ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 3 March 2026, 18:20 HKT/SGT
来源 MiniMax Group Inc.
MiniMax官宣向AI平台型公司迈进 ARR超1.5亿美金夯实底盘

香港, 2026年3月3日 - (亚太商讯) - 3月2日，MiniMax（股票代码：00100.HK）发布2025年全年业绩公告，同时披露2026年开年以来的强劲增长表现，2026年2月公司年度经常性收入（ARR）突破1.5亿美元，迎来业务发展的重要跃升。

财报数据显示，MiniMax2025年总营收达7903.8万美元，同比增长158.9%，业务板块均实现高速增长。其中AI原生产品收入5307.5万美元，同比增143.4%；开放平台及企业服务收入2596.3万美元，同比增幅达197.8%。全球化布局成效显著，该年度公司国际市场收入占比73%，已服务全球200余个国家和地区的2.36亿用户，以及21.4万企业客户与开发者。

2026年开年，MiniMax增长态势进一步提速，2月开放平台新注册用户数较2025年12月超4倍增长，M2系列文本模型平均单日Token消耗量增幅超6倍，其中Coding Plan相关Token消耗增长更是突破10倍。在此背景下，公司正式宣布从大模型企业向AI时代平台型企业迈进，并将AI平台价值定义为“智能密度 × Token 吞吐量”，锚定两大核心指标构建平台化能力。

针对2026年AI行业趋势，MiniMax作出三大判断，认为编程领域将迎来L4-L5级智能，实现从工具到同事级的协作升级；办公领域AI智能体的交付与渗透速度将大幅提升；多模态创作则将实现可交付中长内容的直出，甚至走向实时输出形态，而三大趋势叠加或将推动Token量级实现1-2个数量级的增长。目前公司已启动M3及Hailuo 3系列模型研发，同时内部AI原生组织实践落地，超90%员工日常工作场景覆盖内部Agent，为模型迭代提供直接反馈。

业绩增长的同时，MiniMax的盈利与研发效率也同步提升。2025年公司毛利额约2007.9万美元，同比大增437.2%，毛利率从2024年的12.2%提升至25.4%，核心得益于推理成本的持续下降，2026年2月M2系列文本模型每百万Token推理算力成本较2025年12月下降超50%。费用结构也持续优化，研发费用同比增33.8%的同时，营销费用同比下降40.3%。

此外，MiniMax的全模态技术能力持续夯实，2025年108天内完成M2系列三版模型迭代，视频、语音模型分别累计生成超6亿个视频、2亿小时语音，为跨模态融合奠定基础。凭借成熟的商业化路径、持续优化的成本结构与全球化商业生态，MiniMax已初步夯实AI平台型公司的战略定位，为迎接新一轮行业智能红利做好充分准备。

公司创始人、CEO闫俊杰表示，MiniMax将始终以技术创新为核心，持续提升智能密度与Token吞吐效率，以平台化能力携手全球客户与开发者，共同挖掘AI时代的全新商业价值。



