Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, March 5, 2026
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 4 March 2026, 21:00 HKT/SGT
Share:

来源 Formerra
Formerra 任命 Tom Kelly 为首席执行官

美国俄亥俄州克利夫兰, 2026年3月4日 - (亚太商讯) - 领先的工程热塑性树脂、添加剂、弹性体及其他特种材料分销商 Formerra, LLC（“Formerra”）今日宣布任命 Tom Kelly 为公司首席执行官（CEO）。Tom 是一位资深高管，在特种材料和工程材料领域拥有超过30年的经验，以带领团队推动差异化增长并打造具备长期成功基础的高绩效组织而闻名。公司前任首席执行官 Cathy Dodd 将继续担任董事会特别顾问，并将继续作为公司的投资者。

Tom 在工程材料领域拥有丰富的商业、供应链和分销经验，并在推动工程材料行业全球企业规模化发展方面具备深厚背景。在曾任职于 Cabot Microelectronics 和 Chemtura 之后，Tom 最近担任 Celanese 工程材料部门高级副总裁，负责领导工程聚合物和特种材料领域的关键商业及运营举措。在担任 Formerra 首席执行官的新角色中，他将凭借卓越的领导能力、深厚的行业洞察以及供应链专业经验，推动公司持续发展。

Tom Kelly 表示：“Formerra 作为一家技术型销售组织，并始终坚持以客户为中心，在工程材料生态体系中与优秀的员工和供应商伙伴共同建立了卓越的声誉。我很高兴有机会在这一坚实基础上继续发展，并在新的地域市场和相关材料领域加速拓展能力。我们将继续投资于人才、分销网络以及产品组合，以进一步增强 Formerra 在全球市场的竞争地位。”

关于 Formerra

Formerra 总部位于美国俄亥俄州克利夫兰，是一家领先的工程热塑性树脂、添加剂、弹性体及其他特种材料分销商。凭借其丰富的特种材料产品组合，以及商业与技术专长、全球市场洞察以及行业领先的物流与服务能力的增值整合，Formerra 为众多知名蓝筹客户和供应商提供支持。Formerra 还为医疗保健、消费品、工业及出行等关键终端市场应用提供高度专业化的技术、加工、设计及法规合规支持。目前，Formerra 在北美、中美洲、欧洲和亚洲运营着一个轻资产网络，包括 37 个仓库和 21 个散装中转站。

媒体联络
Jackie Morris Marketing Communications Manager, Formerra
jackie.morris@formerra.com
+1 630-972-3144

来源: Formerra



话题 Press release summary

部门 化学, 健康与医药, Manufacturing
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Formerra
Feb 2, 2026 22:00 HKT/SGT
福美拉与赢创扩大医疗级产品分销合作
Jan 29, 2026 22:00 HKT/SGT
Formerra将向欧洲供应福斯特医药化合物
Dec 10, 2025 15:34 HKT/SGT
Techmer PM加入Formerra北美产品组合
July 16, 2025 09:20 HKT/SGT
Formerra 将在美洲地区供应 Foster 医用化合物
更多新闻 >>
Copyright © 2026 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       