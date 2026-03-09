股东专属福利！首程控股推出"2026北京亦庄半马"股东专属参赛名额 机器人马拉松成股东福利新载体

香港, 2026年3月9日 - (亚太商讯) - 近日，首程控股宣布为持股股东提供"2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松"参赛直通名额，引发市场关注。作为全球少见将人形机器人与半程马拉松结合的赛事，本次活动不仅是一场体育竞速，更是展示具身智能技术与机器人产业发展的重要平台。

值得注意的是，首程控股此次将赛事名额作为股东专属福利开放申请，符合条件的股东可免除官方抽签环节直接报名参赛。这一举措被市场视为公司在投资者关系管理上的创新尝试，也体现了其机器人产业生态向股东开放的理念。

业内人士认为，这类股东福利形式具有一定象征意义。传统上市公司的股东福利多集中在分红、礼品或股东活动，而首程控股则将产业资源与投资者互动结合，让股东能够在参与活动的过程中更直观地了解公司布局的机器人产业生态。通过这种方式，企业不仅强化了投资者互动，也进一步提升了股东对产业发展的参与感与认同感。

届时，首程控股的被投企业将在赛道沿线多个节点出现，形成一次「移动式产业展览」。股东在奔跑过程中，可以：

- 于补给点、休息区与机器人企业代表自然相遇，氛围轻松，交流坦率

- 探讨「灵巧手在复杂路况下的抓取逻辑」「VLA模型如何优化机器人运动控制」等技术议题

- 建立对首程控股投资组合的具象认知，理解其产业布局的逻辑脉络

以下是活动报名详情：

「2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松」是一场集体育竞速与前沿科技于一体的标志性赛事。首程控股（0697.HK）作为参与举办方，特设股东专属直通名额，通过独家申请通道，向符合资质的持股股东开放，免除官方抽签环节。

赛事名称 2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松 比赛时间 2026年4月19日（周日） 比赛地点 北京经济技术开发区（亦庄） 主办参与方 首程控股（0697.HK）联合举办方



申请入口

请点击下方链接或扫描二维码，进入专属申请通道，填写信息并上传您的持股证明。





申请资格与关键时间节点

为保障股东权益，申请须满足以下条件，并严格遵守时间节点安排：

申请资格要求

- 须为首程控股（0697.HK）的持股股东

- 需提供清晰持股凭证（如交易软件持仓截图，需显示股东名称及持股信息）

- 名额有限，按提交申请时间顺序审核发放

跑者基本资质（组委会统一规定）

- 成绩要求：2024年3月1日至报名截止日期间，须至少有2次10公里及以上距离比赛的完赛成绩

- 证明材料：报名时需上传有效完赛证明（官方完赛证书、App记录截图等均可）

- 资质审核：所有参赛跑者须通过公安部门背景调查，以确保赛事安全有序

关键时间节点

日期 节点 操作说明 2026年3月10日 申请截止 完成线上申请并提交有效持股证明，逾期不受理 2026年3月16日 邀请码注册截止 审核通过股东需在此日期前完成组委会官方报名注册，逾期视为自动放弃 2026年4月19日 正式比赛日 北京亦庄赛道，与人形机器人同台竞速



近年来，首程控股持续加码机器人产业投资，通过产业基金和平台投资多家具身智能企业，逐步构建覆盖机器人整机、核心技术以及应用场景的产业体系。此次赛事活动也被视为展示公司机器人生态的重要窗口。通过将赛事体验与产业展示结合，公司尝试让股东在真实场景中感受机器人技术从实验室走向现实应用的过程。

欢迎各位股东踊跃报名参加，共同见证机器人产业从实验室迈向现实世界的重要时刻。

