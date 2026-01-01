美国马球协会扩大大学合作计划，2026赛季参赛队伍创纪录达70支

佛罗里达州西棕榈滩, 2026年3月5日 - (亚太商讯) - 美国马球协会（USPA）官方运动品牌U.S. Polo Assn.今日宣布，其大学合作计划（CPP）将在2026赛季及学年持续扩大规模。该计划已连续第八年实施，本季将支持全美31所高校的70支校队，创历史新高，成为参与规模最大的一届。

U.S. Polo Assn.'s Collegiate Partnership Program featuring the California Polytechnic State University Women's and Men's Polo TeamsPhoto Credit: California Polytechnic State University Polo Teams

美国马球协会将为遍布东西海岸的数百名学生运动员提供装备，涵盖小型私立院校、大型公立大学、常春藤盟校及历史悠久的黑人学院与大学（HBCUs）。该计划同时支持35支女子队与35支男子队，彰显美国马球协会长期致力于推动大学马球运动发展的承诺。本赛季新增巴布森学院与南卫理公会大学两所成员院校，加入全国顶尖高校行列。

本年度，美国马球协会将慷慨为每支合作队伍提供定制高性能队服、白色比赛长裤、马球衫、运动帽、装备包及独家USPA Pro商品，并追加现金捐赠。该计划还将延续广受欢迎的高校社交媒体竞赛，各队可通过创意数字互动与故事讲述赢取额外奖品。

参与院校包括：

Babson University Morehouse College Trinity University University of North Texas Brown University Oklahoma State University University of California - Davis University of Southern California California Polytechnic State University Oregon State University University of Connecticut University of South Carolina - Aiken Colorado State University Skidmore College University of Idaho University of Virginia Cornell University Southern Methodist University University of Kentucky University of Wisconsin - Madison Georgetown University Stanford University University of Maryland Virginia Tech University Michigan State University Texas A&M University University of Michigan Yale University Montana State University Texas Tech University University of New Hampshire

“美国马球协会很荣幸通过大学合作计划支持创纪录数量的校队及学生运动员，”管理着价值数十亿美元美国马球协会品牌的USPA Global总裁兼首席执行官J·迈克尔·普林斯表示，"该关键计划通过为全国大学马球项目提供实质性资源，巩固了这项运动的基础。本赛季支持70支队伍的规模，既体现项目发展壮大，也彰显我们长期致力于培养新一代球员——无论在马球场内外。"

美国马球协会大学合作计划面向所有拥有USPA认证马球队伍的高校开放，合作周期为整个学年。大学马球队伍在秋季和春季参赛，正式赛季将持续至2026年4月，最终决战全国大学锦标赛（NIC）。

“过去八年来，我们与美国马球协会的合作持续为全国高校项目带来深远影响，”美国马球协会校际委员会主席莉兹·布雷博伊表示，“该合作计划提供的支持助力各校建立更完善的项目体系，培养学生运动员，并彰显定义大学马球运动的竞技精神与体育风范。”

由USPA全球媒体子公司Global Polo制作的获奖系列纪录片《突破》即将推出新季。题为《突破：大学马球》的专题片将于今年晚些时候在ESPNU频道播出，向全国观众展现大学马球的激情与影响力。具体播出时间请查阅当地节目表。

关于美国马球协会及USPA Global

美国马球协会（USPA）是美国规模最大的马球俱乐部及球员组织，创立于1890年，总部位于佛罗里达州惠灵顿市。其官方运动品牌“美国马球协会”（U.S. Polo Assn.）由此诞生。该品牌全球业务规模达数十亿美元，通过1200余家美国马球协会专卖店及数千个分销点覆盖全球，为190多个国家的男女儿童提供服饰、配饰及鞋履产品。该品牌赞助全球多项顶级马球赛事，包括每年在棕榈滩国家马球俱乐部举办的美国公开马球锦标赛®——美国最高规格的马球赛事。通过与美国ESPN、欧洲TNT及Eurosport、印度Star Sports等媒体达成的历史性合作，全球数百万体育爱好者首次得以通过电视转播观赏由美国马球协会赞助的顶级马球锦标赛。

