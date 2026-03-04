OMP推出决策导向型规划方案，加速供应链决策速度

比利时安特卫普, 2026年3月3日 - (亚太商讯) - 人工智能驱动的供应链规划解决方案领先供应商OMP推出Unison决策导向型规划，该创新方法助力企业实现从被动流程驱动规划向主动事件驱动决策的转型。

该方案基于OMP旗舰产品Unison Planning™平台构建，融合先进人工智能、自主智能体、实时场景建模与人工验证，显著提升决策速度。在日益动荡的供应链环境中，该方案助力企业预判中断风险、评估权衡取舍并果断采取行动。

从被动转向主动的供应链规划

传统规划周期往往难以应对当今的剧烈波动。Unison决策导向型规划以动态决策优先模式取代静态流程驱动规划，持续感知变化、识别相关场景并量化业务影响。通过融合人工智能洞察与人类判断，企业得以从被动救火转向主动价值优化。

“借助Unison决策导向型规划，我们助力客户摆脱被动救火模式，”OMP首席产品官Tom Wouters表示。

“通过融合人类专业知识与先进AI及场景建模技术，我们赋能企业做出自信主动的决策，从而提升敏捷性、韧性并创造可量化的商业价值。”

人机协同，决策更智能高效

Unison决策导向型规划依托UnisonIQ平台，协同调度AI智能体、生成式AI助手及高级优化引擎。常规手动任务实现自动化，使规划人员能专注于跨职能协作与决策制定。可解释AI确保透明度与信任度，自主智能体持续监测供应链信号并实时响应。

赢创奥克赛诺的实践成效

作为C4化工领域领军企业，赢创奥克赛诺携手OMP实现规划模式转型——从被动响应转向持续在线的场景化决策。通过Unison Planning获取实时洞察与模拟分析，规划人员能预判中断风险并加速响应，显著提升敏捷性与整体业务绩效。

“Unison决策导向型规划增强了规划人员与管理层对系统的信任。基于情景的决策使我们能够更快响应并提升公司绩效，”赢创奥克西诺供应链解决方案经理David Kochanek表示。

“基于情景的决策使我们能够更快响应并提升公司绩效。”

大规模持续决策智能

Unison决策导向型规划引入事件驱动型智能代理，持续评估机遇与风险，使决策与战略及财务目标保持一致。通过运行数百种场景，企业可预判中断风险、优化结果，并在服务水平、成本效率、可持续发展及决策速度方面实现可量化的提升。

“企业可运行数百种场景以应对中断风险并优化结果。”

深入了解决策导向型规划

探索决策导向型规划如何重塑您的供应链。查阅OMP资源库，包括持续更新的电子书及赢创Oxeno完整成功案例。了解更多。

关于OMP

OMP为面临复杂规划挑战的企业提供业界顶尖的数字化供应链规划解决方案，助力企业卓越发展、持续成长。数百家跨行业客户——涵盖消费品、生命科学、化工、金属、造纸、包装、塑料等领域——正受益于OMP独特的Unison Planning™解决方案。

