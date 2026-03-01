香港国际珠宝展今日盛大开幕 汇聚环球设计引领潮流新趋势



香港, 2026年3月4日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的第42届香港国际珠宝展，今日起一连五日（3月4至8日）在湾仔香港会议展览中心举行，而第12届香港国际钻石、宝石及珍珠展已率先于周一（3月2日）在亚洲国际博览馆揭幕，展期至3月6日。两展云集逾40个国家及地区、约4,000家展商，组成全球最大一站式珠宝商贸平台。 香港贸发局副总裁古静敏表示：「今年香港国际珠宝展的品牌精粹廊规模进一步扩大，更首设硬足金展馆及香港表厂商会展馆。乌兹别克亦首次组团参展，带来10家企业展示黄金珠宝产品。我们期望透过多元化的展会内容，为业界开拓更多合作机会，进一步巩固香港作为国际珠宝贸易枢纽的地位。」 香港国际珠宝展及香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会主席黄绍基表示：「香港作为国际商贸及採购中心，香港贸发局珠宝双展发挥着举足轻重的作用。今年延续『两展两地』的成功模式，吸引世界各地珠宝业人士前来参观採购，相信有助业界拓展国际商机，并掌握环球市场最新动向。」 国际品牌云集 焦点展区阵容升级 香港国际珠宝展备受瞩目之一的品牌精粹廊(Hall of Fame)展区规模较往年扩大逾四成，其中的土耳其展商 Hosgor Kuyumculuk Mucevherat Ticaret Limited Sirketi（展位：会展 3B-D15）于展会带来35.5卡钻石颈錬，工艺与光芒兼备。另一焦点展区珠宝精粹廊(Hall of Extraordinary)同样精彩，香港展商骏邑国际(Glamour Fine Jewelry Enterprise Company)（展位：会展 GH-C16）带来以哥伦比亚祖母绿配衬钻石及红宝石的手鍊，呈现华丽气派。 首设展馆展示东方美学 内地近年兴起硬足金技术，世界黄金协会组织11家企业于硬足金展馆展出（展位：会展 3E-F02），向国际展示硬足金崭新工艺，相比传统足金饰品更硬、更轻、更亮，能够镶嵌不同宝石物料，迎合时尚珠宝潮流。此外，香港表厂商会展馆亦会重点展示珠宝与腕表的跨界工艺。 展会期间举行多场关于东方美学珠宝的活动，包括今日举行的香港国际时尚足金首饰设计比赛颁奖典礼，比赛以「黄金新思路‧新丝路的文化交融与创新」为主题，鼓励设计师创作出迎合东盟及中东市场，兼具文化内涵和商业潜力的金饰作品。明天（3月5日）将举行国际翡翠玉器首饰设计大赛颁奖典礼，表扬将翡翠玉石与国际文化结合的优秀设计人才。 古董珍藏与设计新锐 古典首饰向来深受收藏家及高端客群青睐，其歷史价值与经典工艺亦令作品别具收藏价值。古典精粹廊（Antique & Vintage Jewellery Galleria）展出多件古董珍品，包括展商World Coins Co., Ltd.（展位：会展CH‑N12）带来的一套拥有超过100年歷史的双色珐琅钻石首饰。别具匠心的设计同样极具吸引力，珠宝设计精选展区（Designer Galleria）今年特别邀请十位韩国设计师参与，连同新晋珠宝设计师专区（Young Jewellery Designer Arena）、亚太区创作师协会以及亚洲珠宝文化设计工艺协会，合共汇聚约50家设计师展商，展示多元创意。 香港贸发局一向致力培育香港珠宝设计人才，并积极推动珠宝业的创意发展，今年再次与香港珠宝首饰业商会、香港珠宝玉石厂商会、香港珠宝制造业厂商会及香港钻石总会携手举办第27届香港珠宝设计比赛，以「未琢之韵．自然之美」为题，让本地专业珠宝设计师及学生一展才华。颁奖典礼将于明天（3月5日）于会展举行，获奬作品展示创新的珠宝设计。 电商与科技助力行业发展 为协助展商开拓中国内地市场及线上销售渠道，今年展会继续与电商平台淘宝天猫合作，同时抖音亦会首次参与，联同网红达人在现场为参展商进行产品直播。大会将于3月7日举办研讨会，由业界专家及网红剖析最新线上营销趋势及技巧。 此外，针对创新科技对珠宝行业的影响，3月5日举办的研讨会将探讨人工智能及新技术如何协助业界提升竞争力、优化生产效率及推动产品创新。 精彩活动促进业界交流 展会期间将安排多场专题活动，包括由英国歷史学家及珠宝权威Dr. Jack Ogden主讲的研讨会，深入分析珠宝工艺的演变。多场珠宝汇演将展示不同主题系列，包括非物质文化遗产珠宝、古典精粹廊精选、珠宝精粹廊精选、设计师精选，以及黄金首饰。 香港国际时尚足金设计比赛完整得奖名单：https://bit.ly/46B5edL 图片下载：https://bit.ly/46GadtL 由香港贸易发展局主办的第42届香港国际珠宝展今日于湾仔会展隆重开幕，连同于亚博馆举行的第12届香港国际钻石、宝石及珍珠展，共汇聚来自全球超过40个国家及地区，约4,000家参展商。 香港工业总会主席林世豪（前排正中）、香港特别行政区政府商务及经济发展局副局长陈百里（前排右五）、香港贸发局总裁张淑芬（前排左五）、香港国际珠宝展及香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会主席黄绍基（前排右四）、香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成（前排左四）及一众嘉宾，出席今日（3月4日）举行的第42届香港国际珠宝展及第12届香港国际钻石、宝石及珍珠展交流酒会。 今年「品牌精粹廊」展区规模较去年扩大逾四成，汇聚更多国际知名珠宝品牌。 世界黄金协会于珠宝展首设硬足金展馆，合共11家展商，向国际展示硬足金崭新工艺。 香港表厂商会展馆首度登场，展出多款结合珠宝镶嵌工艺的奢华腕錶系列。 中国内地展商赛菲尔珠宝（展位：会展 3E-E02）带来主打「东方宫廷」与「新中式」风格，运用六种古法黄金工艺制作的24K黄金项链。 香港展商比辰钟錶珠宝（展位：会展 1CON-019）带来一款以北宋名作《爱莲说》为设计灵感的钻石手表，将表面打造成莲花池一样。 土耳其展商Zen Diamond（展位：会展 3B-C12）于2025年邀请国际名人Jennifer Lopez担任全球代言人，今次为珠宝展带来一系列的钻石作品。 香港设计师Austy Lee（展位：会展 1E - F32）趁马年推出以斑马为灵感的手镯，别出心裁。 「香港国际时尚足金设计比赛」一众得奖者与嘉宾合照。

展会资料： 香港国际珠宝展 展览日期 开放时间 3月4日（星期三） 上午10时30分至下午6时30分 3月5至7日（星期四至六） 上午10时至下午6时30分 3月8日（星期日） 上午10时至下午5时30分 展览地点 湾仔博览道1号香港会议展览中心 记者登记处及新闻中心 新闻界代表请携同名片及记者证到香港会议展览中心展览厅1D大堂，或到香港贸发局新闻中心（香港会议展览中心博览道入口──新翼地下）即场办理记者入场证** 香港国际钻石、宝石及珍珠展 展览日期 开放时间 3月2日(星期一) 上午10时30分至下午6时30分 3月3至5日 (星期二至四) 上午10时至下午6时30分 3月6日 (星期五) 上午10时至下午5时30分 展览地点 香港大屿山香港国际机场亚洲国际博览馆 记者登记处及新闻中心 新闻界代表请携同名片及记者证到亚洲国际博览馆东大堂入口 （5号展馆门口旁），或到新闻中心（2楼201B会议室）即场办理记者入场证** **基于保安理由，记者须出示工作证及身份证或护照登记，方能办理记者证，持大会发出记者证入场前，保安人员亦会要求出示身份证明文件，以确认身份。请预留足够时间办理记者证及入场。

相关网页 香港国际珠宝展 香港国际钻石、宝石及珍珠展 展览网页 http://hkjewelleryshow.hktdc.com/sc http://hkdgp.hktdc.com/sc 两展穿梭巴士安排 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/sc/travel-to-fairground-hkcec https://www.hktdc.com/event

/hkdgp/sc/travel-to-fairground-awe 展会活动 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/sc/intelligence-hub https://www.hktdc.com/event/hkdgp

/sc/intelligence-hub

香港贸发局新闻中心：http://mediaroom.hktdc.com/sc 传媒查询 香港贸易发展局传讯及公共事务部： 简惠宜 电话：(852) 2584 4055 电邮：winnie.wy.kan@hktdc.org 黄家欣 电话：(852) 2584 4524 电邮：katy.ky.wong@hktdc.org 张敏萱 电话：(852) 2584 4137 电邮：jane.mh.cheung@hktdc.org 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



