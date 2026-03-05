迅策(3317.HK)发布盈利预告：营收翻翻 大超预期 中国版Palantir崛起！

香港, 2026年3月6日 - (亚太商讯) - 深圳迅策科技股份有限公司（「迅策科技」或「公司」，股份代码：3317.HK）发布盈利预告。在行业同行普遍仍处投入期、持续烧钱的背景下，公司穿越市场周期考验，交出一份大幅超出市场一致预期的亮眼成绩单，展现出强劲的增长韧性与盈利改善能力。

公告数据显示，报告期内公司实现收入人民币12.83亿元，同比大幅增长102.95%，盈利水平实现质变性跃升。扣除一次性非经常性损益后，公司2025年度经调整净亏损为人民币5500万元，较2024年大幅收窄，经营质量持续优化。

本次业绩表现中，营收规模与亏损改善幅度双双大幅超出市场分析师预期（万得一致性预期：营收9.87亿元，净利润 -1.34亿元）。尤为亮眼的是，公司2025年下半年营收较上半年实现暴增448%，呈现出强劲的季度性爆发式增长态势，业绩增长势能已全面释放，发展动能持续增强。

成功商业模式与前瞻布局，驱动业绩爆发式增长

为什么会取得如此靓丽的业绩？显然，这离不开迅策科技的前瞻布局与成功商业模式的强力支撑。在商业模式层面，迅策将核心技术解决方案深度部署在多元化客户的自我管理云或本地系统中，服务覆盖中国资产管理规模前10大资产管理公司，并成功将解决方案拓展至资产管理以外的多元化产业，构建了稳固的行业领导地位。

正是这一扎实的商业底座，为公司抓住新一轮技术浪潮奠定了关键基础。2025年全球AI大模型迈入规模化落地新阶段，AI基础设施与行业解决方案加速渗透多元场景，企业对实时、高质量、结构化数据的需求呈指数级增长。公司精准把握行业机遇，持续加码技术研发与产品迭代，全面升级实时数据平台与AI Agent能力，高效满足大模型时代的数据处理、治理与应用需求，这些为公司的业绩增长立下了汗马功劳。

业绩实现爆发的另一核心动力，源自公司在新兴领域的业务拓展。2025年，公司在商业航天、机器人、智能生产等前沿新兴领域持续突破，相关数据解决方案的市场需求迎来爆发式增长。

叠加企业级AI应用已正式步入付费爆发周期，公司与核心客户的合作关系持续深化升级，客户对于数据基础设施及智能分析服务的付费意愿显著提升，ARPU值实现跨越式增长，进一步拓宽了公司的业绩增长边界，打开了业绩增长空间。

未来，随着公司商业模式陆续升级为by token调用付费、by token训练模型次数收费，以及按效果付费与分成等多元化模式，公司盈利结构将持续优化，收入可预见性与持续性显著增强，亦将为公司构筑更稳固的增长曲线与更广阔的盈利空间，推动业绩实现高质量、可持续的长期增长。

经营效率全面跃升，高成长属性清晰确立

从核心经营指标来看，迅策科技以AI Data Agent为核心，持续强化实时数据处理能力，构建全链路技术体系与场景化应用，已实现经营效率与商业价值的双重突破：

公司人均创收达290万元，较传统软件企业高出一倍，人效大幅提升，彻底打破行业效率天花板；ARPU值跃升至556万元，较2024年的272万元实现同比翻番，取得重大突破，充分彰显公司产品力与客户价值认可度持续提升。

营收层面，公司2025年营收达12.83亿元，跨越10亿级规模门槛，标志着企业迈入高质量发展新阶段，规模效应与商业化能力显著增强，成长速度显著领跑行业平均水平，成长动能充沛。

总体上看，公司凭借领先的商业模式、持续的产品创新与高效的运营体系，在高质量发展轨道上稳健前行，盈利能力、成长潜力与行业竞争力同步凸显，高成长属性清晰确立。

对标全球数据巨头Palantir，长期成长空间全面打开

事实上，迅策科技的综合竞争力远不止于此。在战略定位层面，公司早已确立清晰且极具长期想象空间的发展蓝图：对标全球顶尖数据巨头Palantir，打通从数据获取、治理、分析到大模型场景应用的全链条能力，在技术架构、商业模式与成长路径上高度契合。伴随公司技术壁垒持续加固、业绩进入高速爆发通道，市场高度认可的中国版Palantir已然正式崛起，长期成长空间全面打开。

而本轮业绩的爆发式增长，更让市场清晰看见其稀缺内核与价值成色。作为港股市场AI数据基础设施领域极具稀缺性的核心标的，公司在产品矩阵、核心技术、商业模式及优质客户资源等维度均构筑起难以复制的竞争壁垒，是大模型时代数据赛道的优质核心资产，有望成为港股市场AI数据第一牛股。

从行业发展趋势来看，大模型赛道的竞争已正式迈入下半场，竞争核心不再是模型本身，而是AI数据基础设施。当前行业已形成高度共识：企业AI能力的上限，由高质量数据决定。谁能真正掌握实时、结构化、场景化的数据处理与应用能力，谁就能在AI时代构筑起难以替代的核心竞争力。这一确定性的行业红利，将为迅策科技的长期高质量发展，提供坚实且可持续的增长动力。

总体而言，在行业普遍承压、投入大于产出的背景下，迅策科技凭借技术领先、产品硬核、多元扩张、效率提升四大核心优势，交出一份远超市场预期的答卷，彻底重塑资本市场对公司的价值认知。未来，公司将持续深耕AI数据基础设施赛道，依托技术创新与场景拓展，不断释放增长潜力，长期发展极具想象空间。

