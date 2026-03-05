Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, March 6, 2026
Friday, 6 March 2026, 15:31 HKT/SGT
香港实现绿色甲醇首船加注 推动国际航运中心绿色转型

香港, 2026年3月6 - (亚太商讯) - 3月5日，全球首艘甲醇双燃料动力滚装船「港荣」轮成功完成了在香港的首次绿色甲醇加注作业，这也是全国首次在锚地完成的绿色甲醇加注。这标志着香港特区政府与招商局集团、中国石化集团、中集集团等企业深化协作，响应「双碳」目标、落实香港《绿色船用燃料加注行动纲领》取得突破，香港向建设国际绿色船用燃料加注中心迈出坚实一步。

以「潮涌香江 绿启新程」为主题，加注仪式由招商轮船、中石化（香港）、中集安瑞科三方联合主办，于香港立法会综合大楼举行。香港特区政府运输及物流局局长陈美宝、环境及生态局副局长黄淑娴、海事处处长王世发，联同香港立法会议员陈克勤、陈家佩、严刚、卜国明、吴锦华、林铭锋、钟奇峰等出席仪式。招商局集团、中国石化集团、中集集团代表，以及来自航运、能源、装备制造、金融等领域逾百名代表共同见证这一重要时刻。

仪式现场，主礼嘉宾共同启动加注作业，大屏幕实时展示绿色甲醇注入「港荣」轮的「首注」瞬间，并同步呈现国际认证绿色属性证书。

「港荣」轮通过「船对船」模式完成加注，累计注入约500吨绿色甲醇。按测算，相较传统燃料可减少约85%的温室气体排放。该批绿色甲醇由中集安瑞科生产供应并获得ISCC EU国际认证，经中石化（香港）专业加注服务体系完成作业，最终由招商轮船作为船东投入应用，完整呈现了绿色甲醇「产—储—运—加—用」全链条闭环。

三方依据2025年11月签署的《共建香港绿色甲醇加注中心战略合作协议》，充分发挥各自在远洋运输、油气及绿色燃料储运销及能源装备制造领域的核心优势，提前完成技术验证、方案优化与应急准备。

为确保作业安全高效，香港特区政府相关部门与企业紧密协同。运输及物流局、海事处、海关和入境事务处等部门依据香港《绿色船用燃料加注行动纲领》，提供政策指引、审批便利与安全监管全流程支持。

此次首船加注不仅是技术示范，也是香港构建绿色船用燃料加注生态系统的关键实践，验证了香港开展绿色甲醇加注的技术可行性与商业操作性，展现了政企协同、港航协同、产业链协同的「香港方案」，助力吸引全球绿色船舶挂靠，并推动本地注册船舶提高绿色燃料使用比例，力争2030年达到7%的目标。

协同完成此次加注作业的三家机构表示，将持续深化合作，推动绿色甲醇在香港的产业化、规模化、常态化供应，加快构建涵盖生产、仓储、运输、加注、贸易和金融服务的完整生态圈，助力香港打造亚太领先的绿色船用燃料加注与交易中心，为服务国家「双碳」目标、实现香港「碳中和」、推动全球航运低碳转型贡献智慧与力量。

图片

说明

图片一

「港荣」轮加注作业过程

图片二

「港荣」轮加注作业过程

图片三

全球首艘甲醇双燃料动力滚装船「港荣」轮香港首船加注

图片四

香港绿色甲醇首船加注仪式全体嘉宾合影

图片五

香港绿色甲醇首船加注仪式推杆嘉宾合影


话题 Press release summary

部门 Transport & Logistics, 能源
