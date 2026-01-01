太平洋大道资本合伙公司旗下子公司将从IAC收购Care.com

洛杉矶，加利福尼亚州, 2026年3月3日 - (亚太商讯) - 太平洋大道资本合伙公司（“太平洋大道”），一家总部位于洛杉矶、专注于中型市场企业剥离及其他复杂交易的私募股权公司，今日宣布其关联公司已与IAC公司（纳斯达克代码：IAC）达成协议，将收购Care.com。

Care.com是家庭护理领域规模达4000亿美元的增长型市场中领先的平台与品牌，依托美国规模最大的在线背景核查儿童及长者护理人员网络。

Care.com同时运营着规模化的消费者市场平台与企业福利平台。自2007年以来，已有超过4500万人通过Care.com获取儿童看护、长者护理、宠物照料及家政服务支持。Care.com还与700余家雇主（包括众多《财富》百强企业）建立合作，提供融合平台服务的照护福利方案。这些方案涵盖居家照护、中心照护、夏令营及活动照护等全方位后备支持，并延伸至更广泛的照护支持体系。

作为独立运营的公司，Care.com将在持续强化消费者市场的同时加速企业级业务拓展。在太平洋大道基金的投资支持下，公司将加速产品创新步伐，扩大雇主合作伙伴网络，并为数百万依赖该平台的家庭及护理人员提升服务体验。

"我们欣喜宣布Care.com交易——这是太平洋大道基金二期首笔投资。此次交易完美契合我们通过企业剥离收购市场领先企业的投资策略。Care.com作为行业领军者，拥有建立在信任基础上的品牌、卓越声誉及经验丰富的管理团队。作为独立运营的公司，其发展路径清晰明确。我们期待与Brad、Michelle及Care.com团队携手，充分释放公司在服务家庭、护理人员及企业合作伙伴方面的潜力。"

——太平洋大道创始人兼管理合伙人克里斯·斯涅瓦伊斯

“照护服务是家庭生活与企业运营的基石，”Care.com首席执行官布拉德·威尔逊表示，“此次合作使我们既能深化对家庭及照护者的支持，又能拓展服务模式，满足那些将照护视为劳动力议题的企业需求。我们将以强大的实力、清晰的愿景和全新的承诺开启新篇章，打造最受青睐的照护服务平台。”

“Care.com以盈利基础开启新篇章。本次交易使我们能够在保持财务纪律的同时，进一步投资平台建设、拓展雇主合作网络并实现高效规模扩张，”Care.com首席财务官米歇尔·阿博夫表示。

该交易须满足惯例交割条件，预计将于2026年上半年完成。

Moelis & Company LLC担任Pacific Avenue独家财务顾问，Weil, Gotshal & Manges LLP担任其法律顾问。

KPMG LLP提供会计与税务咨询服务，J.P. Morgan Securities LLC担任IAC独家财务顾问，Latham and Watkins LLP担任IAC法律顾问。

关于太平洋大道资本合伙公司

太平洋大道资本合伙公司是一家总部位于洛杉矶、在巴黎设有办事处的全球私募股权公司。公司专注于中型市场企业的资产剥离及其他复杂交易场景。凭借丰富的并购与运营经验，太平洋大道能够驾驭复杂交易，通过运营优化、资本投入及加速增长释放企业价值。公司秉持协作理念，与优秀管理团队携手推动持久战略变革，助力企业实现最大潜能。截至2025年9月30日，太平洋大道管理资产规模（AUM）约达38亿美元。更多信息请访问www.pacificavenuecapital.com。

