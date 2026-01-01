香港, 2026年3月3日 - (亚太商讯) - 上周五，中证指数有限公司正式发布中证港股通机器人主题指数（代码：932599），该指数旨在追踪港股通范围内机器人主题上市公司的整体表现。作为中国骨科医疗领域的领先企业，爱康医疗（1789.HK）成功获纳入该指数成份股，标志着公司在医疗机器人领域的创新实力及商业化能力获得市场认可，有望提升爱康医疗的投资者关注度。

中证港股通机器人主题指数（932599.CSI）由中证指数有限公司编制，成份股数量为30只，覆盖港股通范围内为机器人智能化提供关键技术的企业。这些公司涉及感知、规划决策、运动控制与执行等核心环节的软件和硬件产品，包括传感器、人工智能算法、自动化设备等细分领域。该指数的推出，为投资者提供了便捷的工具，以把握机器人产业在工业、医疗、服务等应用场景中的增长机遇。

爱康医疗是中国骨科植入物领域的创新领导者，自2003年成立以来，始终致力于通过前沿技术推动骨科医疗发展。比如，其自主研发的关节置换手术导航定位系统（K3+智能手术机器人）就融合了高精度感知，符合该指数对“机器人智能化”主题的严格筛选标准。爱康医疗的纳入反映了其在港股通板块中的代表性，以及医疗机器人行业在人口老龄化和技术升级趋势下的高潜力。

指数纳入通常意味着成份股将获得被动资金跟踪，例如挂钩该指数的ETF或衍生品。中证港股通机器人主题指数作为新兴投资标的，有望吸引境内外机构资金配置。爱康医疗此次入选，或有助于扩大投资者基础，优化股权结构，并进一步巩固其在全球医疗科技竞争中的地位。

随着人工智能与机器人技术的深度融合，中证港股通机器人主题指数有望成为港股市场的重要风向标。爱康医疗的加入，不仅是对其技术实力的肯定，也为整个医疗机器人赛道带来积极信号。

