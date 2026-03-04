五矿资源公布2025年年度业绩 业绩创历史新高 发展动能强劲

香港, 2026年3月3日 - (亚太商讯) - 五矿资源有限公司（「MMG」；股份代号：1208）今日发布二零二五年年度业绩，营业收入与利润均创历史新高。这一优异成绩，体现了公司卓越的运营与财务管理，同时受益于有利的商品价格。

观看五矿资源行政总裁赵晶先生致辞视频：

安全始终是五矿资源的首要价值。2025年全年，公司可记录总工伤事故频率（TRIF）为每百万工时2.06。具有能量交换的重大事件频率（SEEEF）为每百万工时0.80，较2024年的0.78略有上升。

公司总体盈利水平创历史新高。EBITDA 达到 34.12 亿美元，EBIT 增至 19.99 亿美元。五矿资源同时实现创纪录的经营活动现金流净额 26.90 亿美元、自由现金流 16.08亿美元。税后净利润增至 9.55 亿美元（包括权益持有人应占利润 5.09 亿美元），较 2024 年的 3.66 亿美元（包括权益持有人应占利润 1.62 亿美元）大幅增长。

五矿资源行政总裁赵晶先生表示：「公司全年业绩强劲收官，运营和财务表现都十分出色。其中Las Bambas矿山实现了有史以来第二高的年度铜产量，较2024年增长27%，并在年采矿量、选矿量及总回收率上均创下纪录。」

五矿资源的资产负债表大幅增强，净负债进一步下降，杠杆率降至33%的历史低位。这部分得益于Las Bambas合营公司的股息分配，帮助公司提前偿还了Khoemacau 项目 5 亿美元贷款。剩余资金用于偿还其他债务、降低公司杠杆水平，并支持 Khoemacau 扩建项目的前期工作。

得益于技术、创新以及Las Bambas两个采场的稳定运营，五矿资源 铜总产量同比增长 27%，达到 506,899 吨。2025 年Las Bambas实现收入 44.47 亿美元（同比增长 49%），是公司收入增长的最大贡献来源。锌总产量增长 6%，达到 232,060 吨，主要得益于Dugald River矿山的创纪录表现。Rosebery矿山的贵金属产量同样表现良好。

赵先生表示：「我们会持续关注变化的市场环境，同时专注推进增长计划，并通过运用新兴技术为股东创造长期价值。Khoemacau 扩建项目是 五矿资源 增长战略的重要一环。我们计划在 2028 年将铜精矿含铜的年产能提升至 13 万吨，并在未来有望达到 20 万吨。」

2025 年，公司市值超过 1,000 亿港元，首期可转换债券也获得强劲认购。

五矿资源 2025 年年度业绩报告可点击此处查阅。

关于MMG

五矿资源成立于二零零九年，其愿景是为低碳未来打造国际领先的矿业公司。公司总部位于澳大利亚墨尔本和中国北京，并在香港联合交易所上市（联交所：1208）。

五矿资源的资产组合涵盖铜、锌和钴的生产，并即将拓展至镍领域。这些金属资源对全球脱碳和电气化目标的实现至关重要。目前，公司的运营业务遍布澳大利亚、博茨瓦纳、刚果民主共和国及拉丁美洲，为所在国家的经济与社会发展作出直接贡献。

2025 年，五矿资源发布了首份自然战略，并推进气候战略的更新工作。五矿资源加入联合国全球契约组织（UN Global Compact），进一步使公司在人权、气候行动及公司治理等方面与全球领先水平保持一致。

