展商进行採购，预计成交额接近70万美元。 图片下载：https://bit.ly/4aXXZ24 由香港贸发局主办的第42届香港国际珠宝展，以及第12届香港国际钻石、宝石及珍珠展圆满结束。 全球一站式珠宝商贸平台广受全球业内人士喜爱，买家採购态度积极。 乌兹别克展团今年首次参与香港国际珠宝展，更与香港贸发局及香港珠宝制造业厂商会正式签署合作备忘录，进一步通过香港平台推广乌兹别克的珠宝到世界各地，并加强与香港的商贸连繫。 抖音首度参与香港国际珠宝展，助展商突破地域界限，开拓内地市场。 珠宝双展涵盖整个珠宝业产业链，从珠宝原材料、设计制造到首饰成品、以至镶嵌、包装和鑑别仪器，均一应俱全。 珠宝汇演展示最新创意设计，促进各方交流。 第27届香港珠宝设计比赛以「未琢之韵．自然之美」为题，让本地专业珠宝设计师及学生一展才华，多名设计师凭作品在比赛中脱颖而出，分别夺得奖项。 以「玉韵新传，设计无界」为主题的国际翡翠玉器首饰设计大赛，于颁奖典礼上表扬一班融汇翡翠玉石与国际文化的杰出设计师。 珠宝双展期间举行超过30场珠宝行业讲座及交流活动。

相关网页
香港国际珠宝展
香港国际钻石、宝石及珍珠展

香港贸易发展局简介
香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。

香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。



