康哲药业自研INHBE小核酸药物获批超重/肥胖临床



深圳, 2026年3月5日 - (亚太商讯) - 康哲药业控股有限公司（“康哲药业”）欣然宣布，其自主研发的创新药INHBE小核酸药物CMS-D008注射液（“CMS-D008”）于2026年3月4日获得中国国家药品监督管理局（“NMPA”）签发的药物临床试验批准通知书。NMPA同意开展CMS-D008注射液用于超重或肥胖的临床试验。 关于CMS-D008 CMS-D008是一款皮下注射的siRNA药物，靶向抑制肝脏的抑制素亚基βE（INHBE）基因表达，下调INHBE编码蛋白激活素E（Activin E）水平，从而降低脂肪代谢通路Activin E-ALK7的活化，有效减少脂质堆积。临床前研究提示CMS-D008高效持续抑制INHBE表达，肥胖动物模型中，在不影响肌肉的情况下，获得明显的减重减脂效果，且安全性良好；显示减脂不减肌，长期高质量减重的良好前景。未来可开发治疗超重/肥胖，腹型肥胖以及相关代谢性疾病。 减脂不减肌，超重/肥胖的潜在更优治疗方案 超重或肥胖是一种脂肪组织过度积累或分布、功能异常的慢性、进行性、复发性疾病[1]。根据《2025年世界肥胖报告》，预测到2030年，全球超重和肥胖成年人的比例会上升到50%，将有近30亿成年人受到高体重指数（BMI）的影响，我国成人超重/肥胖人数将达到5.15亿[2]。现有的GLP-1RA类药物显示了很好的减重效果，该类药物主要通过作用于中枢神经系统抑制食欲，延缓胃排空来降低体重[3]，而INHBE不同于GLP-1类药物的作用机制，是从全基因组关联分析筛选获得，INHBE功能丧失的人群拥有良好的体脂分布和有利的代谢特征[4]，靶向抑制INHBE可以从基因水平精准减少内脏脂肪，改善代谢状态，更有利于长期体重管理。 CMS-D008携手CMS-D005：高效减重与长期维持联合发力，构建更全面减重方案 CMS-D008将与正处于临床开发阶段的自研创新药CMS-D005形成协同，CMS-D008通过精准抑制INHBE基因表达，减脂不减肌；而CMS-D005作为GLP-1R/GCGR双重激动剂，可在减重同时，强效降低肝脏脂肪，二者协同实现高效的减重获益与长期的成果维持，共同增强康哲药业在肥胖/代谢治疗领域的研发实力与产品竞争力，并依托其在心血管代谢疾病领域成熟的网络资源，加速药物的研发与商业化进程，为患者提供更全面、创新的治疗方案。 康哲药业正积极准备开展相关临床试验工作，力争该产品尽快上市。 关于康哲药业 康哲药业是一家链接医药创新与商业化，把控产品全生命周期管理的开放式平台型企业，致力于提供有竞争力的产品和服务，满足尚未满足的医疗需求。 康哲药业专注于全球首创（FIC）及同类最优（BIC）的创新产品，并高效推进创新产品临床研究开发和商业化进程，赋能科研成果向诊疗实践的持续转化，造福患者。 康哲药业聚焦专科领域，拥有被验证的商业化能力，广泛的渠道覆盖和多疾病领域专家资源，核心在售产品已获领先的学术与市场地位。康哲药业围绕优势专科领域不断纵深发展，以巩固心肾代谢/消化/眼科/皮肤健康业务竞争力，带来专科规模效率，其中皮肤健康业务（德镁医药）已成为其细分领域的龙头企业，并拟于联交所独立上市。同时，康哲药业持续推动研产销全产业链在东南亚及中东区域运营发展，以获取新兴市场的增量，助力集团实现高质量可持续发展。 参考文献/资料 1.中华医学会内分泌学分会. 肥胖患者的长期体重管理及药物临床应用指南(2024版).中华内分泌代谢杂志,2024,40(7):545-564.

2.世界肥胖联盟. 《2025 年世界肥胖报告》[EB/OL]. 伦敦：世界肥胖联盟，2025. https://data.worldobesity.org/publications/?cat=23

3.Zhikai Zheng, Yao Zong, Yiyang Ma, Yucheng Tian, Yidan Pang, Changqing Zhang, Junjie Gao. Glucagon-like peptide-1 receptor: mechanisms and advances in therapy. Sig Transduct Target Ther 9, 234 (2024). doi: 10.1038/s41392-024-01931-z

4.Parsa Akbari, Olukayode A Sosina, Jonas Bovijn, et al. Multiancestry exome sequencing reveals INHBE mutations associated with favorable fat distribution and protection from diabetes. Nat Commun.2022 Aug 23;13(1):4844. doi: 10.1038/s41467-022-32398-7. 康哲药业免责与前瞻性声明 本新闻无意向您做任何产品的推广，非广告用途。本新闻不对任何药品和-医疗器械和/或适应症作推荐。若您想了解具体疾病诊疗信息，请遵从医生或其他医疗卫生专业人士的意见或指导。医疗卫生专业人士作出的任何与治疗有关的决定应根据患者的具体情况并遵照药品说明书。 由康哲药业编制的此新闻不构成购买或认购任何证券的任何要约或邀请，不形成任何合约或任何其他约束性承诺的依据或加以依赖。本新闻由康哲药业根据其认为可靠之资料及数据编制，但康哲药业并无进行任何说明或保证、明述或暗示，或其他表述，对本新闻内容的真实性、准确性、完整性、公平性及合理性不应加以依赖。本新闻中讨论的若干事宜可能包含涉及康哲药业的市场机会及业务前景的陈述，该等陈述分别或统称为前瞻性声明。该等前瞻性声明并非对未来表现的保证，存在已知及未知的风险、不明朗性及难以预知的假设。康哲药业并不采纳本新闻包含的第三方所做的任何前瞻性声明及预测，康哲药业对该等第三方声明及预测不承担责任。



