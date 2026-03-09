Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, March 9, 2026
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Sunday, 8 March 2026, 18:00 HKT/SGT
Share:

来源 Shoucheng Holdings
股东专属福利！首程控股推出"2026北京亦庄半马"股东专属参赛名额 机器人马拉松成股东福利新载体

香港, 2026年3月9日 - (亚太商讯) - 近日，首程控股宣布为持股股东提供"2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松"参赛直通名额，引发市场关注。作为全球少见将人形机器人与半程马拉松结合的赛事，本次活动不仅是一场体育竞速，更是展示具身智能技术与机器人产业发展的重要平台。

值得注意的是，首程控股此次将赛事名额作为股东专属福利开放申请，符合条件的股东可免除官方抽签环节直接报名参赛。这一举措被市场视为公司在投资者关系管理上的创新尝试，也体现了其机器人产业生态向股东开放的理念。

业内人士认为，这类股东福利形式具有一定象征意义。传统上市公司的股东福利多集中在分红、礼品或股东活动，而首程控股则将产业资源与投资者互动结合，让股东能够在参与活动的过程中更直观地了解公司布局的机器人产业生态。通过这种方式，企业不仅强化了投资者互动，也进一步提升了股东对产业发展的参与感与认同感。

届时，首程控股的被投企业将在赛道沿线多个节点出现，形成一次「移动式产业展览」。股东在奔跑过程中，可以：

- 于补给点、休息区与机器人企业代表自然相遇，氛围轻松，交流坦率
- 探讨「灵巧手在复杂路况下的抓取逻辑」「VLA模型如何优化机器人运动控制」等技术议题
- 建立对首程控股投资组合的具象认知，理解其产业布局的逻辑脉络

以下是活动报名详情：

「2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松」是一场集体育竞速与前沿科技于一体的标志性赛事。首程控股（0697.HK）作为参与举办方，特设股东专属直通名额，通过独家申请通道，向符合资质的持股股东开放，免除官方抽签环节。

赛事名称

2026北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松

比赛时间

2026年4月19日（周日）

比赛地点

北京经济技术开发区（亦庄）

主办参与方

首程控股（0697.HK）联合举办方


申请入口

请点击下方链接或扫描二维码，进入专属申请通道，填写信息并上传您的持股证明。



申请资格与关键时间节点

为保障股东权益，申请须满足以下条件，并严格遵守时间节点安排：

申请资格要求

- 须为首程控股（0697.HK）的持股股东
- 需提供清晰持股凭证（如交易软件持仓截图，需显示股东名称及持股信息）
- 名额有限，按提交申请时间顺序审核发放

跑者基本资质（组委会统一规定）

- 成绩要求：2024年3月1日至报名截止日期间，须至少有2次10公里及以上距离比赛的完赛成绩
- 证明材料：报名时需上传有效完赛证明（官方完赛证书、App记录截图等均可）
- 资质审核：所有参赛跑者须通过公安部门背景调查，以确保赛事安全有序

关键时间节点

日期

节点

操作说明

2026年3月10日

申请截止

完成线上申请并提交有效持股证明，逾期不受理

2026年3月16日

邀请码注册截止

审核通过股东需在此日期前完成组委会官方报名注册，逾期视为自动放弃

2026年4月19日

正式比赛日

北京亦庄赛道，与人形机器人同台竞速


近年来，首程控股持续加码机器人产业投资，通过产业基金和平台投资多家具身智能企业，逐步构建覆盖机器人整机、核心技术以及应用场景的产业体系。此次赛事活动也被视为展示公司机器人生态的重要窗口。通过将赛事体验与产业展示结合，公司尝试让股东在真实场景中感受机器人技术从实验室走向现实应用的过程。

欢迎各位股东踊跃报名参加，共同见证机器人产业从实验室迈向现实世界的重要时刻。



话题 Press release summary

部门 电子产品, Enterprise IT, Engineering, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], Manufacturing, FinTech
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Shoucheng Holdings
Feb 25, 2026 12:23 HKT/SGT
首程控股（00697.HK）迎来国际长线接盘 机器人产业生态进入价值收割期
Feb 23, 2026 09:54 HKT/SGT
首程控股春节前密集落子 陶朱新造局三店联动构建机器人线下生态网络
Feb 23, 2026 08:59 HKT/SGT
春晚+直播+线下三重爆发 首程控股多重利好兑现
Feb 20, 2026 18:43 HKT/SGT
首程控股可转债全额转股落地 流动性释放叠加获利盘了结迎估值重塑
Feb 20, 2026 18:24 HKT/SGT
春晚科技秀背后的布局者：首程控股绑定三大龙头 筑牢机器人生态壁垒
Feb 20, 2026 12:57 HKT/SGT
被投企业登上国家级舞台 首程控股"资本+场景+产业链"逻辑获得验证 进入价值兑现阶段
Feb 20, 2026 09:54 HKT/SGT
首程控股（0697.HK）机器人版图闪耀2026春晚：投资回报步入爆发期
Nov 20, 2025 12:05 HKT/SGT
首程控股推进机器人应用生态建设 "机器人科技体验店"开启全网征名投票
Nov 17, 2025 10:40 HKT/SGT
宇树科技IPO加速 从高速增长到长期成长：首程控股的机器人投资+应用逻辑
Nov 15, 2025 10:05 HKT/SGT
三季报再度超预期：收入净利高增 回购升级10亿 首程控股加速迈向成长新阶段
Oct 22, 2025 20:25 HKT/SGT
首程×万勋 全球首案"机器人全自动充电"商业化运营圆满收官
Oct 11, 2025 22:48 HKT/SGT
继北京之后 首程控股机器人体验店落地成都核心商圈 全国化布局启动 C端场景加速落地
Sept 2, 2025 10:22 HKT/SGT
首程控股半年报发布 重磅落子材料环节 机器人生态全产业链闭环成型
Sept 1, 2025 09:00 HKT/SGT
首程控股官宣成立机器人先进材料产业公司 完善以人形机器人为代表的全产业链生态布局
Aug 31, 2025 20:07 HKT/SGT
首程控股中期业绩亮眼：收入增速36% 资产融通同比增长69% 锚定机器人驱动的千亿新征程
Aug 28, 2025 20:15 HKT/SGT
首程携手阿尔特签署战略合作协议 共推"机器人+汽车"应用产业化落地
Aug 18, 2025 09:57 HKT/SGT
斩获12金14银11铜 摘得大满贯！首程控股多家被投企业闪耀世界人形机器人运动会
Aug 13, 2025 09:43 HKT/SGT
首程控股(0697.HK)抽取88位幸运观众现场观赛 深度参与世界人形机器人运动会
Aug 11, 2025 09:00 HKT/SGT
首批数据中心REITs上市首日双双涨停 首程控股再显产业资本实力
Aug 8, 2025 15:07 HKT/SGT
WRC 2025见证机器人落地加速 首程控股全产业链布局亮相
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       